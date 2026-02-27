Chile Open: Francisco Cerúndolo ganó, suma a 150 éxitos en el circuito y avanzó a las semifinales

Francisco Cerúndolo, el primer preclasificado del Chile Open, logró este viernes otro sólido triunfo para clasificarse para las semifinales del torneo que cierra la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y reparte premios por 700.000 dólares. En una hora y seis minutos, el tenista argentino dejó en el camino al estadounidense Emilio Nava por 6-1 y 6-1.

Así, con firmeza, un juego agresivo y una dosis de paciencia que mejoró en los últimos tiempos, el 19° del ranking mundial selló su triunfo 150 en el circuito profesional, un récord entre los argentinos en actividad. A los 27 años, Fran atraviesa un buen inicio de temporada.

Win No. 150 in the books 📚@FranCerundolo storms past Nava 6-1 6-1 for a spot in the semis!#ChileOpen pic.twitter.com/CYGFSDbzXT — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026

Tras ganar el trofeo en Buenos Aires y abandonar en los octavos de final del Río Open la semana pasada, Cerúndolo se recuperó físicamente y muestra su mejor versión en el campeonato ATP 250 chileno. Por lo pronto, necesitó de poco más de una hora para resolver cada uno de sus dos primeros partidos en el certamen y este sábado tendrá como adversario al alemán Yannick Hanfmann (81°), de 34 años.

El rival del argentino en el duelo del que surgirá el primer finalista tuvo una jornada mucho más agitada: superó al lituano Vilius Gaubas (107°), perdedor afortunado (surgido de la clasificación), por 3-6, 6-2 y 6-2 al cabo de dos horas y 12 minutos en que mostró cierta fragilidad. Cuando estaba 4-1 en el segundo set demandó atención médica porque sentía náuseas.

Slow start, strong finish 😤



Hanfmann turns it around against Gaubas 3-6 6-2 6-2 to reach ATP SF No. 10!#ChileOpen @YannickHanfmann pic.twitter.com/CCbV525qeB — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026

En el historial entre ambos, Cerúndolo tiene ventaja, ya que se midieron en cinco ocasiones, todas en polvo de ladrillo, y el diestro de revés de dos manos venció en cuatro. La última vez que estuvieron frente a frente fue en este mismo torneo, en 2025, y hubo un éxito de Francisco en el tie break del tercer set. Antes, dos veces lo eliminó en Roland Garros. El único éxito del germano sucedió como local: en 2024, en Hamburgo, el argentino abandonó cuando caía por 4-6, 6-2 y 4-2 por los dieciseisavos de final.

El mejor tenista albiceleste del ranking se aseguró así haber llegado la misma instancia que había alcanzado en Santiago en 2025, cuando perdió contra el serbio Laslo Djere, que posteriormente fue el campeón.

El mejor argentino del ranking se mostró satisfecho con su nueva victoria en el Chile Open. X @chile_open

Este viernes, el tercer semifinalista surgirá del cruce entre los italianos Andrea Pellegrino (137°) y Luciano Darderi (21°), este último, nacido en Villa Gesell pero nacionalizado. Luego, no antes de las 20, Sebastián Báez (52°), tercer favorito, se enfrentará con el local Alejandro Tabilo (42°). Los dos vencedores serán rivales el sábado en la segunda semifinal.