Caroline Garcia rechazó US$ 270.000 de patrocinio de una casa de apuestas para su podcast de tenis

Caroline Garcia tuvo una destacada carrera como tenista. Francesa nacida en 1993, fue número 4 del ranking en 2018, ganó once títulos y fue semifinalista del US Open 2022. Precisamente fue en Flushing Meadows, en agosto pasado, donde eligió jugar su último partido. Desde entonces puso su energía como comunicadora, encabezando el podcast Tennis Insider Club, donde invita a sus antiguos compañeros del tour para hablar con profundidad.

En las últimas horas, la exjugadora fue noticia por una decisión poco usual en estos tiempos. Garcia contó que rechazó un ostentoso ofrecimiento de patrocinio de una casa de apuestas y explicó por qué. “Hoy rechazamos una oferta de patrocinio de US$ 270.000 de una empresa de apuestas para nuestro podcast. Es una cantidad enorme de dinero, especialmente para un programa deportivo independiente y para mí, alguien que acaba de retirarse del tenis profesional. Pero he aquí por qué dijimos que no”, comenzó relatando Garcia.

Y continuó: “Durante los últimos dos años de entrevistas a jugadores, entrenadores, agentes y padres, un tema ha vuelto una y otra vez. Las apuestas se han convertido en una de las mayores fuentes de presión, abuso y odio en el deporte moderno. Cada jugador, desde las 10 estrellas más importantes hasta los jugadores más destacados de la ITF, tiene historias. Mensajes directos llenos de insultos después de un partido. Personas que exigen la devolución de su dinero porque perdieron una apuesta. Incluso amenazas de muerte. No por deporte. Por culpa del juego. No quiero que Tennis Insider Club contribuya, ni siquiera indirectamente, a un sistema que alimenta la adicción, destruye vidas y convierte a los atletas en blancos diarios”.

Y prosiguió: “Las empresas de apuestas gastan millones en patrocinios porque funciona. Desvía la atención. Moldea el comportamiento .Normaliza el juego. Pero no queremos que nuestra comunidad sea empujada en esa dirección. Ésta no es una cruzada moral. No estoy juzgando a nadie que apuesta casualmente ni a los atletas que aceptan patrocinadores de apuestas. Simplemente estoy eligiendo lo que queremos defender y lo que no queremos amplificar. Nuestra misión es contar historias reales desde dentro del tenis, inspirar a la gente y hacer crecer el deporte de una manera que sea saludable para los atletas y los fanáticos. Apostar dinero nos llevaría en la dirección opuesta. Y si esperamos que los atletas confíen en nosotros lo suficiente como para ser vulnerables en el podcast, para compartir sus miedos, dudas y batallas de salud mental, entonces debemos mostrarles que elegimos los valores por sobre el dinero”.

Garcia, que llegó a trabajar con entrenadores argentinos (Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi), reconoció que US$ 270.000 es mucho dinero, pero prefirió otro camino. “Construir algo a largo plazo, honesto y bueno para el deporte vale más. Encontraremos socios que crean en esa visión, que quieran crecer con nosotros y no explotar la presión que los atletas ya enfrentan”, apuntó la extenista europea.

Los arreglos de partidos y las apuestas son un severo problema en el mundo del tenis, desde hace años. Claro que, paradójicamente, muchos torneos y asociaciones tienen casas de apuestas como sponsors, pero los jugadores en actividad no tienen permitido realizar publicidades del rubro. El posteo de Garcia tuvo millones de visualizaciones y reacciones positivas desde cuentas vinculadas al deporte de las raquetas.

Garcia debutó como profesional en 2007, a los 13 años, en el Circuito ITF de Francia. Jugó su primer evento de la fase previa de la WTA en el París Indoors en 2010, y su debut en el cuadro principal del WTA Tour llegó como wild card en el Australia 2011. Ese año, todavía como junior, fue subcampeona del US Open. Conquistó 11 títulos individuales de la WTA y llegó a 16 finales. El 10 de septiembre de 2018 alcanzó el puesto número 4 en el ranking, el más alto de su carrera. En 2022 ganó el WTA 1000 de Cincinnati y el título más importante de su carrera fue el torneo de Maestras, el WTA Finals en Fort Worth, donde derrotó a Aryna Sabalenka en la final.