Björn Borg, leyenda del tenis, reveló que tiene cáncer de próstata

El sueco Björn Borg, leyenda del tenis, ganador de 11 títulos individuales de Grand Slam, incluidos seis en Roland Garros, reveló, según el medio Expressen, que padece cáncer de próstata. El extenista de 69 años, contemporáneo y muy amigo de Guillermo Vilas, confesó que padece esta enfermedad en su autobiografía, “Heartbeat” (Latido del corazón), que se publicará el 18 de este mes.

Bjorn Borg estuvo muy activo en los últimos años por su tarea como capitán del Team Europe en la Laver Cup Luke Walker - Getty Images Europe

“Borg ha escrito que está enfermo de cáncer en su autobiografía de próxima publicación”, escribió el diario sueco Expressen. El medio se refiere a la presentación del libro, en la que se habla de un nuevo desafío para el exdeportista, “el más importante, y todavía no terminado, contra un cáncer”.

Según aseguró el mismo medio, se trata de un cáncer de próstata.

“No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. Todo el proceso, no es algo divertido. Pero estoy bien. Estoy bien. Y me siento muy bien”, dijo Borg, más tarde, en una entrevista en video con la agencia AP desde su casa en Estocolmo.

Borg fue el gran dominador del tenis masculino a finales de los años ’70 y principios de los ’80, lapso en el que conquistó seis veces el Abierto de Francia (1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981) y cinco veces en el césped de Wimbledon (1976, 1977, 1978, 1979 y 1980). El Hombre de Hielo, apodo que se ganó por su frialdad en la cancha, se retiró bruscamente en enero de 1983, con apenas 26 años, una decisión generalmente atribuida a un agotamiento mental. Un año y medio antes había perdido contra su gran rival John McEnroe en la final del Abierto de Estados Unidos, un torneo de Grand Slam que nunca logró conquistar.

Bjorn Borg celebrando con la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros, tras ganar la final ante Ivan Lendl en 1981 Keystone - Hulton Archive

En 1991 había efectuado un breve regreso, sin relevancia y con una vieja raqueta de madera. Borg lideró el ranking masculino por primera vez en 1977 (estuvo en la cima durante 109 semanas) y fue artífice de la conquista de la primera Copa Davis obtenida por Suecia en 1975.

En los últimos años, Borg actuó como capitán del Equipo Europeo de la Laver Cup, el evento de exhibición organizado por la empresa de representación de Roger Federer. Justamente en mayo del año pasado, la organización de la competencia anunció que esta temporada, en San Francisco, Borg sería reemplazado por el francés Yannick Noah.

En el libro habla en profundidad de su sorprendentemente temprana retirada, además de su consumo de drogas y sus relaciones con mujeres, sus padres y sus hijos. El libro se publicará en Gran Bretaña el 18 de septiembre y en Estados Unidos el 23 de septiembre.

Borg, conocido por su privacidad, dijo que lo escribió junto a su esposa, Patricia, durante aproximadamente dos años y medio.

Bjorn Bog, en el Royal Box de Wimbledon: "Ahora tengo un nuevo oponente en el cáncer, uno que no puedo controlar” Kirsty Wigglesworth - AP

“Pasé por momentos difíciles, pero (es) un alivio para mí hacer este libro”, dijo Borg. Comentó que se había estado haciendo pruebas para el cáncer de próstata “durante muchos, muchos años”, porque, añadió, “La cuestión es que no sientes nada, te sientes bien, y luego simplemente sucede”.

Hubo un resultado que sus médicos encontraron preocupante en septiembre de 2023, por lo que querían hacer seguimientos, dijo. Borg recibió la noticia justo antes de volar a Canadá para la Laver Cup y los médicos dijeron que no debería ir.

“Por supuesto que fui a Vancouver. No escuché”, afirmó.

Después del evento, regresó a Suecia y fue al hospital a las siete de la mañana al día siguiente para más pruebas que confirmaron el diagnóstico de cáncer. La cirugía se programó para febrero de 2024, un tiempo de espera que Borg describió a la agencia AP como “psicológicamente... muy difícil, porque Â¿quién sabe qué va a pasar?”.

Borg contó que sus pruebas más recientes, en agosto, resultaron exitosas.

“Ahora tengo un nuevo oponente en el cáncer, uno que no puedo controlar”, escribió. “Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”, añadió.

Guillermo Vilas y Bjorn Borg, en la final de Roland Garros 1975 Captura de TV

Borg tiene un heredero en el tenis profesional. Su hijo Leo, de 22 años, no tiene el talento de su padre, pero sí compite en el circuito. Actual 482° del ranking, fue 334° en 2023, suele jugar torneos de la segunda y tercera categoría profesional; también actuó un puñado de partidos en el ATP Tour, al recibir invitaciones, generalmente en Bastad y Estocolmo. “Mi padre nunca me empujó para que fuera tenista ni yo le pregunté por ello. Es evidente que lo ha sido todo en este deporte. La verdad es que yo siempre he querido jugar al tenis por iniciativa propia (…) Sé que él está orgulloso de mí, de que lo que estoy haciendo, y espero tener un buen futuro. Haré lo posible para que me vaya bien”, contó Leo alguna vez.

Chris Evert y Martina Navratilova, leyendas y grandes rivales, que además lucharon contra el cáncer Marvin Joseph - The Washington Post

Borg, lamentablemente, no es la única leyenda del arte de las raquetas que en los últimos tiempos padeció cáncer. Martina Navratilova confesó estar luchando contra el cáncer de garganta y de mama después de descubrir un ganglio linfático agrandado en el cuello, en noviembre de 2022; pero en marzo de 2023, la nueve veces campeona de Wimbledon celebró, con mucha emoción, estar “libre de cáncer. También su gran rival, Chris Evert, contó en 2022 estar luchando contra la enfermedad. En julio del año pasado dijo estar superándola.