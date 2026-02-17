La reacción viral de Trinity Rodman al abrazar a Ben Shelton y el tajante mensaje de él: “La mejor paga”

El domingo pasado, el tenista Ben Shelton, número 9 del ranking de la ATP, se coronó en el Dallas Open al vencer a Taylor Fritz por 3-6, 6-3 y 7-5. Con una sólida actuación contra su compatriota estadounidense, quien, en la previa, partía como el gran candidato a ganar el torneo, el joven de 23 años protagonizó un curioso momento post partido cuando abrazó a su novia Trinity Rodman.

Al costado de la cancha, la futbolista e hija del ex basquetbolista Dennis Rodman, esperó a su novio, lo felicitó y cuando ambos se abrazaron su reacción se hizo viral al ver cómo la transpiración del tenista manchó su outfit de color verde. Según se observa en el video, la mujer muestra cierto desagrado ante esta situación y se saca de encima al joven, quien sonrió ante este hecho.

La reacción de Trinity Rodman ante el abrazo de su novio, Ben Shelton

Este pequeño fragmento de video, que le dio un color diferente al título conseguido por el tenista, despertó la reacción de los usuarios en las redes sociales quienes pusieron el foco en la reacción de la futbolista del Washington Spirit, equipo perteneciente a la National Women’s Soccer League de los Estados Unidos.

“Apuesto que ella no le dice ”Aww" al dinero y status que vienen junto al sudor“, lanzó una cuenta llamada @djrenzodc en Instagram. Ante este comentario, el tenista apeló al sentido del humor y le respondió de forma tajante: “Es la futbolista mejor paga del mundo, por cierto”.

El ida y vuelta entre Ben Shelton y un seguidor en Instagram

La referencia de Shelton hacia su novia es por el reciente contrato firmado con el Washington Spirit, en un acuerdo que ligará a la futbolista hasta finales de 2028 con el mejor sueldo de la liga. A su vez, Rodman es jugadora de la selección femenina de los Estados Unidos, lo que agiganta su figura y la convierte en una de las profesionales con mejor actualidad.

ARCHIVO - Trinity Rodman juega de delantera en el Washington Spirit Justine Willard - FR172291 AP

La historia de amor entre Shelton y Rodman comenzó a principios de 2025 cuando intercambiaron algunos “likes” en Instagram y aparecieron fotos de ellos en publicaciones. A partir de ese momento, el tenista y la futbolista comenzaron a mostrarse más seguido en público consolidándose como pareja.

Una vez consumada la victoria en el ATP de Dallas, la joven promesa del tenis estadounidense habló con la prensa y descargó todas sus emociones en un día que recordará por siempre.

El punto de partido con el que Ben Shelton ganó el Dallas Open

“Cuando sos un deportista profesional siempre tenes una buena oportunidad, una plataforma y muchos ojos mirándote, así que creo que soy capaz de ser una luz para el mundo, un ejemplo y ser una voz positiva que siempre se ha esforzado. Vivimos en un mundo egoísta y creo que cuando más estés en posición de influir delante de las cámaras, seas menos egoísta y prediques con el ejemplo creo que es muy importante para mí y mis próximos pasos”, deslizó el tenista que debió batallar una hora y 52 minutos para vencer a Taylor Fritz y así poder gritar campeón.