Comesaña y Ugo Carabelli celebraron en el Masters 1000 de Shanghai y avanzaron a la segunda ronda
En la segunda jornada del certamen chino, además, perdieron Juan Manuel Cerúndolo y Navone, que sumó su quinta derrota consecutiva; este viernes, jugarán Fran Cerúndolo, Báez y Djokovic
Shanghai es, desde ayer y hasta el domingo 12 de este mes, la ciudad en la que el circuito ATP, una suerte de circo itinerante, concentra a sus raquetas más destacadas. El Rolex Shanghai Masters, penúltimo de los nueve Masters 1000 de la temporada (sólo resta París), vivió una segunda jornada con numerosa participación de singlistas argentinos. Ganaron dos (Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli) y perdieron dos (Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone).
En primer turno, durante la madrugada argentina, el marplatense Comesaña, 62° del mundo, actuando por primera vez en el torneo de Shanghai, debutó venciendo al francés Ugo Blanchet (151°, proveniente de la clasificación) por 6-4 y 6-2. En la temporada más destacada de su carrera (su mejor posición, 54°, fue en agosto), Comesaña sumó victorias en los últimos cinco Masters 1000 que jugó: Madrid, Roma, Toronto, Cincinnati y, ahora, Shanghai.
Entrenado por Sebastián Gutiérrez, Comesaña se medirá en la segunda ronda del torneo chino con el octavo cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti (9°), que llega de retirarse del torneo de Pekín por dificultades físicas. Se enfrentaron sólo una vez, en la tercera ronda de Wimbledon 2024 y ganó el europeo en cuatro sets.
Ugo Carabelli (45°), también en el mejor año de su carrera, se aseguró un lugar en la segunda ronda tras el retiro del francés Terence Atmane cuando estaban 4-4 en el primer set. El galo, que le ganó un set a Jannik Sinner la semana pasada en el ATP de Pekín, llegaba al torneo como una de las irrupciones recientes en el tour, con las semifinales de Cincinnati todavía frescas en la memoria. Pero las dificultades físicas no le permitieron seguir actuando ante el argentino. Fue la quinta victoria de Ugo Carabelli en Masters 1000, la primera en Shanghai.
Ugo Carabelli, entrenado por Fabián Blengino, también se cruzará en la próxima ronda con uno de los principales preclasificados del cuadro, el australiano Alex de Miñaur, séptimo cabeza de serie. El porteño buscará la primera victoria de su carrera ante un top 10 (hasta aquí, está 0-6).
Quien no logra levantar la puntería es Navone. El jugador nacido en 9 de Julio, 86° del ranking, 29° en junio del año pasado, perdió su quinto partido consecutivo. Esta vez, por la primera ronda, ante el francés Valetin Royer (76°, desde la qualy), por 3-6, 6-4 y 6-4, en 2h17m. El último triunfo del jugador entrenado por Andrés Dellatorre fue el 24 de agosto, frente al estadounidense Marcos Giron, en la segunda ronda de Winston-Salem; desde entonces, perdió con Yunchaokete Bu en ese torneo estadounidense, ante Giron en el US Open, frente a Learner Tien en Hangzhou, Sho Shimabukuro en Tokio y, en Shanghai.
En el court central, en la última presentación de un jugador argentino en la jornada, el menor de los hermanos Cerúndolo (87°) estuvo muy cerca de lograr su primera victoria sobre superficie dura en el circuito mayor desde el US Open 2023. Sin embargo, perdió ante el chino Bu (121°) por 6-3, 6-7 (5-7) y 6-3, en 2h52m. El tenista porteño entrenado por Sebastián Prieto, además, buscaba su primer éxito desde que llegó a la final del ATP de Gstaad, en julio pasado.
Un buen impacto de Juanma Cerúndolo
From defense to attack 🙌— Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2025
Cerundolo takes the second set and we are heading the distance 🔥#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/jC5a9XgMwM
Este viernes, en el segundo turno del court central, aproximadamente a las 3.30 de nuestro país, Sebastián Báez (42°, debutó venciendo al chino Zhizhen Zhang) se medirá con el danés Holger Rune, décimo preclasificado. A continuación de ese partido, también en el estadio principal, reaparecerá Novak Djokovic: el serbio, cuarto cabeza de serie, que no actúa desde las semifinales del US Open, salió adelantado y, por la segunda ronda, jugará contra el croata Marin Cilic.
Este viernes también debutará Francisco Cerúndolo, 19° cabeza de serie: en el segundo turno del court 3 (aproximadamente a las 3.30 de la Argentina), por la segunda ronda, contra el francés Adrian Mannarino (60°).
