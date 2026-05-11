Mariano Navone perdió ante Hamad Medjedovic en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

Mariano Navone (44° del ranking) y Hamad Medjedovic (67°) se enfrentaron en Roma, un partido en el que ambos buscaban lograr su mejor resultado en un torneo de Masters 1000, la categoría más alta después de los Grand Slams. Y, al final, en el court Nicola Pietrangeli (el más pintoresco del Foro Itálico, rodeado de estatuas de mármol), se impuso el serbio por 4-6, 6-3 y 6-4 en 3 horas y dos minutos, para avanzar a los octavos de final (el próximo obstáculo será el español Martín Landaluce, que venció al local Mattia Bellucci por 6-4 y 6-3).

Mariano Navone se despidió en la tercera ronda de Roma THOMAS COEX - AFP

Fue un partido con muchos condimentos, dentro y fuera de la cancha (el público, numeroso, se involucró). Medjedovic, un jugador explosivo pero con altibajos, sintió tanto la tensión que se sintió mal y vomitó en medio del juego de un par de oportunidades. Navone, más equilibrado en el aspecto emocional, al menos desde lo observado, luchó para llevar al balcánico al límite, pero le faltó, probablemente, mayor decisión en los momentos clave. Medjedovic, entrenado por el español Javier Aguirre, logró el 64% de primeros servicios, ganando el mismo porcentaje de puntos con el primer saque y el 53% con el segundo; Navone le generó catorce break-points, pero el jugador de 9 de Julio sólo pudo rompérselo dos veces.

En el ADN del sanguíneo Medjedovic está la toma de riesgos constantes: logró más tiros ganadores que Navone, es verdad (28 contra 16), pero cometió muchos errores no forzados (65 contra 30 del jugador entrenado por Alberto Luli Mancini). El argentino se marchó de la cancha mascullando bronca pero, en frío, seguramente valorará la tarea que tuvo en Roma. En el ranking en vivo figura como 41° (+3).

Así cerró el partido Medjedovic

La emoción de 🇷🇸 Medjedovic al avanzar por primera vez a octavos de un Masters 1000. 🥹



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Navone (25 años), que derrotó al número 5 del mundo, el canadiense Felix Auger-Aliassime, en la segunda ronda, logrando así su primera victoria ante un top 10, este lunes jugó por primera vez la tercera ronda en un Masters 1000. Llegó al partido frente a Medjedovic con un registro de siete triunfos y una derrota frente a jugadores ubicados afuera del top 50 en polvo de ladrillo en esta temporada, con su única derrota ante Matteo Berrettini, en la segunda ronda del Challenger de Cagliari (el romano era 92° del tour; fue número 6 en 2022).

Hoy, aproximadamente a las 14 de la Argentina, el platense Thiago Tirante (69°) se medirá con el italiano Flavio Cobolli, décimo preclasificado, también por la tercera ronda de Roma.

Jannik Sinner, tras la rápida victoria ante Alexei Popyrin, firmando autógrafos, en el court central de Roma ALBERTO PIZZOLI - AFP

Mientras tanto, el número 1, Jannik Sinner, volvió a derramar su autoridad: avanzó a los octavos de final al derrotar al australiano Alexei Popyrin (60°) por 6-2 y 6-0, en sólo 1h05m. El próximo rival del líder del ranking será un italiano, Andrea Pellegrino, que sorprende desde la clasificación: 155° del ranking y con 29 años, superó al estadounidense Frances Tiafoe (22°) por 7-6 (10-8) y 6-1.

Sinner ya suma 30 victorias consecutivas en los torneos de Masters 1000. Además de mantener intacta su imbatibilidad en los torneos de esta categoría desde que inició su camino al título en París 2025, amplió su récord de sets a 60-2; impactante.

Durante este período dorado sin perder fue recogiendo los trofeos de la capital de Francia, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Y, ahora, en Roma, busca superar a Novak Djokovic con la mayor racha de victorias seguidas en los Masters 1000 e igualar al serbio (con 31), completando la colección de las nueve coronas posibles.