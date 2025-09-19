Qué dijo Björn Borg en su biografía, en la que habla de drogas, pastillas y alcohol

El extenista sueco Björn Borg publica este mes sus memorias y en las primeras páginas, de acuerdo con el adelanto que se dio a conocer, contó la historia sobre cómo fue llevado de urgencia a un hospital holandés en la década de 1990 después de una sobredosis de “alcohol, drogas y pastillas”. Eran “mis formas preferidas de automedicación”, escribió en el libro.

Titulado Heartbeats (en español Latidos), allí reveló además que le diagnosticaron cáncer de próstata. “Es bueno tener un buen comienzo y un buen final”, dijo Borg, de 69 años, al respecto en una reciente entrevista con AP desde su casa en Estocolmo.

El libro de 292 páginas, que será publicado en Estados Unidos por Diversion Books el 23 de septiembre, contiene revelaciones sobre su vida amorosa, varias aventuras y arrepentimientos, y los detallados recuerdos del ganador de 11 títulos de Grand Slam.

Björn Borg

El retiro

Borg abandonó el tenis a los 25 años, cuando expresó que dejó de importarle si perdía. Famoso por su carácter reservado, casi gélido, guardó mucho para sí mismo durante sus días en el circuito, así como desde que se retiró sorprendentemente como veinteañero.

En el texto que aparecerá en los próximos días el deportista lleva a los lectores de regreso al momento posterior a perder las finales de Wimbledon y del U.S Open de 1981 ante su rival John McEnroe. “Todo lo que podía pensar era en lo miserable que se había vuelto mi vida”, escribe en una de las líneas. Nunca volvió a competir en otro evento de Grand Slam.

Bjorn Borg junto a su hijo. (Photo by Patrick SICCOLI/Gamma-Rapho via Getty Images) Patrick SICCOLI - Gamma-Rapho

Después de la final de 1981 en el US Open, un torneo que nunca ganó, Borg se sentó en la piscina de una casa en Long Island -según el libro- donde sus amigos planearon una fiesta para celebrar una victoria.

El sueco también habla de su infancia y de sus relaciones con sus padres. Narra cómo ganó el apodo de “Ice-Borg” por su frialdad en la cancha, a menudo contrastada por los fanáticos con los fogosos McEnroe y Jimmy Connors.

Bjorn Borg y John McEnroe en 1981. Bettmann - Bettmann

Adicciones

Borg también se mete con la cocaína y dos sobredosis que lo llevaron al hospital; con los ataques de pánico y su consumo de drogas, que según sus propias palabras comenzó en 1982.

“La primera vez que probé la cocaína, sentí el mismo tipo de emoción que solía sentir con el tenis”, menciona en una parte.

Los años de mayor dependencia ocurrieron en Milán, la época en la que estuvo casado con la cantante italiana Loredana Bertè. “Teníamos malas compañías, y la droga y las pastillas [estaban] al alcance de la mano, ahí, estaba sumido en las tinieblas más profundas”, relata.

Björn Borg y su esposa Patricia. (Photo by Tim Clayton/Getty Images) Tim Clayton - Corbis Sport

También revela “la peor vergüenza de todas”, que habría ocurrido cuando en 1996 alzó la vista desde una cama de hospital en Países Bajos y miró a su padre. Borg también dice que su sobredosis anterior, la de 1989 en Italia, fue accidental, no un intento de suicidio.

“Estaba avergonzado como un perro”, admite en el libro, en que esboza el cuadro de una vida bastante agitada.

El cáncer

También menciona haber padecido un cáncer de próstata, descubierto en septiembre de 2023. “Hablé con el médico y me dijo que esto es muy, muy malo”, dijo Borg sobre ello a la BBC.

ARCHIVO - El sueco Björn Borg disputa un partido en Roland Garros, eln junio de 1976 (AP Foto/GK, archivo) GK - AP

“Existe riesgo de propagación, y es algo con lo que tendré que vivir durante algún tiempo, con la angustia de saber, cada seis meses, si el cáncer ha sido detectado a tiempo”, explicó también.

Durante una entrevista reciente, aclaró que actualmente se encuentra bien y hace deporte todos los días. Sin embargo, reconoció que no ha jugado al tenis en “seis años”.

Otras menciones

En la publicación habla entre otros temas de una lesión en el hombro mientras practicaba esquí acuático antes del U.S Open de 1977 y de amenazas de muerte durante el U.S Open de 1981.

Björn Borg festeja su primer Roland Garros, en 1974, junto con su coach, Bergelin

Asimismo menciona que fue víctima de un robo a punta de pistola, que una mujer afirmó que él era el padre de su hijo y que cuando espectadores en Roma le lanzaron monedas, dijo que nunca más regresaría.

En la autobiografía aparecen los nombres de Donald Trump, Nelson Mandela, Tina Turner y “mi viejo amigo Hugh Hefner”, entre muchos otros.

