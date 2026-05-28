Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Se disputan 16 partidos del torneo masculino y 16 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para esta jornada la aparición de Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP), Ben Shelton (5°) y Félix Auger-Aliassime (6°), además de los argentinos Francisco (26°) y Juan Manuel Cerúndolo (56°), Román Burruchaga (68°), Francisco Comesaña (102°) y Facundo Díaz Acosta (151°). El italiano se enfrenta al menor de los hermanos Cerúndolo; el estadounidense juega contra el belga Raphaël Collignon (62°); y el canadiense choca con Burruchaga. ‘Fran’, por su parte, va contra el francés Hugo Gaston (118°); el ‘Tiburón’ ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (17°); y Díaz Acosta frente al estadounidense Learner Tien (18°).

Francisco Cerúndolo es el argentino con mejor ranking en jugar este jueves en Roland Garros YOAN VALAT - EFE

En el campeonato de mujeres dicen presente cuatro integrantes del Top 10 del ranking WTA: Aryna Sabalenka (1°), Cori Gauff (4°), Amanda Anisimova (6°) y Victoria Mboko (9°). La mejor tenista del mundo en la actualidad se verá las caras con la local Elsa Jacquemot (67°); ‘Coco’ con la egipcia Mayar Sherif (129°); su compatriota con la austríaca Julia Grabher (121°); y la canadiense con la checa Katerina Siniakova (36°).

Horarios de los partidos más destacados

6 : Facundo Díaz Acosta vs. Learner Tien

: Facundo Díaz Acosta vs. Learner Tien 7 : Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerúndolo

: Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerúndolo No antes de las 7.10 : Francisco Cerúndolo vs. Hugo Gaston

: Francisco Cerúndolo vs. Hugo Gaston No antes de las 7.40 : Amanda Anisimova vs. Julia Grabher

: Amanda Anisimova vs. Julia Grabher No antes de las 8.50 : Francisco Comesaña vs. Luciano Darderi

: Francisco Comesaña vs. Luciano Darderi No antes de las 8.50 : Coco Gauff vs. Mayar Sherif

: Coco Gauff vs. Mayar Sherif No antes de las 9.50 : Aryna Sabalenka vs. Elsa Jacquemot

: Aryna Sabalenka vs. Elsa Jacquemot No antes de las 10 : Ben Shelton vs. Raphaël Collignon

: Ben Shelton vs. Raphaël Collignon No antes de las 11 : Román Burruchaga vs. Félix Auger-Aliassime

: Román Burruchaga vs. Félix Auger-Aliassime No antes de las 12.40: Victoria Mboko vs. Katerina Siniakova

La canadiense Victoria Mboko tendrá un partido complicado ante la checa Katerina Siniakova MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores de Roland Garros

Rama masculina

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - Ocho

Björn Borg (Suecia) - Seis

Henri Cochet (Francia) - Cinco

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - Cuatro

Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - Tres

Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - Dos

Rama femenina