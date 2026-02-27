El tenista argentino Leonardo Aboian fue suspendido por seis años y medio por arreglo de partidos

El tenis argentino vuelve a sacudirse por una noticia vinculada con arreglos de partidos y las apuestas. Leonardo Aboian, de 27 años, que en abril pasado alcanzó su mejor posición en el ranking ATP, la 229, y en octubre fue sancionado provisionalmente por incumplir con el Programa Anticorrupción del Tenis, finalmente recibió una suspensión de seis años y medio más una multa de 40.000 dólares, de los cuales 25.000 quedan en suspenso.

Aboian admitió, según la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), “30 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis”. Reconoció “haber amañado ocho de sus propios partidos individuales y de dobles en el ITF World Tennis Tour y en el Challenger Tour [la tercera y la segunda categorías del profesionalismo] entre 2018 y 2025″, según el organismo.

Aboian tiene 27 años y llegó a estar 229º en el ranking mundial en 2025. Prensa AAT

Además, admitió todos los cargos de la ITIA, “incluidos facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos”. El año pasado, tras conocer la sanción provisional, Aboian, sabiendo lo que lo esperaba, publicó en Instagram una foto de él en una cancha de tenis con un emoji de la pelota de tenis y el siguiente texto: “Gracias por todo. Me diste más de lo que pude haber pedido”.

El comunicado de la ITIA

El tenista argentino aceptó la sanción acordada con la ITIA y renunció a su derecho a una audiencia ante un oficial independiente. La suspensión finalizará el 18 de junio de 2032: hasta entonces tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

El último torneo oficial que jugó Aboian fue el Challenger de Villa María, Córdoba, desarrollado en septiembre pasado por la Asociación Argentina de Tenis. En singles, el entrenado en la academia de Fabián Blengino en Parque Norte cayó en la segunda ronda de la qualy y, en dobles, formó pareja con su hermano Valerio (23 años, actual 470° en singles) y ambos perdieron en su debut, en los octavos de final. Desde octubre de 2024, Leonardo Aboian era parte de Slice Token, una startup dedicada “a facilitar el financiamiento de carreras”, cuyo “propósito es ayudar a que todos los jugadores de tenis y golf del mundo puedan desarrollar su carrera a través del poder de financiamiento de sus fans”.

Aboian, suspendido por la ITIA por arreglo de partidos, fue presentado en octubre de 2024 como parte de plataforma Slice Token, que invierte en las carreras de tenistas y golfistas.

La Argentina, después de Francia, que encabeza la lista con unos veinte jugadores, es uno de los países que más castigos recibió por incumplimiento del Programa Anticorrupción del Tenis. En total ya son once, aplicados a Nicolás Kicker, Federico Coria, Patricio Heras, Franco Feitt, Nicolás Arreche, Agustín Torre, Sofía Luini, Melina Ferrero, Agustín Moyano, Hernán Casanova y Aboian.