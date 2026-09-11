Copa Davis: con el capítulo de Corea del Sur archivado, la Argentina se ilusiona con la serie en Neuquén

Febrero fue un mes muy negativo para el equipo argentino de Copa Davis. La derrota (3-2) frente a Corea del Sur, en Busan, por la primera ronda de los Qualifiers, fue un mazazo anímico, deportivo y hasta económico. Les impidió a los jugadores, al capitán Javier Frana y a la Asociación Argentina de Tenis pensar en grande en la temporada. La temprana derrota despojó al equipo del sueño de volver a ganar la Ensaladera, justo cuando se cumplen diez años de la conquista en Zagreb. Pero el golpe en Asia, además, estuvo marcado por un mal de ausencias inédito: nueve jugadores (los mejores siete singlistas y dos doblistas “titulares”) se bajaron.

El capitán asumió el compromiso en Corea del Sur con cinco raquetas debutantes que dieron lo mejor que pudieron, aunque no alcanzó. Después de esa primera serie, Frana vivió momentos de angustia y profunda reflexión: se preguntó si era conveniente seguir en el cargo. Con el tiempo (y las charlas) comprendió las razones de las respuestas negativas que sufrió, especialmente vinculadas a los problemas que podía generar el viaje a Asia a pocas horas del arranque de la gira sudamericana ATP. Hoy, siete meses más tarde, pasó mucha agua bajo el puente. El equipo argentino jugará por no descender a la zona americana y ganarse un lugar en los Qualifiers 2027. La localía (la primera desde febrero de 2024), el contexto (ahora sí, la disponibilidad de todos los jugadores) y el rival (Turquía, cuyo mejor singlista es 300 del mundo) ayudan a ser sumamente optimistas. Nadie evalúa la chance de un traspié… aunque se sabe que en la Copa Davis entran en juego otras cuestiones emocionales y es una competencia en la que se registran numerosas sorpresas.

Javier Frana, en el Tenis Club Argentino: vivirá su primera experiencia como capitán de local Ricardo Pristupluk

Descartada la primera opción, el Buenos Aires Lawn Tennis Club, la AAT hizo gestiones para que Neuquén, la provincia argentina más fructífera de la actualidad en términos de crecimiento económico y producción por Vaca Muerta, fuera la sede del partido. Los partidos, el 19 y 20 de septiembre próximos, serán los primeros de la historia del certamen en la Patagonia. Se jugará en el Ruca Che, un estadio para 3000 espectadores, bajo techo y sobre superficie dura, una combinación que no se utilizaba en nuestro país desde la fatídica final frente a España, en Mar del Plata 2008.

El capítulo Corea del Sur, al menos por ahora, quedó archivado. Hay sonrisas e ilusión, hay reencuentros, expectativas y confianza. Así lo demostraron este viernes cuatro de los cinco convocados y el capitán, durante la despedida del equipo en un evento realizado en el Tenis Club Argentino. Frana estuvo acompañado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante (uno de los cinco que actuaron en Busan) y Andrés Molteni; sólo Guido Andreozzi, que también estuvo en Corea del Sur y compitió hasta hace algunas horas en Nueva York, no participó del programa en Palermo, aunque se sumará al equipo en breve. Son los seleccionados para tratar de lograr la victoria en la serie en Neuquén, que sería la N° 100 en la historia nacional en la Davis.

El estadio Ruca Che de Neuquén, donde se jugará la serie entre la Argentina y Turquía Gobierno de la Provincia de Neuquén

“Para mí es una prioridad muy fuerte la experiencia que vivan. Viví en equipos que no tuvieron la mejor convivencia y para mí es una revancha darles a ellos buenos ambientes”, apuntó Frana, que también será capitán por primera vez en una serie de local. “En la Davis no hay que mirar mucho el ranking, eso es un error. Tienen un jugador zurdo (Yankı Erel, actual 305°), lo que hace que los chicos tengan que adaptarse a una situación diferente. Pero hacemos foco en nosotros”, añadió Frana, que siendo conductor del equipo ya suma dos triunfos (ante Noruega y Países Bajos) y dos derrotas (contra Alemania y Corea del Sur).

¿Por qué se eligió jugar en superficie dura? Frana lo explicó: “Los chicos no lo vieron mal porque es un momento del año complejo. Falta un envión en el calendario (en Asia y Europa indoor) que no es menor. Venís de algo muy demandante como la gira norteamericana. Imaginate si ahora tuvieran que hacer la introducción al polvo de ladrillo para después volver a irse al cemento a Asia… Jugar la Davis es una situación que genera cierta ansiedad y quieren estar lo mejor posible. Sin embargo, era riesgoso acelerar el proceso de adaptación al polvo. Había una cuestión de cuidado. Y había que cambiar la mentalidad: cuando ves los récords de nuestros jugadores, están parejitos. No es que los nuestros en polvo tienen una efectividad del 70% y, en dura, del 30%, como quizá pasaba en nuestra época. Hoy nuestro tenis evolucionó”, señaló el rafaelino.

Fran Cerúndolo, el single 1 nacional, que llega de jugar por primera vez los 8vos de final del US Open, ratificó: “Es positivo jugar en dura. Veníamos jugando dos meses en cemento, después vamos al cemento. La decisión nos viene bien a todos. Es mucho más fácil para todos. Hay que ajustar detalles cuando estemos ahí, por la velocidad y las pelotas, pero creo que nos va a llevar poco tiempo adaptarnos. Puede ser favorable para ellos, sí, pero también para nosotros”.

Navone y Tirante, que derrotaron a Djokovic en la gira norteamericana (en el US Open y Cincinnati), integrantes del equipo de Copa Davis Ricardo Pristupluk

Por la misma línea se mostró Navone, que cayó en la segunda rueda de Flushing Meadows, pero luego de ganar un primer desafío épico, ante Novak Djokovic. “Jugar en superficie dura es lo que venimos atravesando desde el pasto hacia adelante, salvo el swing de dos semanas en polvo europeo. Tanto Fran, como Thiago y yo venimos en nuestros mejores momentos en cemento. Podés perder o ganar en todas las superficies. Estamos competitivos en todas las superficies. Thiago hizo un calendario en dura espectacular, Fran tiene resultados hasta abajo del agua y yo hice una mejora muy grande en el último año”, se ilusionó el jugador de 9 de Julio, que regresará a la Copa Davis por primera vez desde enero de 2025, ante Noruega, cuando ganó el quinto punto del 3-2.

Los ensayos del equipo argentino en Neuquén comenzarán el próximo lunes por la tarde. El viernes (18/9) será el sorteo del orden de juego. El sábado comenzará la primera jornada, con dos singles, desde las 12. Y, el domingo, a partir de las 11, se disputarán los otros tres puntos, comenzando con el dobles y los otros dos singles (el último, sólo en caso de ser necesario). Luego del mal trago en Corea del Sur, ningún integrante del conjunto argentino se anima a encarar el desafío con Turquía con desconfianza.