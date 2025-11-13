Carlos Alcaraz le ganó a Lorenzo Musetti, avanzó a las semifinales del ATP Finals y cierra el año como N°1

El español Carlos Alcaraz superó este jueves al italiano Lorenzo Musetti (9°) por 6-4 y 6-1, avanzó a las semifinales del ATP Finals de Turín invicto, luego de ganar los tres partidos de su grupo y se aseguró culminar la temporada como número 1 del mundo.

En rigor, al ingresar a la cancha cubierta para su desafío nocturno sobre cemento, el murciano ya sabía que, independientemente de su resultado, iba a estar entre los cuatro mejores entre los mejores. No obstante, voraz y implacable, asumió el duelo sin especular, con la aspiración de aferrarse a la cima del ranking.

Carlos Alcaraz celebra un punto en su victoria sobre Lorenzo Musetti en el ATP Finals de Turín MARCO BERTORELLO - AFP

Encontró un rival que necesitaba el triunfo para seguir adelante y le ofreció una gran resistencia en el primer set, donde hubo ciertos puntos espectaculares. Incluso, el local logró salir a flote en algunos, pese a la gran resistencia del español. No le alcanzó.

En el segundo parcial, el primer quiebre de Alcaraz, para ponerse 3-1, casi sentenció el match. Desmoralizado, Lorenzo no fue capaz de mantener siquiera su servicio luego ni logró motivarse como para dar vuelta la historia. Apenas ofreció un poco de coraje en el último punto para ponerle algo de suspenso. Pero Carlitos lo sentenció en su segundo match-point. Cerrará su segunda temporada como líder del tour, algo que había logrado por primera vez en 2022.

En el primer turno, el australiano Alex de Miñaur (7°) alcanzó su primera victoria en un partido en el torneo que reúne a los ocho mejores al final de la temporada, lo que le dio la oportunidad de acceder a las semifinales. Venció por 7-6 (7-3) y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz (6°) en el segundo año consecutivo que lo disputa. “Finalmente gané aquí en Turín”, manifestó el Demonio de Tasmania, de 26 años.

De Miñaur necesitaba una victoria en sets corridos para mantenerse con chances de llegar a las semifinales, algo que sólo sucedería si Alcaraz derrotaba a Musetti en el partido de fondo, tal como fue.

El australiano arrasó prácticamente al norteamericano en el segundo parcial luego de dominar el tie-break del primero. Pudo sellar la victoria con el saque de Fritz, cuando dispuso de un match point, pero el estadounidense resistió. Entonces, el oceánico mantuvo la calma en su siguiente servicio para triunfar.

La joya del duelo entre ellos fue el punto para partido que salvó Fritz, en un ida y vuelta de 15 golpes donde el californiano de 28 años parecía al borde del abismo. Sin embargo, devolvió todo, llegó a pelotas difíciles y subiendo a la red prolongó el juego con una paralela de revés que dio lugar a una ovación.

“Pase lo que pase, pasará. Pero no prestaré demasiada atención al tenis. Me relajaré y pasaré una buena noche aquí en Turín”, aseguró De Miñaur, tras su triunfo y en la espera del duelo que definiría su destino en el certamen. Fritz, finalista en 2024, se despidió con un éxito ante Musetti y dos caídas.

Por su parte, en el dobles, quedó eliminado el argentino Horacio Zeballos en pareja con el español Marcel Granollers, que cayeron por 6-3 y 7-5 con la dupla número 1 del mundo, compuesta por los británicos Lloyd Glasspool y Julian Cash.