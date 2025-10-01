Sebastián Báez y una remontada para valorar en su debut en el Masters 1000 de Shanghai

En una temporada tan cambiante, que se volvió peligrosamente espinosa a partir de abril, el tenista argentino Sebastián Báez (42° del ranking) valora cada triunfo, mucho más si es en un torneo de alta jerarquía como el de Shanghai. En el penúltimo de los nueve Masters 1000 del año, el jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín, debutó con una victoria ante un rival que perdió ranking por dificultades físicas, pero que supo ser muy complejo no hace tanto tiempo: el chino Zhizhen Zhang, actual 368°, pero 31° en julio del año pasado.

Báez preparando un saque ante el chino Zhang, en la primera ronda del Shanghai Masters JADE GAO� - AFP�

En el imponente court central del Qizhong Forest Sports City Arena (el mismo lugar en el que hace 20 años el cordobés David Nalbandian ganó el Torneo de Maestros, al vencer en la final al suizo Roger Federer), Báez se presentó derrotando a Zhang (de 1.93 metro) por 2-6, 6-3 y 6-4, en dos horas. Tras perder el primer set, Báez siguió insistiendo, pero tuvo momentos de dudas. Es más: se escuchó que le dijo a su entrenador, Sebastián Gutiérrez, que tenía muchos nervios. Pero pudo despojarse de esa mala sensación y, con coraje, remontó el partido. Terminó con siete aces, cuatro dobles faltas, un 66% de primeros servicios, un 69% de puntos con el primer saque y un 40% con el segundo. Ambos jugadores se quebraron el saque cuatro veces.

El impactante court central del torneo de Shanghai, donde jugaron Sebastián Báez y el chino Zhizhen Zhang JADE GAO� - AFP�

Báez, de 24 años, es un jugador que suele potenciarse sobre polvo de ladrillo. Este año fue campeón en Río de Janeiro y finalista en Santiago de Chile y Bucarest. Suele sufrir mucho más cuando actúa sobre superficie dura, por ello el valor del triunfo en Shanghai. Además, amplió su registro a dos triunfos y seis derrotas en torneos de Masters 1000 en esta temporada, tras derrotar a David Goffin en la primera ronda de Cincinnati.

No stopping that 😮



Zhang launches a rocket 🚀#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/DpUOLunfla — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2025

El danés Holger Rune, de 22 años, actual 11° del mundo, será el rival de Báez en la segunda ronda de Shanghai. El historial entre ambos es 3-2 en favor del europeo. Se midieron por última vez en los 8vos de final de Barcelona, este año, y triunfó Rune por 4-6, 6-1 y 6-2 (el danés terminaría ganando el torneo).

Así cerró el partido Báez ante Zhang

Comeback complete 💪



Sebastian Baez overcomes losing the first set as he takes out local favourite ZhiZhen Zhang 2-6 6-3 6-4 🎉#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/QdUGhTSkB2 — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2025

Este jueves, más argentinos en China

El torneo de Shanghai tendrá varias raquetas nacionales en la segunda jornada. Juan Manuel Cerúndolo (87°), que entró en el main draw por la baja del platense Tomás Etcheverry, se medirá en el cuarto turno del court central ante el local Yunchaokete Bu (121°).

Juan Manuel Cerúndolo, uno de los argentinos en Shanghai FABRICE COFFRINI� - AFP�

En el primer partido del court 4, a la 1.30 de nuestro país, Camilo Ugo Carabelli (45°) vs. el francés Terence Atmane (61°). En la misma cancha, en el tercer turno, Mariano Navone (86°) vs. el francés Valentin Royer (76°); el ganador se medirá con el alemán Alexander Zverev. En el primer turno del court 7, también a la 1.30, Francisco Comesaña (62°) frente al francés Ugo Blanchet (151°); el vencedor se cruzará en la segunda rueda con Lorenzo Musetti (Italia).

Francisco Cerúndolo, 19° cabeza de serie, saldrá adelantado. El viernes se enfrentará directamente en la segunda ronda con el francés Adrian Mannarino (60°), que batió al italiano Matteo Berrettini (59°) por 7-5 y 7-6 (7-1).