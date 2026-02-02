Carlos Alcaraz, tras conquistar el Australian Open: el tatuaje del canguro, la mesa del Big 3 y cómo atrae a nuevos fans

“Ya sé que va a ser un canguro. Solo que no sé el lugar. Estoy pensando en la pierna, pero no sé en cuál pantorrilla, si será la derecha o la izquierda”. Pocas horas después de conquistar, por primera vez, el Abierto de Australia, hazaña que lo convirtió en el tenista más joven (22 años) en obtener los cuatro Grand Slams, Carlos Alcaraz no pierde la chispa y ya piensa en su nuevo tatuaje.

Carlos Alcaraz, campeón de Australia, durante la sesión de fotos en los jardines del Royal Exhibition Building de Melbourne WILLIAM WEST� - AFP�

Agotado tras semejante desgaste en el Rod Laver Arena ante Novak Djokovic y con apenas un puñado de horas de descanso en su cama del Hotel Crown de Melbourne (según distintos informes, celebró con sus familiares e integrantes del equipo en su suite, con pizza, cerveza y champán), el español se encumbró como protagonista en una sesión de fotos en los jardines del Royal Exhibition Building, en el centro de la ciudad. El número 1 del mundo surgió entre decenas de personas, vestido de oscuro, con mocasines y sin medias, portando la Norman Brookes Challenge Cup, el trofeo del grande aussie.

Ahora, un canguro...

Carlos, que en Australia pareció no extrañar los consejos de su exentrenador Juan Carlos Ferrero, en su cuerpo ya luce tatuajes que recuerdan sus éxitos en Roland Garros (la Torre Eiffel), Wimbledon (una frutilla) y el US Open (la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn). Próximamente volverá a tatuarse, ahora con algo vinculado a la cultura de Australia: el imponente animal de la familia de los mamíferos marsupiales es la primera opción.

Uno de los tatuajes de Alcaraz

¿Sus padres se alarman pensando que se llenará el cuerpo de dibujos? Sonrió ante el diario Marca: “No me voy a hacer (un tatuaje) en la cara ni en mitad del cuádriceps, ni nada por el estilo. Y son tatuajes relativamente pequeños, de tamaño medio. Por eso no se les encienden las alarmas. Está controlado”.

Alcaraz se unió a Don Budge, Fred Perry, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic en el listado de los jugadores capaces de ganar los cuatro Grand Slams. Ahora pondrá su mira en ganar todos los premios importantes en el tenis: los Masters 1000 que se le escaparon (Canadá, Shanghái y París), el ATP Finals, la Copa Davis con España y el oro olímpico (ganó la medalla de plata en París 2024, tras caer en la final con Nole).

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, tras la final de Australia obtenida por el español Dita Alangkara� - AP�

“Odio perder, así que esa es mi motivación. Intentar perder lo menos posible. Sí, hay algunos torneos que realmente querría ganar al menos una vez. Quisiera completar todos los Masters 1000, tratando de ganar cada uno al menos una vez. Establecí algunos otros objetivos para la temporada y trataré de estar listo para intentar alcanzar esos objetivos”, apuntó Alcaraz, que charló con los medios que lo acompañaron en la sesión de fotos. También se unió a una simpática propuesta de breve entrevista con un chico invitado por el torneo aussie.

“Hay muchos seguidores que están acostumbrados a ver el juego de una manera y yo intento darles algo distinto para que los que lo ven aburrido o nunca les ha atraído el tenis, pues que se enganchen. Eso es lo que a mí me gusta y es mi manera de entenderlo y mi manera de disfrutarlo. Pero esto tiene que seguir durante los años para que me considere leyenda”, contó el murciano, en un reportaje con Marca. Y esa sensación la concreta, realmente. Su creatividad -en velocidad- no deja de sorprender gratamente a los amantes del deporte de las raquetas.

"Intento darles algo distinto para que los que lo ven aburrido o nunca les ha atraído el tenis, pues que se enganchen", dijo Alcaraz en Melbourne WILLIAM WEST� - AFP�

El mismo medio le preguntó a Alcaraz si ya siente que está sentado en la mesa del Big 3, con Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. “No, no, ni me acerco. Podré decir que estoy en la misma mesa que ellos si tengo una carrera de 20 o 22 años y gano los mejores títulos temporada tras temporada. Eso es por lo que trabajo. Estoy batiendo récords muy bonitos, pero lo que lograron estos tres es prácticamente imposible hacerlo. Hay que trabajar para estar lo más cerca o incluso alcanzarlos. Pero para decir que estoy en la misma mesa quedan muchos años por delante”, dijo el tenista, con los pies bien afirmados en la tierra.

También en Melbourne le dedicó tiempo al diario El País. Y se refirió a su sensibilidad: “Hay veces que las cosas me afectan e intento no mostrarlo. A veces me genera ciertas dudas que la gente dude de mí, cuando la gente piensa que no soy capaz, sobre todo en las derrotas o en los momentos difíciles de mi carrera; que la gente dude de ti se hace difícil y te afecta por dentro. Ahora bien, hay que diferenciar un poquito la parte profesional con la parte personal”.

Carlos Alcaraz con el trofeo Norman Brookes Challenge Cup en los jardines de Melbourne Dita Alangkara� - AP�

¿Cómo es ese costado interior? “Soy una persona sensible a la que le afectan bastante las emociones, tanto para bien como para mal, pero luego, una vez en la cancha y compitiendo, tenés que intentar estar lo más fuerte posible para afrontar todas las dificultades que van sucediéndote”, sentenció Alcaraz, que ya dejó de ser un “chico” pero sigue siendo un jugador “maravilla” que no tiene límites.