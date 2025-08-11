La historia de amor de un tenista top 10 y la hija de Dennis Rodman que revoluciona las redes

El tenista estadounidense Ben Shelton es una de las gratas sorpresas del circuito de la ATP. Con un futuro prometedor, el deportista se encuentra en el puesto número 6 del ránking y se consolida partido tras partido como uno de los jugadores con más presencia en los torneos.

Aparejado a su rendimiento, Shelton mantiene un romance con Trinity Rodman, hija del ex basquetbolista Dennis Rodman, quien logró cinco anillos en la NBA y fue compañero, entre otros, de Michael Jordan en los Chicago Bulls.

Ben Shelton y Trinity Rodman son una de las parejas que más apoyo tienen en las redes sociales

Trinity, de 22 años, al igual que el tenista, es jugadora de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos. Al compartir el amor por el deporte, las dos celebridades lograron una rápida conexión y empezaron a intercambiar likes, comentarios y mensajes desde marzo de este año.

Cómo nació el romance entre Ben Shelton y Trinity Rodman

Exactamente el 17 de marzo fue el día en el que ambos dejaron entrever que existía algo más que una amistad. En un posteo realizado por Shelton en su Instagram, el tenista incluyó una foto con la futbolista en un ascensor y, a partir de ahí, lo que eran rumores o versiones, se transformaron en realidad.

El 17 de marzo Shelton y Rodman oficializaron su romance

El ascenso meteórico de Ben Shelton en el mundo del tenis, aparejado con su relación amorosa, lo llevaron a sentar cabeza para enfocarse en sus prioridades y no dejarse llevar por todo el ambiente que rodea a las redes sociales.

“Todo pasó rápido, tuve que adaptarme a muchos cambios importantes en mi estilo de vida, pero tengo gente estupenda a mi alrededor que me mantiene con los pies en la tierra y con la cabeza bien puesta”, expresó el tenista en una entrevista con Town&Country.

El tenista Ben Shelton y la futbolista Trinity Rodman

Con cinco meses de relación a cuestas, los protagonistas se ven envueltos en una dinámica que les exige rendimientos inmediatos para mantener su status dentro del deporte. En el caso de Ben Shelton, su presente le pide resultados para sumar puntos y seguir en lo más alto del ránking ATP: actualmente disputa el Masters 1000 de Cincinnati, donde venció al argentino Camilo Ugo Carabelli y, próximamente, se medirá ante Roberto Bautista Agut. A su vez, la semana pasada conquistó el Masters 1000 de Toronto, el título más importante de su carrera.

Por su parte, Rodman volvió a las canchas en los últimos días tras una lesión en la espalda que la aquejó durante meses y la llevó a un largo proceso de recuperación, donde, a su vez, aprovechó para viajar y acompañar a su novio en los diferentes torneos que disputó.

Shelton y Rodman se armaron un hueco en su agenda deportiva para irse de vacaciones

“Independientemente de lo que esté haciendo, siempre habrá alguien hablando o publicando sobre mí, y así es la vida hoy en día. Ha sido genial conocer a alguien que pasa por muchas de las mismas cosas: el foco de atención, la atención mediática, jugar para Estados Unidos, y el contraste entre el fútbol y el tenis, y las similitudes entre ambos como atletas profesionales”, retrató Shelton en declaraciones al medio citado anteriormente, donde no solo se mostró compenetrado en lo que es su presente de ensueño, sino que también se permite acomodar la agenda para poder desconectar y compartir actividades junto a su novia.

En un ida y vuelta constante en las redes sociales, el último posteo entre ambos visibilizó una relación consolidada que parecería sostenerse en el tiempo. “No fue el verano que tenía en mente, pero aún así disfruté cada momento”, expresó Trinity, quien posó con su pareja en un destino paradisíaco.