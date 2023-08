escuchar

El caso Luis Rubiales trascendió las fronteras de España y también las del fútbol. Los cuestionamientos y las reacciones al -suspendido por la FIFA- presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a partir de su comportamiento durante los festejos por la conquista del seleccionado femenino ibérico en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, siguen apareciendo desde todos los sectores. Es un fuego que aún no se apaga, en tanto el apuntado dirigente no ha dado un paso atrás. Ahora, quien se pronunció sobre el tema fue nada menos que uno de los grandes símbolos del deporte español en la actualidad: el tenista Carlos Alcaraz, número uno del ranking.

“Sí, he seguido el asunto. Obviamente es algo que ha dado que hablar muchísimo y en España mucho más. Nosotros estamos aquí (en Nueva York) y no sabemos todo lo que se ha formado allí, pero que haya llegado hasta aquí ya te dice la magnitud que tiene”, comentó el murciano luego de su debut en el US Open (se impuso por 6-2, 3-2 y retiro, por lesión, del alemán Dominic Koepfer).

Carlos Alcaraz venció a Dominik Koepfer por 6-2, 3-2 y retiro del alemán, por lesión COREY SIPKIN - AFP

“Voy a ser sincero. Mi opinión es que son actitudes que para un alto cargo no se tienen que mostrar . Es la única opinión que voy a dar al respecto. Esperemos que se solucione pronto, ya que el equipo femenino ha conseguido un logro histórico y que no se le haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena. Esa es mi única reflexión”, comentó el murciano, que en su momento, durante los partidos de la selección femenina de España en el Mundial, se mostró activo en las redes sociales, enviando distintos mensajes de apoyo para el equipo.

El sorpresivo beso de Luis Rubiales, el presidente de la RFEF, con la jugadora Jenni Hermoso

En la actualidad, Carlitos Alcaraz es el deportista español de mayor relieve internacional y viajó a principios de mes a Norteamérica para competir en los Masters 100 de Canadá (en Toronto) y Cincinnati, antes del desembarco en Nueva York para disputar -y tratar de defender el título- el Abierto de los Estados Unidos. Es decir que el episodio del beso de Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso coincidió con el día en el que iba a disputar la final de Cincinnati ante el serbio Novak Djokovic. La jornada previa, el jugador nacido en el El Palmar (Murcia) le había dedicado un mensaje de apoyo al equipo español a través de la clásica firma en la cámara: “¡Vamos chicas, a por el Mundial! ¡Viva España!”. Tras el triunfo, expresó en sus redes sociales: “¡Vamos! ¡Enhorabuena, campeonas!”.

Defensa del título

La sesión nocturna de la segunda jornada del US Open lo tuvo a Alcaraz, el primer preclasificado, como protagonista. El español tenía un debut cómodo, a priori, ante el número 75 del ranking, pero el camino se le allanó aún más cuando Koepfer sufrió una torcedura de tobillo en el primer game. Este problema físico lo obligó a solicitar atención médica y pese a la lesión pudo ganarle dos juegos a Alcaraz, pero jugando muy mermado. En el segundo set, el número uno del mundo pudo romperle el servicio a su rival en el tercer game y en el quinto, pero Koefner no pudo más y se retiró (con el resultado 6-2 y 3-2) luego de sólo 58 minutos de juego, dejándole el camino libre a Carlitos hacia la segunda ronda, donde se enfrentará con el sudafricano Lloyd Harris, que batió al bahiense Guido Pella por 7-6 (7-5), 6-4 y 6-4.

El saludo entre Dominik Koepfer y Carlos Alcaraz; el alemán debió retirarse en el segundo set AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Visualmente, Alcaraz llamó la atención por vestir una camiseta colorida sin mangas. “Cuando me puse la camiseta sin mangas, pensaba cuando Rafa (Nadal) se la puso aquí. Habíamos hablado otras veces de que en algún torneo me gustaría ir sin mangas. El año pasado ya iba a jugar el US Open así pero no estuve muy de acuerdo con la ropa que sacaron pero este año sí se pudo hacer. Es una línea que me gusta muchísimo”, apuntó Alcaraz, que en septiembre del año pasado, tras superar al noruego Casper Ruud en la final de Flushing Meadows, se transformó en el N° 1 más joven de la historia, con 19 años.

La voz...

Las noches en el Arhur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo, con capacidad para 23.771 espectadores, son pura energía y Alcaraz aportó sus matices. Sonriente y divertido, en la entrevista al pie de la cancha central, Alcaraz trató de ofrecer otro tipo de entretenimiento: cantó unas estrofas de “Vagabundo”, el éxito del colombiano Sebastián Yatra, uno de sus artistas favoritos y con el que tiene una buena relación y que estaba presente en el estadio. “Lo hemos intentado. No ha sido lo mejor en el mundo, pero algo le hemos hecho disfrutar”, sonrió Alcaraz, con cierto pudor, un sentimiento que jamás siente cuando empuña la raqueta y somete a sus rivales. Carlitos sigue adelante en Nueva York.

