Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El segundo Grand Slam de la temporada continúa este jueves; juega Jannik Sinner y varios argentinos que buscarán meterse en la tercera ronda
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Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Se disputan 16 partidos del torneo masculino y 16 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP), Ben Shelton (5°) y Félix Auger-Aliassime (6°), además de los argentinos Francisco (26°) y Juan Manuel Cerúndolo (56°), Román Burruchaga (68°), Francisco Comesaña (102°) y Facundo Díaz Acosta (151°). El italiano se enfrenta al menor de los hermanos Cerúndolo; el estadounidense juega contra el belga Raphaël Collignon (62°); y el canadiense choca con Burruchaga. ‘Fran’, por su parte, va contra el francés Hugo Gaston (118°); el ‘Tiburón’ ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (17°); y Díaz Acosta frente al estadounidense Learner Tien (18°).
En el campeonato de mujeres dicen presente cuatro integrantes del Top 10 del ranking WTA: Aryna Sabalenka (1°), Cori Gauff (4°), Amanda Anisimova (6°) y Victoria Mboko (9°). La mejor tenista del mundo en la actualidad se verá las caras con la local Elsa Jacquemot (67°); ‘Coco’ con la egipcia Mayar Sherif (129°); su compatriota con la austríaca Julia Grabher (121°); y la canadiense con la checa Katerina Siniakova (36°).
Horarios de los partidos más destacados
- 6: Facundo Díaz Acosta vs. Learner Tien
- 7: Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerúndolo
- No antes de las 7.10: Francisco Cerúndolo vs. Hugo Gaston
- No antes de las 7.40: Amanda Anisimova vs. Julia Grabher
- No antes de las 8.50: Francisco Comesaña vs. Luciano Darderi
- No antes de las 8.50: Coco Gauff vs. Mayar Sherif
- No antes de las 9.50: Aryna Sabalenka vs. Elsa Jacquemot
- No antes de las 10: Ben Shelton vs. Raphaël Collignon
- No antes de las 11: Román Burruchaga vs. Félix Auger-Aliassime
- No antes de las 12.40: Victoria Mboko vs. Katerina Siniakova
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Roland Garros 2026
Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Roland Garros
Rama masculina
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - Ocho
- Björn Borg (Suecia) - Seis
- Henri Cochet (Francia) - Cinco
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - Cuatro
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - Tres
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - Dos
Rama femenina
- Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos
- Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis
- Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro
- Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia) y Serena Williams (Estados Unidos) - Tres
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