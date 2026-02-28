Francisco Cerúndolo perdió contra Yannick Hanfmann en el Chile Open, que se quedó sin “final argentina”

En el Court Jaime Fillol, Francisco Cerúndolo no encontró respuestas en el juego ni en lo anímico y quedó eliminado en las semifinales del Chile Open. El porteño, máximo favorito del certamen, perdió por 6-3 y 6-4 frente al alemán Yannick Hanfmann y resignó la posibilidad de jugar una nueva final en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. La escena que sintetizó la tarde fue su descarga contra una caja que sostenía su toalla al costado de la cancha, una pequeña patada que expuso su frustración.

Cerúndolo, de 27 años y 19° del ranking, había llegado a Chile con el impulso de la conquista reciente en el Argentina Open y la ambición de acercarse al top 15. Enfrente tuvo a Hanfmann, de 34 años y 81° del mundo, un rival que supo incomodarlo en antecedentes recientes y volvió a hacerlo con un tenis sólido y paciente.

Hanfmann fue muy sólido frente a Cerúndolo y es finalista en el ATP 250 de Santiago, que entregará premios por 700.000 dólares. Chile Open

El argentino comenzó errático. Cedió terreno desde el inicio, cometió una doble falta y quedó pronto en desventaja. Aunque realizó dos aces en el tramo inicial, no logró imponer condiciones con su servicio. El alemán, en cambio, aprovechó su oportunidad: quebró en una de las dos chances de las que dispuso, mientras que Cerúndolo no capitalizó la única que generó. El parcial se resolvió 6-3 para el europeo, que sostuvo la diferencia con autoridad.

Hubo un pasaje curioso en el comienzo, cuando Hanfmann falló un smash al pifiar; al parecer, el sol le jugó una mala pasada. No fue más que una anécdota en un set que lo tuvo como dominador, con devoluciones profundas y una lectura acertada en los intercambios largos.

En el segundo capítulo, Cerúndolo mostró una reacción parcial. Sumó otros dos aces y elevó la intensidad desde el fondo. Sin embargo, a medida que avanzó el desarrollo, reaparecieron los errores no forzados, varios de ellos, pelotas que se fueron anchas por márgenes amplios. Hanfmann volvió a quebrar para adelantarse a 3-2 y trasladó la presión al lado del argentino.

Desde ese momento se vio la versión más inestable del porteño. Cabizbajo, con gestos de fastidio, descargó su bronca contra aquella caja en descanso, una acción inhabitual en él. Aun así, logró sostener su saque con otro ace y descontó hasta el 3-4, aunque sin lograr continuidad en el juego. Cuando el alemán se colocó 5-3, Cerúndolo quedó obligado a recuperar el quiebre. No lo consiguió. Ganó su servicio para el 4-5, pero volvió a exhibir imprecisiones que le impidieron tomar la iniciativa. En el décimo game Hanfmann cerró el partido sin conceder oportunidades y selló el 6-4.

Cerúndulo fue campeón en Buenos Aires, abandonó en Río de Janeiro y no respondió al favoritismo máximo en Santiago. RODRIGO ARANGUA� - AFP�

Tras el triunfo, Hanfmann valoró el pase a la definición del torneo ATP 250 de Santiago. “Se siente increíble. Desde el primer punto hasta el último jugué muy bien contra él, que es un gran jugador. En el primer match point tuve ciertos nervios para pasar a la final, pero en ese momento confié en mí y sentí que era posible quedarme con el triunfo. Gracias a todos por el aliento y la atmósfera”, expresó en la cancha, complacido.

Las estadísticas terminaron de explicar el desarrollo. Cerúndolo consiguió cinco aces y registró 72% de primeros servicios, pero Hanfmann fue más eficaz: ganó 79% de los puntos jugados con su primer saque y 67% con los del segundo. Además, capitalizó dos de sus tres oportunidades de quiebre, mientras que el argentino no convirtió ninguna de las dos con que contó. En los intercambios largos también hubo diferencias: Hanfmann sumó 20 puntos de recepción contra 15, un dato que expuso su mayor consistencia en la devolución.

Compacto de la derrota de Cerúndolo vs. Hanfmann

La derrota frustró la posibilidad de una final 100% argentina en cuanto a sus protagonistas en Santiago. Ahora, el alemán aguarda por el vencedor del cruce entre Sebastián Báez y Luciano Darderi, que juegan a continuación. Si Báez avanzara, habría garantizado la presencia nacional en las tres finales de la gira sudamericana.