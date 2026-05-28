El festejo de Juan Manuel Cerúndolo al vencer a Jannik Sinner en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo logró un triunfazo en Roland Garros. El tenista argentino derrotó en cinco sets al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y quien era el máximo favorito del torneo francés. Cerúndolo logró vencerlo tras dar vuelta el resultado luego de empezar dos sets abajo. El resultado final fue 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en casi cuatro horas de partido.

Cerúndolo avanzó así a la tercera ronda del Grand Slam. En el momento de ganar el último punto contra Sinner en la Philippe Chatrier, Juan Manuel levantó los brazos y esbozó una gran sonrisa. Desde la red, primero abrazó al tenista italiano y recién después se relajó y festejó, aunque una celebración tranquila, acorde a su personalidad.

Después en la entrevista post partido, el jugador argentino le deseó una pronta recuperación a Sinner, quien se lo veía golpeado desde lo físico, y afirmó: “Estoy muy feliz, intenté jugar de la mejor manera, esta es mi superficie favorita y espero estar listo para el próximo partido”.

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