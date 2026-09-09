Ben Shelton y la historia de amor con la futbolista mejor pagada del mundo y heredera de un apellido importante

El deporte de elite estadounidense cuenta con una nueva pareja emblemática: Ben Shelton, figura ascendente del tenis mundial, y Trinity Rodman, delantera estrella de la selección nacional de fútbol, tienen una relación amorosa que trascendió la esfera privada para instalarse en el centro del debate mediático. Todo comenzó con una interacción digital en marzo de 2025, cuando el tenista compartió una fotografía junto a la deportista en un ascensor. Aquella publicación en Instagram confirmó lo que antes circulaba como rumores. Desde entonces, el romance creció en paralelo a los éxitos profesionales de ambos, quienes enfrentan la presión de la alta competencia con el respaldo mutuo.

Trinity Rodman fue viral tras ser filmada durante el US Open

La conexión entre los atletas nace de las similitudes en sus rutinas, ya que según Shelton, en declaraciones al medio Town&Country, tener una compañera que comprende las exigencias del ámbito profesional resulta esencial para su estabilidad. La pareja comparte experiencias sobre campañas publicitarias, sesiones fotográficas y la exposición constante ante los medios. “Es fundamental en nuestra relación poder comprendernos en las diferentes situaciones que vivimos. Ya sean asuntos mediáticos, campañas publicitarias, sesiones de fotos, la presión de la competición y ser atletas profesionales, todo es muy exigente”, sostuvo Shelton en el sitio oficial de la ATP. Esta comprensión recíproca permite que ambos mantengan el equilibrio necesario para sus respectivos calendarios.

Rodman y Shelton conectaron de inmediato por sus similitudes como líderes en sus respectivos deportes Instagram (@benshelton)

Trinity Rodman, hija del polémico exjugador de la NBA Dennis Rodman, forjó su propia identidad lejos de la figura paterna. La jugadora, quien recientemente renovó su contrato con el Washington Spirit hasta 2028, se posicionó como la futbolista mejor pagada del mundo al superar el millón de dólares por temporada. Este acuerdo refleja la relevancia de Rodman como una deportista generacional. La delantera, quien sufrió una lesión de espalda que la alejó de las canchas durante meses el año pasado, encontró en Shelton un apoyo incondicional. El tenista describió aquel periodo como un viaje difícil, donde observó de cerca la superación de su pareja ante el dolor físico y la adversidad.

Trinity Rodman, por su nivel en el campo de juego, es la futbolista mejor pagada del mundo Justine Willard - FR172291 AP

El impacto de este apoyo mutuo quedó registrado en las gradas del Arthur Ashe durante el US Open, ya que en la presente edición de 2026, Rodman acompañó al tenista en su victoria histórica ante Carlos Alcaraz, un encuentro que finalizó a las 3:33 de la madrugada y marcó un récord de horario en la historia del torneo. Las cámaras captaron a Rodman con una figura de acción del tenista, objeto que los aficionados calificaron en redes sociales como un amuleto de la suerte. Shelton, tras imponerse en cinco sets y alcanzar las semifinales, definió el partido como una “guerra” y reconoció la importancia del respaldo familiar y sentimental. La presencia constante de Rodman en el palco, a menudo con remeras que expresan apoyo directo, demuestra un compromiso que la joven de 24 años mantiene incluso en los momentos de mayor tensión competitiva.

El festejo de Ben Shelton con Trinity Rodman tras derrotar a Alcaraz

La dinámica de la pareja también incluye momentos de distensión, como cuando Shelton contó en la misma entrevista con ATP que ella aprendió a jugar al tenis y él intenta comprender la estrategia del fútbol. “Es curioso porque se hizo fan del tenis de la misma manera que yo me aficioné al fútbol. Lo ve todo el tiempo. A veces llego a casa y la encuentro con YouTube, viendo uno de mis partidos antiguos”, afirmó. Esta competitividad sana los impulsa a alcanzar metas mayores, tanto en la cancha central como en el campo de juego. El tenista, campeón del Masters 1000 de Montreal, atraviesa un momento dulce en su carrera y valora el aprendizaje derivado de la actitud de Rodman frente a los obstáculos.

Ben Shelton y Trinity Rodman tienen una relación consolidada hace mucho tiempo y tienen muchos fans de su vínculo

Aunque el entorno de ambos atletas suele ser intenso, la pareja busca espacios de desconexión. Tras una temporada cargada de compromisos, ambos organizan tiempos libres para realizar viajes y alejarse del ruido externo. Esta búsqueda de normalidad les permite preservar el vínculo ante la mirada pública. La relación, lejos de ser una distracción, funciona como un pilar estratégico que potencia su rendimiento. El éxito de ambos en sus disciplinas confirma que el enfoque profesional y la estabilidad personal caminan de la mano en sus vidas.