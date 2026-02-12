Argentina será local en la Copa Davis después de dos años y medio: ante Turquía, en septiembre

Después de la eliminación en Corea del Sur el último fin de semana, por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, el equipo argentino recibió una noticia alentadora desde Londres, con miras al desafío de septiembre próximo, para sostener la categoría en la elite de la competencia: el sorteo en la sede de la Federación Internacional de Tenis determinó que jugará de local y ante Turquía, un rival accesible, cuyo mejor jugador es 375° del ranking (Mert Alkaya).

Copa Davis: Turquía, rival de Argentina en septiembre, le ganó el último fin de semana a Eslovenia, de visitante, por 3-1

Será la primera vez que Argentina juegue una serie como local después de dos años y siete meses, tras la sufrida victoria (3-2) de febrero de 2024 frente a Kazajistán, en el Jockey Club de Rosario. La nueva serie, ubicada en el calendario después del US Open, se jugará el 18-19 de septiembre o el 19-20: la elección la realizará el país anfitrión. En las próximas semanas quedará definida la sede, aunque seguramente la superficie será polvo de ladrillo y al aire libre. El ganador del desafío jugará la primera ronda de los Qualifiers 2027.

También se tratará del primer desafío como local para el capitán Javier Frana, que asumió a comienzos de 2025 y, desde entonces, le tocó competir en Noruega, Países Bajos, Italia y Corea del Sur.

Además de Mert Alkaya (375°), Turquía cuenta con Yanki Erel, 437°, 25 años, 16° de junior en 2018 y campeón de dobles de la categoría en Wimbledon

El último fin de semana, Turquía venció a Eslovenia de visitante, por 3-1 en Velenje. Además de contar con Alkaya, tuvo a Yanki Erel, actual 437° de singles, 25 años, 16° de junior en 2018 y campeón de dobles de la categoría en Wimbledon con Otto Virtanen.

Turquía ocupa el puesto 33 del ranking de países de la ITF y en la centenaria historia de la Copa Davis sólo hubo un antecedente entre ambas naciones: en 1964, en Estambul, donde el equipo albiceleste representado por Eduardo Soriano y Roberto Aubone se impuso por 5 a 0. Al ser una serie disputada antes de 1970, para esta oportunidad se sorteó la localía y Argentina salió beneficiada.

Marco Trungelliti impactando ante Hyeon Chung, con Javier Frana siguiendo atento la acción, el último fin de semana en Corea del Sur Prensa AAT

La reciente caída 3-2 de Argentina en Busan fue un cimbronazo interno y externo. Las masivas ausencias producidas desde el momento en el que Frana comenzó a sondear a los posibles citados para viajar a Asia dejó secuelas. Es más: esta semana, durante la acción del ATP de Buenos Aires, lo ocurrido en Corea del Sur fue -y es- uno de los temas de charla y debate en cada rincón.

Seguramente en septiembre Frana podrá contar con los mejores jugadores del país. Ello, sumado a que Turquía no debería representar un dolor de cabeza, es un escenario alentador para que el equipo regrese a la elite en 2027.