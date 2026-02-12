Guido Andreozzi, de Corea del Sur al Argentina Open: “Estaría bueno que en el futuro se evite lo que pasó”

Guido Andreozzi fue uno de los cinco jugadores argentinos que aceptaron la convocatoria del capitán de Copa Davis, Javier Frana, para competir, el fin de semana pasado, en Corea del Sur, en una serie que los locales ganaron por 3-2. A diferencia de los aproximadamente diez tenistas que rechazaron el viaje a Busan, el jugador formado en el club porteño Harrods Gath & Chaves aprovechó la chance de debutar en la competencia sin importarle la incomodidad del viaje al otro lado del mundo a pocas horas del inicio del ATP 250 de Buenos Aires, donde defiende el título de dobles (lo ganó con el francés Theo Arribage).

De 33 años, 31° del ranking de la especialidad, llegó al país el martes al mediodía después de tres vuelos: Busan-Seúl, Seúl-Atlanta y Atlanta-Buenos Aires. Por la tarde se acercó al Buenos Aires Lawn Tennis Club y, el miércoles por la noche, casi sin descanso, debutó en los 8vos de final del Argentina Open, en pareja con el francés Manuel Guinard (vencieron al chileno Alejandro Tabilo y al español Pedro Martínez por 7-6, 3-6 y 10-8). Durante el partido, en el estadio 2, Andreozzi recibió constantes muestras de apoyo del público, agradecido por haber dicho que sí a la Copa Davis. El mismo afecto recogió en el área publica del predio, durante sus caminatas a las canchas de práctica.

Guido Andreozzi, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, tras un largo viaje desde Corea del Sur, que incluyó tres vuelos Sergio Llamera

“El viaje fue bastante duro, largo. Llegué a casa el martes al mediodía y ese día por la tarde estaba acá entrenando un poquito, tratando de aclimatarme al calor, porque allá (en Busan) hacía mucho frío. Muchos cambios de horario... Pero me mantuvo la adrenalina, las ganas de jugar acá; eso me llevó a tratar de mantenerme lo mejor posible. La verdad es que sentí el apoyo de la gente desde que llegué. Les agradezco a todos por la banca”, le contó Andreozzi a LA NACION. Este viernes, por los cuartos de final, se medirán ante Nicolás Barrientos (Ecuador) y Emilio Nava (Estados Unidos).

-¿Cómo fue la experiencia?

-Muy buena, muy positiva. Obviamente, el resultado opaca un poquito el esfuerzo que pusimos y todo lo bien que estuvimos en la semana. Las condiciones para jugar eran un poquito duras para nosotros, no era la que más nos gustaba, con pique muy bajo y lento, la pelota agarraba muy poco efecto y eso hacía que, por ahí, las virtudes tanto de Thiago (Tirante), de Fede (Gómez) y de Trunge (Marco Trungelliti) no se vieran favorecidas. Pero peleamos hasta el final; lamentablemente el último punto no se dio, pero sí, fue una experiencia muy positiva igualmente.

-Una vez adentro del equipo, ¿qué sentiste cuando se iban bajando tantos jugadores, sobre todo a último momento Andrés Molteni, que iba a ser tu compañero de dobles?

-Sí, a ver… con un poquito de preocupación, por decirlo de alguna manera. Por ahí, no sé, para la gente de afuera el ranking de los coreanos no era muy bueno (Soonwoo Kwon, 343°; Hyeon Chung, 392°), pero los conocemos y sabíamos que tenían un buen equipo, que jugaban muy bien y con un ranking mentiroso. Los dos chicos de ellos estuvieron muy arriba, sabíamos que iba a ser una serie difícil y que íbamos a necesitar un buen nivel. Obviamente, cuando se empezó a bajar uno, el otro y el otro, sabíamos que iba a ser difícil. Pero estoy agradecido a todos los que quisieron ir (el quinto, que no actuó, fue Juan Pablo Ficovich). Fuimos a dar lo mejor.

Andreozzi y Gómez nunca habían jugado dobles juntos, pero se dieron el gusto de ganar un punto ante Corea del Sur, en Busan Prensa AAT

-Muchas veces habrás soñado con debutar en la Davis. Más allá del resultado final, ¿se dio tal cual lo imaginaste?

