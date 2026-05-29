La fuerte reacción de Djokovic con un camarógrafo en pleno partido en Roland Garros

La tensión se apoderó este viernes de la cancha principal de Roland Garros cuando Novak Djokovic protagonizó un incómodo cruce con un camarógrafo en pleno partido contra el brasileño Joao Fonseca. Mientras descansaba entre sets, el serbio se mostró visiblemente molesto por la cercanía de la cámara y lanzó un reclamo tajante: “Por el amor de Dios, dame algo de espacio”.

La escena ocurrió durante el duelo de tercera ronda. La joven promesa de 19 años, que más tarde terminaría dando el golpe al eliminar al ex número uno del mundo, llegaba en gran nivel tras una contundente victoria frente al croata Dino Prizmic. Esto elevaba la presión sobre el reconocido tenista de 39 años en el Grand Slam parisino.

En uno de los descansos del encuentro, el serbio se acercó la banca al costado de la cancha principal del Grand Slam francés, empezó a acomodar sus toallas y su raqueta.

Novak Djokovic se lamenta luego de perder un punto durante su partido de Roland Garros ante el brasileño Joao Fonseca Christophe Ena - AP

Mientras tanto, un joven tenía una sombrilla sobre él para apaciguar el calor, y un niño -el ball boy- lo esperaba a unos metros con dos bolsas de hielo.

Fue entonces que el camarógrafo, encargado de filmar las acciones en cancha, se acercó a Djokovic. Lentamente, la cercanía comenzó a aumentar, hasta que los espectadores pudieron ver en primer plano la expresión de enojo del serbio.

“¿Puedes acercarte más a mi cara? Por el amor de Dios, dame un poco de espacio", le reclamó. Mientras tanto, movió sus manos efusivamente debido a la gran alteración que sufrió durante el partido.

“Un poco más y estás aquí eh”



El enfado de Djokovic con la cámara.#RolandGarros pic.twitter.com/mw78cXhr67 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

Aunque el encuentro tuvo un buen comienzo para el atleta nacido en Belgrado, cinco horas después fue derrotado por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5. Los dos primeros parciales habían generado la ilusión de que el serbio se impondría por la vía rápida, pero el brasilero cerró el partido con tres aces consecutivos y coronó una remontada inolvidable.

Djokovic venía de eliminar a los franceses Giovanni Mpetshi Perricard (83°) y Valentin Royer (74°) en las fases anteriores. Con este resultado, Fonseca se metió en los octavos de final del Grand Slam sobre polvo de ladrillo.

El gesto de Joao Fonseca luego de ganarle un punto a Novak Djokovic en la tercera ronda de Roland Garros Christophe Ena - AP

Mientras que el brasileño transita uno de los momentos más destacados de su corta carrera, Djokovic se encuentra en el otro extremo de su trayectoria profesional. Durante el partido se lo vio con problemas físicos, tratando de combatir el calor con toallas frías e incluso vomitando.

Sin embargo, cabe recordar que continúa siendo uno de los más grandes jugadores de la profesión, y el dueño de 101 títulos en el máximo nivel.