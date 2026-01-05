Copa Davis: Argentina visitará a Corea sin varios “titulares” y con cuatro debutantes, entre ellos Trungelliti

El equipo argentino de Copa Davis visitará a Corea del Sur el 7 y 8 de febrero en Busan, por la primera ronda de los Qualifiers, sin cuatro de los cinco “titulares” que en noviembre pasado actuaron en el Final 8 de Bolonia. El capitán Javier Frana se contactó con la mayoría de los jugadores del top 200 pero recibió numerosas respuestas negativas para viajar a esa porción de Asia poco antes del comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

El doblista Andrés Molteni (26°) será el único de los que compitieron en Italia que se sumará en Corea tras el Abierto de Australia y habrá cuatro debutantes: Thiago Tirante (103°), Marco Trungelliti (130°), Federico Gómez (190°) y Guido Andreozzi (32° de dobles).

El platense Thiago Tirante, de 24 años, será el singlista número 1 de Argentina en la Copa Davis ante Corea, en Busan Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

Por distintas razones, aunque la mayoría porque evaluó que jugar en Corea a pocas horas del comienzo del ATP de Buenos Aires (el main draw, desde el 9 de febrero; la clasificación, dos días antes) representaría un obstáculo logístico y un trauma en la preparación para el polvo de ladrillo de una gira que suele ser fundamental para el armado del ranking de los jugadores argentinos, ninguno de los siete singlistas nacionales del top cien viajará al continente asiático. No estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone ni Juan Manuel Cerúndolo.

Será la primera vez en casi casi treinta años que Argentina disputará una serie de Copa Davis sin, al menos, un singlista top 100. La última vez había sido en abril de 1998, en el triunfo 4-1 ante Chile, por el Grupo I Americano, semana en la que Marcelo Ríos estrenó el N° 1. Jugaron Hernán Gumy (108°), Lucas Arnold Ker (110°), Franco Squillari (116°) y Luis Lobo (22° de dobles).

Desde diciembre, tras conocerse el sorteo, Frana y el subcapitán, Eduardo Schwank, se encontraron con un panorama cargado de dificultades para armar el equipo. Incluso, el mes pasado estuvieron presentes en el torneo de exhibición Road to Australia, que se jugó sobre superficie dura en el Buenos Aires Lawn Tenis Club, viendo otras opciones, como a Román Burruchaga, por ejemplo. Les costó mucho completar el rompecabezas. Finalmente, el platense Tirante, de 24 años, será la primera raqueta. Por ranking, el single 2 será Trungelliti, que para entonces tendrá 36 años. Y Fede Gómez, que en marzo del año pasado sacudió el tour al confesar que había “tocado fondo” y tenido “pensamientos suicidas”, también será parte. Los tres, además, por potencia, características técnicas o preferencias en el armado del calendario, suelen tener nutrida competencia en superficie dura (la que utilizará Corea) o bajo techo.

Argentina; Alemania; Copa Davis; horacio Zeballos; Andrés Molteni Prensa AAT

La opción de Trungelliti no era tenida en cuenta por muchos, pero, más allá de las ausencias citadas, confirma el buen momento del santiagueño, que después de atravesar dificultades físicas está muy enfocado en su meta: llegar al top 100 por primera vez. En 2025 ganó tres trofeos del Challenger Tour. Esta semana es parte del equipo argentino en la United Cup en Perth y, luego, actuará en la qualy de Australia. Vaya curiosidad: esta temporada se cumple una década de su única participación en un equipo de Copa Davis, que fue como sparring del grupo que ganó la Ensaladera en 2016 (estuvo en las semifinales y en la final).

Ante la ausencia del doblista Horacio Zeballos, la lógica indicaba que Andreozzi, que desde hace tiempo está dedicado a la especialidad y lo está haciendo con éxito, fuera el compañero de Molteni en Corea. Y así ocurrirá. “Si en algún momento me necesitan por algún motivo, ahí estaré”, le había adelantado Andreozzi a LA NACION en junio pasado, en Roland Garros.

Frana, el capitán argentino de Copa Davis, durante el Final 8 de Bolonia en noviembre: ahora tuvo muchos obstáculos para armar el equipo para la serie de febrero en Corea Prensa AAT

Reglamentariamente, las series por la primera ronda de los Qualifiers se podían jugar el 6-7 de febrero o el 7-8, fecha que terminó seleccionando Corea como país anfitrión: se entiende que, en forma lógica, lo hizo para que esté más próxima al Argentina Open y aumentara la chance de que menos “titulares” viajaran a Busan, a 417 kilómetros de Seúl, del otro lado del mundo, lo que al final ocurrirá. La Asociación Argentina de Tenis le solicitó a la Federación Internacional de Tenis la posibilidad de anticipar la fecha elegida por los locales, pero la gestión no tuvo éxito. El triunfador de la serie en el Gijang Stadium de Busan avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, en septiembre, luego del US Open, ante el vencedor de Países Bajos e India (será local en Bangalore).

