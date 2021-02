Juan Manuel Cerúndolo derrotó en tres sets a Federico Coria y lleva siete triunfos seguidos Crédito: Nicolás Aguilera / Córdoba Open

28 de febrero de 2021

Fantásticamente irreverente en lo tenístico, Juan Manuel Cerúndolo no tuvo piedad tampoco con Federico Coria. El muchacho de 19 años que ingresó desde la clasificación y está jugando por primera vez en un cuadro principal de un torneo ATP se quedó este sábado con el duelo de compinches en los juegos virtuales por 6-4, 4-6 y 6-2 en 2h9m y se metió en la final del Córdoba Open. Del sueño de debutar en el circuito profesional, justo en su país, a llegar a su primera definición, este domingo a las 19, sin escalas. La gran definición será transmitida por Fox Sports 2.

Zurdo, de revés a dos manos, Juanma logró dos quiebres en el primer set y se puso 5-1. No fue vertiginoso, no obstante. Puntos largos, jugadas exquisitas, tiros profundos. El orgullo de Coria, próximo a cumplir los 29 años, lo llevó a no rendirse jamás y llevó el parcial a un 5-4 intimidante. El más joven no se amedrentó y al volver al saque recuperó la solidez de sus mejores momentos para cerrarlo con eficacia.

Con la misma fiereza y otro quiebre arrancó Cerúndolo el segundo set. Fue al frente enseguida, para sostener el espíritu del juego sereno, la búsqueda de los mejores ángulos y el atrevimiento intacto para probar su buen pulso con algún drop shot lejos del alcance de Coria, movilizado de lado a lado de la cancha para devolver incómodo muchas veces.

Surgido de la clasificación, Juan Manuel Cerúndolo llegó a la final del Córdoba Open en la semana de su debut en el cuadro principal de un torneo ATP Crédito: Nicolás Aguilera / Córdoba Open

El chico del abanico de recursos minimiza cierta lentitud que pueda parecer tener por momentos. Su estilo parece ser el de agotar y sacar de quicio a los adversarios de tanto traer de vuelta la pelota. Coria buscó de todas las maneras, le puso garra para mantenerse en partido y hacer convivir a Juan Manuel con la presión de no poder relajarse. El ánimo y los nervios se invirtieron en el 4-4, con el quiebre de Federico, la inmediata ventaja del diestro y la única seguidilla de imprecisiones de su rival que llevó al partido a un tercer parcial.

El set final también comenzó con un quiebre de Cerúndolo, pero enseguida Coria lo recuperó y lo volvió a perder. Los compañeros en juegos de Play estaban esta vez frente a frente, y el intento de concentración prevalecía sobre las sonrisas esta vez. Había que sostener el pulso y el físico. Lo logró Juanma, para escapar otra vez en el marcador (4-1). Le agregó amor propio para recuperar la diferencia en un intercambio de quiebres que lo dejó 5-2 y con el servicio. Con el saque, se abrazó al primer match point que tuvo y cerró el duelo, vengando deportivamente, además, la caída de su hermano mayor Francisco ante Coria en octavos de final.

Cerúndolo será el argentino más joven en disputar una final ATP desde que José Acasuso, con 18 años, jugó la del Argentina Open de 2001, el año que el 15 de noviembre nacería Juan Manuel, cuyo papá era el coach de Chucho.

"Soy un contragolpeador defensivo. Me gusta jugar con la velocidad del rival, pero si hay que salir a pegar porque tengo enfrente un rival muy duro como Fede, no tengo problemas", dijo el ganador, al final del juego, con el mismo aplomo que tiene para empuñar la raqueta. "Se me escapó el segundo set, pero en el tercero estuve otra vez bien mentalmente y muy sólido para ganarlo", agregó quien, pese a que no puede creer que esté en su primera final en la semana de su debut profesional, advierte: "Tengo el sueño de ganar un Grand Slam".

La próxima semana, a Cerúndolo lo espera también el debut en el Argentina Open, que será ante Federico Delbonis, mientras que Coria aguarda por un jugador surgido de la clasificación por el otro lado del cuadro en Buenos Aires y, si supera esa instancia, volverá a encontrarse con el francés Benoit Paire, al que eliminó en cuartos de final en el estadio Mario Alberto Kempes.

El temple de Juan Manuel Cerúndolo para vencer a Federico Coria y llegar a la final. Crédito: Nicolás Aguilera / Córdoba Open

El rival de Cerúndolo en el partido decisivo del domingo será el español Albert Ramos-Viñolas, que había eliminado en los cuartos de final a Diego Schwartzman y en la noche del sábado se quedó con el duelo de zurdos ante Facundo Bagnis por 7-5, 5-7 y 6-3, en otra maratón de la que salió airoso el zurdo catalán.

Como contrapartida de Cerúndolo, Ramos Viñolas es un adversario con mucha más experiencia en el tour, jugará la novena final de su carrera (récord de 2-6), y llega a la definición como el gran verdugo de los argentinos: eliminó sucesivamente a Juan Ignacio Londero, Tomás Martín Etcheverry, Diego Schwartzman y Bagnis en la ruta hacia la final, para lo cual consumió nada menos 10 horas y 32 minutos de juego en cuatro encuentros.

En el dobles habrá una pareja campeona conformada por extranjeros. Los argentinos Andrés Molteni y Guillermo Durán cayeron ayer en la segunda semifinal por 6-3, 3-6 y 10-6 ante el monegasco Romain Arneodo y el francés Benoit Paire, quienes definirán el torneo ante los brasileños Rafael Matos y Felipe Meligeni Rodrigues Alves.

