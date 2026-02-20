Tomás Etcheverry elevó el nivel, logró su triunfo número 100 y jugará una semifinal del Río Open

RÍO DE JANEIRO.- A Tomás Martín Etcheverry no está sobrándole nada. La tensión, por momentos, lo atrapa. Pero, en medio de la rigidez, avanza, empuja y consigue buenos resultados, por ahora algo suficiente como para alimentar el punto de partida que busca después de una temporada atiborrada de traspiés. Siempre es mejor acomodar las ideas con el viento en favor.

El platense, única cabeza de serie en pie en el ATP 500 de Río de Janeiro (es el octavo favorito), tuvo su mejor rendimiento de la semana en este viernes húmedo (84%) y plomizo. Avanzó a las semifinales del valioso certamen carioca al derrotar al lucky loser portugués Jaime Faria (147° del ranking) por 7-6 (7-4) y 6-4, en una hora y 37 minutos. Profesional desde 2017, Etcheverry llegó a la marca de 100 victorias en el circuito: es el tercer argentino en actividad en alcanzar ese destacado número, detrás de Francisco Cerúndolo (148) y Sebastián Báez (118).

En el Río Open, Etcheverry intenta a los 26 años ganar un trofeo de nivel ATP después de tres finales perdidas. Fotojump

“Venía buscándolo, lo tenía en la cabeza. Te juro que antes del torneo vi que si ganaba tres partidos llegaba a mi victoria 100, y es un logro bastante personal que me pone contento. Ahora voy por las 200, y así sucesivamente. Quiero ganar muchos partidos”, apuntó Etcheverry, cansado pero radiante, con la camiseta empapada por el sudor, en un rincón del Jockey Club Brasileiro, mientras empezaba a lloviznar (el pronóstico del tiempo para el fin de semana no es auspicioso).

“¿Si me acuerdo del primer triunfo? Sí. Fue en Córdoba, contra Andrej Martin. En el ATP de Córdoba 2021, el que ganó Juanma [Cerúndolo]”, añadió. Efectivamente, esa victoria inicial se dio ante el eslovaco, siendo Tomás el 234° del ranking y después de que pasara tres partidos de la clasificación.

Etcheverry logró su victoria N° 100

Este sábado, no antes de las 17 y en el court central Guga Kuerten, el rival del bonaerense será el checo Vit Kopriva (87°), que le ganó al porteño Juan Manuel Cerúndolo por un 6-4 y 6-4. Será el primer enfrentamiento entre el europeo y el jugador entrenado por Walter Grinovero (uno de los responsables del tenis rejuvenecido que poco a poco exhibe Etcheverry, luego de una errática sociedad con Horacio De la Peña como coach, el año pasado).

La alegría del checo Kopriva, que venció a Juan Manuel Cerúndolo por 6-4 y 6-4 y jugará una semifinal de Río de Janeiro contra el platense Etcheverry. Fotojump

El desafío para Etcheverry no era sencillo. Si bien Faria no ostentaba una posición en el ranking como para alarmarse, su juego actual, el latigazo de drive, el poderoso saque y su confianza lo volvían un peligro. Esta semana derrotó en el debut al bicampeón defensor, Sebastián Báez. Pero el platense sacó adelante el encuentro con paciencia y precisión. Anotó nueve aces, cometió sólo una doble falta, logró el 68% de los primeros servicios, ganó el 80% de los puntos con el primer saque y salvó las cinco chances de quiebre que generó el nacido en Lisboa. “Jugué muy bien. Él saca bien. Había que tener cuidado porque hace mucho daño, pero fui agresivo en los momentos importantes y jugué un gran tie-break, en el que me mantuve enfocado y jugué un par de tiros a las líneas. Fue un juego de palo a palo hasta el final. En el segundo set saqué muy bien y creo que no afronté break points”, analizó el jugador de 26 años.

El hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata llegó a su novena semifinal del ATP Tour y se transformó en el segundo argentino en clasificarse para esa instancia en Buenos Aires y Río de Janeiro en la misma temporada después del Peque, Diego Schwartzman, que lo hizo en 2022. En el ranking en vivo ya figura en el puesto 40 (+11); una vez que se actualicen las posiciones volverá al top 50 por primera vez desde abril pasado.

El servicio fue uno de los puntos fuertes de Etcheverry ante Faría en los cuartos de final del Río Open; el argentino no sufrió quiebres de Faria y tuvo buenos porcentajes de eficacia. Fotojump

Santiago (Chile) y Houston en 2023, Lyon en 2024. Hasta ahora, Etcheverry protagonizó tres finales en el tour y por ahora el trofeo se le negó. Eso, lógicamente, juega en su cabeza. Ya pasó la efervescencia del carnaval en Río de Janeiro, pero el argentino está a dos victorias de quitarse la espina. Sueña con encontrar complicidad en la Cidade Maravilhosa.