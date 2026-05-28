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Sinner, luego de la derrota ante Juan Manuel Cerúndolo: “No recuerdo la última vez que me sentí tan débil”

El número 1 del mundo ganaba claramente el partido, pero distintos malestares lo llevaron a pedir asistencia y terminó perdiendo

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La imagen de Sinner lo dice todo: el italiano pasó un mal momento en Roland Garros y quedó eliminado
La imagen de Sinner lo dice todo: el italiano pasó un mal momento en Roland Garros y quedó eliminadoThibault Camus - AP

Un partido en el que el número 1 del mundo ha ganado los dos primeros sets claramente (6-3 y 6-2) y apabulla en el tercero (5-2) no se puede escapar. Pero Roland Garros vivió una escena inusual este jueves. El calor derrumbó a Jannik Sinner, que se encaminaba a un triunfo categórico frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

¿Qué pasó? El italiano empezó a sentirse muy mal y Cerúndolo aprovechó para acortar la ventaja. Cuando estaba 5-4, Sinner no pudo más. Estaba mareado. Se apoyó contra un cartel electrónico en el fondo de la cancha, con la mirada extraviada. Hizo movimientos de cintura, como si necesitara aflojar músculos totalmente tensos. El reloj marcaba las 14.15 en París, donde el sol pegaba fuerte: 33 grados.

Sinner se aplica una bolsa de hielo en el rostro; el calor se hizo sentir en Roland Garros
Sinner se aplica una bolsa de hielo en el rostro; el calor se hizo sentir en Roland GarrosThibault Camus - AP

La umpire bajó de su silla y fue a hablar con él. Le propuso las opciones, entre ellas llamar a un fisioterapeuta, cosa que el italiano aceptó inmediatamente. Sinner se sentía deshidratado, eso es lo que le transmitió a la jueza, y fue a sentarse a su lugar.

Sinner: “Si pierdo tiempo, ¿cómo funciona ahora? No puedo hacerlo. No puedo esperar".

Umpire: “Si no puedes esperar, depende de lo que tengas. O bien te sancionamos por violación de tiempo y, después, por violación del reglamento. Si no, tendremos que consultar con el fisioterapeuta qué te pasa”.

Sinner: “No sé si es deshidratación”.

Umpire: “Depende de ti. O llamamos al fisioterapeuta ahora, te examinan y luego reanudamos el juego”.

Entró el fisioterapeuta, hubo un breve intercambio y decidieron llevarlo al vestuario para asistirlo.

El reglamento de la ATP, cuando se alcanzan ciertos umbrales de temperatura, es muy claro. Se establece un descanso para refrescarse de 10 minutos al superar los 30 grados, y la suspensión total del partido si se llegan a los 32. Tras el tercer set de hoy, Sinner fue al baño, pero no se produjo la suspensión. El italiano regresó y el resto es historia. “Son claramente calambres... Las reglas se están torciendo para los jugadores top”, cuestionó en ese momento Jim Courier, extenista y analista de televisión.

El saludo entre Juan Manuel Cerúndolo y Jannik Sinner, luego del partido
El saludo entre Juan Manuel Cerúndolo y Jannik Sinner, luego del partidoAurelien Morissard - AP

La versión de Sinner

Anoche dormí mal y estoy completamente agotado. Ya me sentía débil desde el tercer set. Hacía calor, pero no tanto como en Australia, ni había la humedad de Shanghái. Simplemente, no me encontraba bien desde primera hora de la mañana. Intenté acortar los peloteos al máximo”, explicó Sinner en la conferencia de prensa posterior.

Y continuó: He bajado un poco el ritmo en el cuarto set para guardar fuerzas para el quinto. Perder el primer juego fue uno de los factores clave. No me quedaban fuerzas. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil. Lo siento porque he jugado muy bien durante dos sets y medio. Claro que es difícil de aceptar, teniendo en cuenta mi situación. Pero aún hay tiempo para recuperarse. Ahora necesito recuperarme también mentalmente".

Finalmente, el italiano avisó: “Puede pasar: nadie es un robot, nadie está hecho para no cometer nunca errores. Hoy ha sido así y ya veremos. No tenía energía, sinceramente no veía la salida. Normalmente no me pasa. No podía hacer más. A mitad del tercer set empecé a sentir un bajón y no conseguí salir de él”

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