A través de un video publicado por la AAT, Frana optó por no hacer recriminaciones para los ausentes, apuntándole a la ITF y a la inflexibilidad de la federación coreana para hacer cambios: “Quiero darles un contexto de todas las adversidades que tuvimos desde el minuto uno, cuando supimos cuál era el sorteo. Los cambios producidos por la ITF en cuanto a las fechas y al calendario hicieron que nuestro tenis se vea claramente perjudicado porque afecta directamente y no es compatible con la gira sudamericana, privándolos a los jugadores que estén en el equipo de participar del Challenger de Rosario, de no llegar al torneo de Buenos Aires y es por eso también que entiendo y todos conocemos lo que significa representar a Argentina en la Copa Davis”.

🇰🇷🇦🇷 ¡Equipos listos para Corea del Sur vs. Argentina!



El conjunto capitaneado por @javifranatenis contará con varios debutantes en la #CopaDavis.



🗓️ 7-8 de febrero, en Busan. pic.twitter.com/ODK9zUNuaO — Copa Davis (@CopaDavis) January 5, 2026

El capitán, que lleva un año en el cargo, continuó relatando: “Nos vimos ante esta ingrata situación de tener que estar optando y es también que les agradezco a todos, que han hecho un enorme esfuerzo, tanto a los jugadores como a los cuerpos técnicos, por tratar de ver si era compatible y poder estar. Dicho esto quiero que sepan que hubo insistencias muy fuertes para tratar de cambiar la fecha, adelantarla aunque sea uno o dos días, para que nos de la posibilidad de que algunos jugadores tengan al menos la chance, sin tanta preparación, de jugar el torneo de Buenos Aires, cosa que Corea fue inflexible y llevó la fecha lo más tarde posible en una sede más alejada que hace más difícil la logística y que nos llevará más de 40 horas poder llegar”.

Guido Andreozzi, durante la United Cup actual, en Perth, jugando dobles mixto con Lourdes Carlé COLIN MURTY� - AFP�

Y concluyó, ahora sí refiriéndose a los que aceptaron estar: “Lo que nos entusiasma y lo desafiante y lo lindo es que habrá cuatro jugadores que estarán debutando, que dieron el sí por su generosidad, por su convicción y porque, quiérase o no, esto también es una parte de un sueño que se cumple para ellos. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor, a entregar toda nuestra capacidad y estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. La vamos a afrontar y la vamos a traer. El equipo es mucho más grande que los cuatro o cinco mejores jugadores del ranking”. Vale aclarar, otra vez, que la federación asiática no rompió el reglamento y se ajustó a la disposición de fechas que comunicó la ITF para todos los países, buscando un lógico beneficio deportivo; el “problema” de Argentina fue haber tenido mala fortuna en el sorteo.

Trungelliti, que en 2025 ganó tres títulos del Challenger Tour, recibió su primera convocatoria a la Copa Davis; en los próximos días cumplirá 36 años Instagram @atpchallengertour

El equipo coreano se sostiene en Hyeon Chung (29 años y 361°) y Soon Woo Kwon (28 años y 481°). Chung, en su momento, tuvo una fuerte aparición en el circuito, fue 19° en 2018 y tuvo un Australian Open 2018 consagratorio, derrotando a Alexander Zverev (era 4°) en la tercera ronda, a Novak Djokovic (entonces, 14°) en los 8vos de final y cayendo con Roger Federer (2°) en las semifinales. Pero tuvo dificultades físicas (ampollas en el pie y el tobillo derecho; lesión en la espalda) que obstaculizaron su crecimiento. El año pasado jugó, mayormente, Futures y Challengers, la tercera y segunda división.

Kwon, asimismo, fue 52° en 2021, pero el año pasado tuvo que alejarse del circuito para alistarse obligatoriamente en el servicio militar de su país. El mejor coreano del ranking individual es Sanhui Shin: 357°, de 28 años. Los doblistas suelen ser Ji Sung Nam (170°) y Uisung Park (242°).

Federico Agustín Gómez fue convocado a la Copa Davis por primera vez Dino García

El tenis argentino y la Copa Davis tuvieron, históricamente, capítulos eufóricos y, también, espinosos. Obviamente, esta no es la primera vez que los jugadores de mejor ranking se bajan de una serie para priorizar sus calendarios y compromisos en el ATP Tour: pasó, pasa y seguirá pasando. Aunque para jugar en Corea las ausencias serán muy numerosas. Y, el desafío, grande.