El confinamiento por el brote de coronavirus pobló la red social Instagram de charlas en vivo. Esta tarde, probablemente los dos mayores gigantes de la historia del tenis, Roger Federer y Rafael Nadal, se unieron durante un puñado de minutos (no más de 12) para saludarse, intercambiar sensaciones y hacer algunas bromas. Uno de los momentos más divertidos fue al inicio, cuando el suizo logró sumarse al Live propuesto por el español luego de que éste demorara muchos minutos en encontrarlo entre las solicitudes on-line.

"Soy un auténtico desastre con esto del Instagram Live", lanzó el ganador de doce trofeos de Roland Garros. "Esto es brillante, puede ganar 52 Roland Garros, pero no puede operar Instagram", escribió, ocurrente, el escocés Andy Murray entre la audiencia del Live (luego se uniría a la charla con Nadal). Rafa y Roger se consultaron sobre sus familias, sobre cómo estabas transitando la cuarentena, desde cuándo no empuñaban una raqueta... "No juego al tenis desde Indian Wells", dijo el mallorquín. "¡Perfecto! No sabrás cómo jugar al tenis cuando vuelvas ", le devolvió el helvético, cuyo último partido fue el 30 de enero, en las semifinales del Abierto de Australia (cayó con Novak Djokovic). Un par de semanas después se sometería a una cirugía de rodilla derecha. Más serio, Federer contó que sólo jugó contra el frontón que parece en los videos que suele publicar en las redes sociales: "Quiero que la rodilla esté bien, no importa cuándo sea. Tuve unas buenas primeras seis semanas, luego estuvo un poco más lento y ahora la estoy sintiendo mejor de nuevo".

Roger, actual número 4 del tour, le preguntó a Rafa si su academia estaba abierta. El actual número 2 le dijo que no. Unos minutos antes, cuando todavía no se había conectado Federer, había contado: "Estoy en contacto con los 85 chicos que están en la academia y los 70 trabajadores que hay allí adentro: entrenadores, psicólogos, preparadores físcos. Todos están confinados sin poder ver a sus familias desde que empezó esta pandemia. Están haciendo un gran esfuerzo y estoy orgullosos de ellos".

Antes de despedirse y cortar la charla, Nadal le dijo a Federer que no puede jugar con la derecha, que eso siempre fue "una leyenda" equivocada de su infancia. "Es verdad que lo hago todo con la derecha, excepto jugar al tenis y jugar al fútbol. Siempre fui zurdo para el tenis", afirmó el español, ante unos 52.000 seguidores que estaban disfrutando del encuentro virtual de colosos.

Rafa y Roger, históricos rivales en los courts de tenis, pero con una muy buena relación. Crédito: INSTAGRAM

Del IG Live salió Federer y entró Murray. Hablaron, entre otros temas, de videojuegos y también de los hijos. "Disfruta de tus noches, mientras que no tienes chicos", bromeó el británico, que tiene dos hijas (Rafa y Xisca Perello se casaron en 2019, pero aun no tuvieron hijos).

Nadal: "Espero estar en su situación en un período de tiempo no muy largo...

Murray: "Bueno, ahora es un buen momento porque estamos en casa con la familia todo el tiempo...".

Nadal: "Nunca se sabe, nunca se sabe".

Antes de la charla con los compañeros del circuito (también lo hizo con su compatriota Marc López), Nadal contó que desde su academia le habían llevado algunos aparatos para hacer ejercicios físicos. "Echo un poco de menos el tenis. Desde el gimnasio de la academia me han podido traer algunas máquinas cuando empezó la cuarentena y estoy haciendo mis rutinas diarias, un poco por la mañana, un poco por la tarde. Es importante tener la cabeza y el cuerpo despiertos y es lo que estoy intentando", explicó.

Rafa, además, dijo no entender por qué la actividad tenística está detenida cuando otras no: "No entiendo por qué no podemos jugar al tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar y más en nuestro deporte, que estamos de cada lado de pista. Entiendo que es una situación muy crítica, el gobierno está desbordado por una situación sin precedentes y en lo último que piensan es en quién entrena o no. Hay que aceptar las reglas".