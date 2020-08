A Agustín Calleri le "generó asombro" la confesión de Mariano Puerta, que admitió haberle mentido al TAS en su defensa tras el doping de Roland Garros 2005. Fuente: Archivo - Crédito: Mauro Alfieri / archivo

Agustín Calleri fue, al igual que Mariano Puerta, una de las piezas de la Legión argentina de tenistas. El actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis y el ex número 9 del ranking fueron, de cierta manera, compañeros de ruta en el circuito. Calleri vivió, en actividad, la etapa en la que los controles antidopaje empezaron a endurecerse y vio cómo varios de sus compañeros de generación cayeron en resultados adversos: uno de ellos, Puerta, claro, el primer reincidente de la historia. "Me generó asombro", fue lo primero que dijo Calleri sobre la confesión del finalista de Roland Garros 2005, que, ante LA NACION, admitió haber mentido en 2006 en la estrategia que utilizó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que le redujeran la sanción, hecho que finalmente ocurrió.

"Me generó asombro que después de quince años dijera que le mintió al TAS. Porque uno en su momento confiaba en lo que había dicho y creía en las declaraciones de él. Después el TAS le reduce la pena [NdR: de ocho a dos años]. Entonces te provoca asombro lo que dijo. Pasó mucho tiempo, [Puerta] no juega más. Tenía todo un equipo atrás que lo acompañó", le comentó Calleri, también nacido en Córdoba (en Río Cuarto; Puerta en San Francisco), a LA NACION.

Calleri fue entrenado por Rubén Puerta (padre de Mariano) y expresó que, en su momento, creyó "la teoría del vaso", aquella con la que Puerta pretendió explicar cómo había entrado una sustancia prohibida (etilefrina) en su organismo. "En ese momento sí le creí; estaba dentro de las posibilidades, podía pasar que tu señora estuviera tomando agua con una medicación y vos tomaras del mismo vaso. Yo no lo hubiese hecho. Pero podía pasar algo así. Siempre la posibilidad estaba. Después, está en uno en creer o no. ¿Qué relación tenía con Puerta? Normal; me llevaba normal", agregó Calleri, que triunfó las tres veces que se midió con Puerta (Umag 1999 y 2001, y Viña del Mar 2003, partido por el que finalmente Puerta sería suspendido por nueve meses al dar doping por clenbuterol, incluido en un medicamento que tomaba por el asma, pero prohibido por ser considerado anabólico).

Mariano Puerta en la final de Roland Garros 2005, en la que dio doping por etilefrina y recibió una suspensión de ocho años reducida a dos. Fuente: LA NACION

¿Cómo se manejaba Calleri en su época de jugador? "Me cuidaba un montón. No tomaba de una botella de agua que estuviera abierta. De complejo vitamínico tomaba lo justo y necesario. No tomaba ginseng, por ejemplo. Trataba de hacerlo lo más prolijo posible. Yo compraba lo que tomaba, generalmente en el país. Lo único que compraba en el exterior era una bebida energética de una empresa que tenía convenio con la ATP, Lucozade. La tomaba después de un partido largo, como para recuperar", rememoró el ex 16° del ranking.

Calleri apuntó que trataba de no ingerir nada que no fuera recetado por el médico de los torneos, que guardaba los prospectos de los medicamentos y que si le daban diez pastillas se guardaba dos, como para tener alguna prueba en caso de tener problemas de "contaminación". "Era bastante sano, no me enfermaba mucho. Sabiendo lo que le había pasado a Coria, a Chela, con cosas contaminadas que aparecían, te empezabas a cuidar más. Tomaba una aspirina y me imaginaba que podía tener anabólicos, no sé. Entonces me cuidaba. En los Grand Slam nos daban un librito con las sustancias prohibidas y permitidas".

"Educar a todos, desde los juniors a los profesionales", es lo que asume Calleri que tienen que hacer desde la AAT con un tema sensible como el antidopaje.

Educación para tratar de evitar la negligencia

Diego Rivas, con amplio historial como kinesiólogo de equipos nacionales de Copa Davis, desde el año pasado se desempeña, además, como director del Departamento de Ciencias del Deporte de la Asociación Argentina de Tenis, que tiene un área dedicada al antidopaje, a cargo del doctor Walter Mira. "Estamos comunicamos con la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD) por su plan de educación, para trabajar con los chicos y sus entornos, para que sepan y estén empapados, anticiparnos y prevenir, porque muchos de los casos de doping se producen por el desconocimiento. El doping ya es un tema muy instalado, pero así y todo queremos reforzar", le explicó Rivas a LA NACION.

Los tres casos de dopaje que sacudieron al tenis argentino en 2019 [Mateo Martínez, Franco Agamenone y Luciano Tacchi], correspondieron a negligencias, desconocimiento de las reglas o infracción involuntaria, situación que no se puede repetir, según Rivas. "Los chicos deben acostumbrarse a consultar al médico y a no tomar decisiones solos, por más simples que parezcan -dijo Rivas-. Es un tema central. Una de nuestras funciones es educar. No se escuchan tantos casos de doping últimamente, se hizo un buen trabajo desde la WADA, pero nos preocupa el tema".

En diciembre pasado, en un Nacional de tenis en Hacoaj, Agustina De Giovanni, ex directora de la Organización Nacional Antidopaje, brindó una charla sobre prevención de dopaje. Crédito: Prensa AAT

La CNAD suele brindar charlas informativas con las asociaciones que se las solicitan. Asimismo, en el último torneo Nacional de 2019, jugado en diciembre en Náutico Hacoaj, donde participaron los juniors más destacados de las categorías Sub 12, 14, 16 y 18, Agustina De Giovanni, ex nadadora y ex directora de la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), brindó una charla sobre las herramientas para prevenir el dopaje.