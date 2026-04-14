Camilo Ugo Carabelli venció a Karen Khachanov en Barcelona, su primer triunfo ante un top 20
El porteño superó con autoridad y muy buenos registros en el saque al 14° del ranking mundial y avanzó a los octavos de final en el tradicional Conde de Godó
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Camilo Ugo Carabelli, que desde la temporada pasada empezó a destacarse en el ATP Tour (en agosto llegó al ranking más destacado, 43°), todavía tenía una cuenta pendiente: vencer a rivales ubicados dentro del top 20. Es más: llegó esta semana a Barcelona con un registro de 0-10 frente a jugadores dentro de ese rango. Sin embargo logró despojarse de esa espina en su debut en el ATP 500 catalán, un certamen lleno de raquetas argentinas (seis en el main draw).
En el segundo court en importancia del certamen que se disputa en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, llamado Andrés Gimeno (un tenista español que pasó a la historia al ganar Roland Garros 1972 con 34 años), el porteño Ugo Carabelli, actual 64°, mostró una valiosa versión sobre el polvo de ladrillo catalán y derrotó por 6-3 y 6-4 al ruso Karen Khachanov (14°; cuarto cabeza de serie), en 1h13m.
Así lo cerró Ugo Carabelli
¡Una gran victoria!— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 14, 2026
🇦🇷 @camilougo supera al favorito No. 4 Karen Khachanov por 6-3, 6-4.
Se enfrentará a Rafael Jódar en segunda ronda.@atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/EavW7Y7VJk
Celebró su primer triunfo frente a un top 20 obteniendo tress aces, sin cometer dobles faltas, logrando altos porcentajes en el servicio: 67% de primeros, con un 82% de puntos logrados con el primer saque (28 de 34) y un 71% con el segundo. Además, el moscovita Khachanov, un jugador de tiros potentes, no le generó ninguna chance de quiebre, un hecho no menor.
El rival de Ugo Carabelli en los octavos de final de Barcelona será el joven español Rafael Jodar (19 años; 55°). Reciente campeón del ATP 250 de Marrakech (en la final derrotó al santiagueño Marco Trungelliti), es la nueva atracción del tenis de España, un país que obviamente disfruta del murciano Carlos Alcaraz (2°).
Lo mejor de Ugo Carabelli vs. Khachanov
En la jornada de hoy también jugarán Sebastián Báez vs. el checo Tomas Machac, Mariano Navone vs. el ruso Andrey Rublev y Juan Manuel Cerúndolo vs. el estadounidense Brandon Nakashima. Tomás Etcheverry espera en los 8vos de final al portugués Nuno Borges.
Derrota de Báez
Distinta suerte corrió Sebastián Báez (57° del ranking) en su debut en Barcelona. Comenzó con buen nivel su partido frente a Tomas Machac (25 años, 47° del mundo), pero fue decreciendo paulatinamente y terminó con derrota por 2-6, 6-4 y 6-1. Fue la segunda victoria del checo sobre el bonaerense en el historial: lo había vencido el año último en Montecarlo.
Machac, que venía de buenos partidos en el Principado la semana pasada -le sacó un set a Sinner en octavos de final-, podría cruzarse en la siguiente ronda con Carlos Alcaraz.
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