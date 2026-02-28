Medvedev ganó el título en Dubái sin jugar, en una jornada marcada por la tensión bélica en Medio Oriente

En medio de los ataques de Irán a la base estadounidense en los Emiratos Árabes Unidos, y el anuncio de que el país emiratí se encuentra en “riesgo de bombardeo”, Daniil Medvedev recibía en el vestuario una noticia que aceleraría sus planes de salir cuanto antes de Medio Oriente. El tenista ruso se coronó campeón del ATP 500 de Dubái sin impactar una sola pelota tras la lesión de su rival, Tallon Griekspoor, que no solo le ahorró el desgaste físico de una final, sino que lo retiró de la exposición de una cancha abierta en el momento más peligroso de la crisis.

Una lesión en el isquiotibial izquierdo le imposibilitó al contrincante de Medvedev saltar a la pista para disputar el encuentro decisivo del torneo. El neerlandés sacó adelante de manera milagrosa su partido de semifinales tras sufrir un pinchazo cuando aún no se había completado el primer set.

Luego de un rendimiento irregular en 2025, Medvedev comenzó de la mejor manera este año al ganar dos títulos (Brisbane y Dubái) FADEL SENNA� - AFP�

Griekspoor declaró, tras su victoria en dos sets sobre Andrey Rublev, que estaba jugando el torneo con una lesión en el isquiotibial y que se habría retirado en caso de haber perdido el segundo parcial.

“No es la forma en la que quiero ganar una final. Espero que la lesión de Griekspoor no sea grave y le deseo una pronta recuperación”, señaló Medvedev, que levantó su título N° 23 en el circuito ATP. El triunfo en Dubái lo dejó a solo 45 puntos de igualar en el ranking a Alexander Bublik (N° 10 del mundo), mientras intenta regresar al top 10 por primera vez desde junio del año pasado.

Not how I want to win a final. Hoping the injury for @Griekii is not too bad and wishing him a speedy recovery. — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 28, 2026

A pesar de los bombardeos en Medio Oriente, la competición siguió adelante este sábado con la final de dobles que se disputó sin dificultades. Los bombardeos de Irán sobre diversas bases norteamericanas afectaron a la base aérea de Al Dhafra, ubicado a pocos kilómetros de la sede del torneo, y formó parte de la represalia de los iraníes por la acción conjunta de los Estados Unidos e Israel.

La increíble estadística que rompió Medvedev

El N° 11 del mundo tenía en sus vitrinas 22 trofeos, pero todos ellos en diferentes ciudades del mundo y nunca había repetido un título en un mismo escenario que ya hubiese conquistado con anterioridad. Está estadística se terminó rompiendo este sábado a partir de la retirada de Griekspoor.

La quinta vez fue la vencida para Medvedev, ya que había fallado en cuatro oportunidades. En los encuentros anteriores se le había resistido la posibilidad de defender el título en el Masters 1000 de París 2021, en el ATP Finals 2021 y el ATP 500 de Viena 2023. Incluso, en el US Open 2023 alcanzó la última ronda dos años después de ser campeón, pero tampoco tuvo opción ante Novak Djokovic en la final.

Medvedev había llegado a la final en Dubái sin perder un solo set FADEL SENNA� - AFP�

Antes de la final en Dubái, los 22 títulos de Medvedev en 22 eventos diferentes constituían la racha más larga de este tipo en el circuito ATP. El segundo lugar lo ocupa Michael Stich con 18 trofeos, seguido por Wayne Ferreira y Wojtek Fibak con 15.

Asimismo, el ruso se convirtió en el segundo jugador en activo con más trofeos ganados sobre pista dura junto a Jannik Sinner (21). En esta estadística, ambos tenistas son únicamente superados por Djokovic (72).

A su vez, con sus 23 títulos en el circuito ATP, Medvedev se afianzó como el quinto tenista en actividad que cuenta con más títulos ganados. Solamente quedó por detrás de Alexander Zverev y Sinner (24), Carlos Alcaraz (26) y Novak Djokovic (101).