-Sí, si se dio así y más también, porque viví muchas emociones fuertes, tuve muchos recuerdos de chico, de lo que soñaba con representar a Argentina y vivirlo ahí, en carne propia, encima siendo todos debutantes, se vivió intensamente. La preparación, las horas previas, el día del partido, las arengas en equipo, todo... Durante la semana fuimos teniendo charlas entre todo el equipo, en el día a día fue mejorando mucho la unión del equipo, porque si bien todos nos llevábamos muy bien nunca habíamos convivido una semana juntos. Fueron muy importantes las charlas con Javi (Frana), con Edu (Schwank). Con Trunge éramos los más grandes (el santiagueño, 36 años), metíamos un poco de nuestra experiencia en las charlas sí. Nos tuvimos que bancar entre todos porque es muy normal que durante la semana uno quiera llegar bien al partido, se vaya midiendo en el entrenamiento, vea qué está bien o no, aparece el nerviosismo.

-¿Les llegaba el apoyo masivo que recibían por haber sido los cinco que aceptaron el reto en Corea?

-Sí, sí, llegaba porque uno está en contacto con la familia, con amigos, veía las redes sociales y si bien no estábamos tan pendientes de lo que se decía, llegaban las buenas intenciones. Fue un buen incentivo para ponernos la camiseta argentina.

Frana, Tirante, Trungelliti, Ficovich, Federico Gómez y Andreozzi, capitán y cinco jugadores debutantes en la serie de Copa Davis en Corea del Sur Prensa AA

-¿Qué se dijeron en la última charla antes de seguir cada uno para su destino, si es que la hubo?

-Sí, sí, hubo una charla final, fue el domingo por la noche, porque el último partido terminó tarde. Fue una charla para cerrar lo que pasó, emotiva. Obviamente el resultado no fue el que queríamos, pero nos fuimos tranquilos porque intentamos todo. Nos preparamos de la mejor manera posible, fuimos con tiempo, luchamos hasta el final, creo que ninguno se puede recriminar nada o decir ‘Si hubiera hecho tal cosa u otra’. No se dio y teníamos otros deseos, pero quedamos tranquilos con lo que hicimos.

-Personalmente pudiste ganar el punto de dobles, en pareja con Federico Gómez, con quien nunca habías jugado.

-Sí, en lo personal también me fui muy tranquilo porque creo que, con Fede, hicimos un muy buen partido (se impusieron 6-3 y 7-5 a Ji Sung Nam y Uisung Park). Pudimos vencer ese nerviosismo, ese debut que a veces puede traicionar. Además, no habíamos jugado nunca juntos, era todo nuevo. De hecho, en los sets de la semana de entrenamiento, la verdad, nos fue bastante mal. No le ganamos a ninguno de los compañeros. Más que nada entrené con Fede, pero un día probé con Trunge, también jugamos con Fede contra Trunge y Fico o contra Trunge y Thiago y no iba bien. Pero, por suerte, en el partido fluyó muy bien y lo encaramos con buena energía. Estoy agradecido a cada uno de los compañeros que me escribió, tanto a mí como al resto de los chicos que estuvieron en el equipo. A los familiares, amigos… desde ese lado quedé muy contento. Fue bueno sentir que los de afuera se dieron cuenta y apoyaron, conscientes de lo que pasaba.

-¿Pudo haber sido una serie bisagra para que los jugadores se involucren en todas las series, más allá de la incomodidad que puede generar?

-Es un tema difícil, la verdad, porque justo fue una situación extrema. O sea, fue el peor viaje posible en el peor momento para los tenistas argentinos, porque esta gira (la sudamericana) es muy importante para todos. Pero bueno, sí, es verdad que… No sé de qué manera se podría solucionar un poco, pero estaría bueno que en el futuro se trate de evitar lo que pasó. Obviamente siempre va a haber alguna que otra baja, pero, por ahí, no todas juntas. No sé de qué manera se puede solucionar, pero el equipo tiene que estar representado de la mejor manera posible.

Guido Andreozzi, de Corea al ATP de Buenos Aires: el porteño avanzó a los cuartos de final de dobles, junto con el francés Manuel Guinard Argentina Open

-Este jueves se hizo el sorteo para la serie de septiembre, para tratar de sostener el lugar en el Grupo Mundial y fue accesible: Turquía, de local. ¿Hay alivio?

-Me enteré hace un rato, no había leído nada. Es bueno volver a jugar en casa. Va a ser un partido importante, hay que tratar de no bajar de categoría y darnos la posibilidad de volver a jugar el Grupo Mundial. Estoy contento que haya tocado en casa; ojalá podamos presentar un muy buen equipo, jugar con la gente nuestra y sacar la serie adelante.

-¿Tenés ganas de volver al equipo en el futuro? ¿Buscarás una suerte de desquite?

-Sí, sí, me encantaría. Estoy listo si Javi considera que me quiere en el equipo y yo, obviamente, siempre disponible. Sé que hay muchos jugadores buenos y vamos a ver, de acá a septiembre todavía falta mucho. Ahora cambié bastante rápido el chip, estoy muy motivado y me gustaría volver a ganar el torneo.