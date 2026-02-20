Jannik Sinner perdió con Jakub Mensik en los cuartos de final del ATP 500 de Doha

Llegó a su fin el camino del italiano Jannik Sinner en el ATP 500 de Doha. El número 2 del mundo perdió en los cuartos de final ante el checo Jakub Mensik, de sólo 20 años, por 7-6 (7-3), 2-6 y 6-3, en lo que se convirtió en el gran batacazo de la semana en el mundo del tenis. Así, el torneo qatarí no tendrá la final más esperada por todos, donde sí podría estar el español Carlos Alcaraz, que cumplió los pronósticos y avanzó a las semifinales: reaccionó y batió al ruso Karen Khachanov por 6-7 (3-7), 6-4 y 6-3. Para los dos mejores del ranking, este certamen significó el regreso luego de competir en el Abierto de Australia, hace casi un mes.

Esta caída de Sinner es una sorpresa dentro del circuito. Es que el ex N°1 no perdía contra un jugador que no fuera Carlitos o el serbio Novak Djokovic desde agosto de 2024, lo que representa su peor derrota en un año y medio. En aquella ocasión, su verdugo había sido el ruso Andrey Rublev, por los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal. El diestro de 24 años venía de caer en las semifinales en el Australia Open ante Nole a pesar de haber ganado más puntos en el partido (154-138) y, curiosamente, también ganó más puntos (89-86) en este juego que cedió este jueves.

El puño apretado del checo Jakub Mensik, que le ganó en tres sets al italiano Jannik Sinner en el ATP 500 de Doha KARIM JAAFAR - AFP

Para el checo, que a comienzos del año le ganó la final de Auckland a Sebastián Báez, su primer partido ante un Top 3 terminó en victoria. Una que jamás va a olvidar. Es una de las grandes sorpresas de 2026 —sino la mayor— porque al ser 16° del escalafón, Mensik se convirtió en el primer jugador fuera del Top 10 que logra vencer a Sinner en un partido completo sobre canchas rápidas desde comienzos de 2024. Necesitó de dos horas y 11 minutos.

A juzgar por el nivel, no debería ser tan sorprendente el resultado, pero imponerse ante Sinner no estaba en los planes de la mayoría. No obstante, el campeón vigente de Auckland y del ATP Masters 1000 de Miami lo hizo y ahora cuenta con un récord de 4-2 ante integrantes del Top 5, un registro que además cuenta con su triunfo ante Djokovic en el Hard Rock Stadium hace un año.

“Antes del partido, conocía la calidad de Jannik. Es un gran jugador, un gran campeón. Lo que ha hecho en su joven carrera es impresionante, así que sabía que iba a ser difícil. Pero, incluso con esa idea, entré al partido para ganar, con una mentalidad ganadora”, dijo el checo, que trepará, al menos, hasta el puesto 13° al llegar a la etapa de definición del torneo.

El italiano Jannik Sinner estuvo incómodo y cayó con el checo Jakub Mensik en los cuartos de final del Qatar Open KARIM JAAFAR - AFP

Este resultado termina con múltiples rachas positivas de Sinner: arrastraba a nivel ATP 500 once victorias seguidas, incluyendo sus campañas ganadoras en Pekín y Viena, y llevaba 14 triunfos en fila jugando por cuartos de final. Incluso, ceder este jueves en Doha también garantiza su primera vez desde 2022 en la que no logra ni un título a esta altura de la temporada.

En una de las semifinales, Mensik se enfrentará al francés Arthur Fils, que es el único jugador que sigue en competencia en Doha sin llevar la etiqueta de cabeza de serie y evitó que haya un checo con seguridad en la definición. El número 40 del mundo superó a Jiri Lehecka (8°) por 6-3 y 6-3, en una hora y 29 minutos.

En tanto, Alcaraz, de 22 años, encadenó su décima victoria consecutiva tras convertirse, al ganar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, en el hombre más joven en completar el pleno de títulos de Grand Slam. “Fue un partido muy igualado y ajustado. Estoy muy orgulloso de la forma en que luché”, señaló tras la victoria.

“Karen jugó muy bien, pero sabía que iba a tener mis opciones. Simplemente no las aproveché en el primer set, así que era el momento de seguir y tratar de seguir luchando”, agregó.

Tras derrotar a Khachanov, Alcaraz se enfrentará a otro tenista ruso, Andrey Rublev, por un lugar en la final. El que había sido el verdugo de Sinner en agosto de 2024 se impuso en su duelo de cuartos al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6 (7-2).