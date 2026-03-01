Juan Pablo Paz, un tenista argentino en Dubai durante la Guerra de Medio Oriente: “Se ven misiles”

La Guerra en Medio Oriente, lógicamente, pone en peligro a todos los que habitan las distintas zonas involucradas o cercanas al conflicto. En medio de ese alarmante escenario, hay deportistas afectados. Algunos de ellos, argentinos. Como Juan Pablo Paz, el tenista que fue 284° en 2017 y que no compite desde julio del año pasado: está trabajando en Dubai (dando clases y entrenamientos en un club), uno de los sitios atacados por Irán tras el lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos e Israel.

“Se ven misiles volar desde Dubai”, escribió Paz, en la red social X, durante este sábado por la mañana. Unas horas más tarde subió dos videos en los que, precisamente, se veían misiles en la noche.

El relato del argentino Juan Pablo Paz

Acá una breve actualización desde Dubái pic.twitter.com/1OuAD2Czdp — Juan Pablo Paz (@Juanp_paz) March 1, 2026

“El cagazo cuando sonó la alarma no se los explico”, escribió, en la misma red social, acompañado de una captura de un mensaje recibido a su teléfono celular, que decía: “Debido a una posible amenaza de misiles, refúgiese inmediatamente en el edificio seguro más cercano. Manténgase alejado de ventanas, puertas y espacios abiertos”. Esta mañana añadió otro posteo: “No paran las explosiones, toda la noche se estuvo sintiendo de todo”.

Hoy también subió un video en el que contó y actualizó lo que está viviendo en Dubai, donde el aeropuerto internacional y el emblemático hotel Burj Al Arab sufrieron daños mientras los ataques iraníes de represalia se extendieron durante la noche por los Estados del Golfo y Oriente Medio, llegando más allá de las bases e intereses estadounidenses. “Acá reportándome, para decirles a todos que se queden tranquilos, que está todo bien. Misiles todo el tiempo, toda la noche, desde las 2-3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Se escuchaban explosiones, aviones que pasaban, bastante incómodo pero no pasó nada. En la calle no hay nadie, ahora está bastante tranquilo todo”.

Pero al rato, el tenista oriundo de Berazategui volvió a publicar un tuit: “Parecía que se estaba tranquilizando todo y de la nada tres explosiones fuertísimas cerca de la casa y retumbó todo”. Más allá de “la cantidad de misiles y drones que tiraron”, Paz dijo que nunca se sintió inseguro.

Aviones de la línea Emirates estacionados en el Aeropuerto Internacional de Dubai tras el cierre del espacio aéreo Altaf Qadri - AP

Medvedev y otros tenistas, atrapados en Dubai

Debido al conflicto en Medio Oriente, el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos permanece cerrado hasta nuevo aviso. Esa decisión afecta, entre otros aspectos, a los tenistas que llegaron a las últimas rondas del ATP 500 de Dubai que terminó este sábado, entre ellos el ruso Daniil Medvedev, exnúmero 1 del mundo y actual número 11, que ganó el trofeo tras la no presentación del neerlandés Tallon Griekspoor, por lesión.

Russia's Daniil Medvedev poses with the trophy after winning his men's singles final match against Netherlands' Tallon Griekspoor at the Dubai Duty Free Tennis tournament in Dubai on February 28, 2026. (Photo by Ryan LIM / AFP)� RYAN LIM� - AFP�

Además, los afectados son el ruso Andrey Rublev, el salvadoreño Marcelo Arévalo, el croata Mate Pavic, el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten. Hasta el momento, los jugadores, sus familiares y entrenadores no pueden salir del emirato. Todos tienen previsto viajar a los Estados Unidos, porque este miércoles comienza el torneo de Indian Wells. Todos los jugadores mencionados serán preclasificados en el Masters 1000 californiano, por lo que no deberían debutar hasta el viernes o sábado.

Según el diario Marca, de España, la ATP convocó a una reunión de urgencia para hoy para tratar de resolver la salida de los jugadores. Ninguno de los tenistas, lógicamente, quiere abandonar Dubai si no hay garantías de seguridad en el espacio aéreo.