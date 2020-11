Una imagen entrañable: Diego, feliz, choca la mano con Delpo, uno de los más grandes de nuestro tenis Fuente: Archivo

En días en los que la Argentina y el mundo se encuentran muy movilizados por la muerte de Diego Maradona, el viernes 27 de noviembre también es especial para el deporte de este país por el recuerdo de una de sus épicas conquistas: la Copa Davis.Y a cuatro años de esa magnífica gesta en Zagreb, Croacia, Juan Martín del Potro se expresó en público tras un largo tiempo. Por un lado, para despedir al ex astro del fútbol mundial, con quien tenía una cálida relación. Por el otro, para hablar de su futuro y la lesión que lo persigue en la rodilla derecha. "Que se hayan postergado los Juegos Olímpicos para mitad del año que viene hace que no quiera bajar los brazos. Tengo la ilusión de representar a la Argentina una vez más, por eso la sigo peleando", remarcó.

Del Potro (32 años) no compite desde junio de 2019, en el césped de Queen's y su ranking actual es 154°. Es el período de inactividad más largo de su carrera. Tras la fractura de rótula derecha en octubre de 2018, el ex número 3 del mundo recibió tres operaciones en la rodilla, la última en agosto pasado, en Suiza. "La vengo peleando desde hace mucho tiempo. A veces estoy bien y en otros momentos estoy mal. Pero me cuesta mucho volver. Es una realidad y no puedo taparla. Me mantengo en pie porque tengo muchas ganas de regresar al tenis. Por eso estoy ilusionado y veo muchos médicos. Mientras tenga el feeling en mi interior de que mi etapa no está cerrada, la voy a pelear, sea el tiempo que sea", expresó en el programa 'ESPN F90'.

Y añadió: "Si tengo que cerrar esto por una cuestión física, no quiero que sea de esta manera. Los Juegos Olímpicos están próximos y por eso la sigo peleando. Sería un premio muy lindo. Amo el tenis, quiero reencontrarme con la gente que me ayudó a hacer esta carrera y sueño con que eso sea adentro de la cancha".

Los recuerdos de Del Potro viajaron una vez más a Zagreb. A la Copa Davis. Y a Maradona. Al vestuario y al festejo del equipo argentino en su intimidad. Allí, claro, la euforia era grande. Los jugadores se miraron los rostros, se animaron unos a otros. Cantaron. Hasta que la puerta volvió a abrirse y entró Maradona, que dijo presente durante toda la serie. "Verlo y tenerlo cerca te generaba otro aura, una energía muy particular. Fue un personaje único. Ojalá que a partir de ahora lo tengamos cada vez más presente, y que cada pensamiento que se nos venga a la cabeza se vaya uniendo con otros, así lo tenemos siempre en nuestra memoria", resaltó del Potro.

Para el grupo que estaba en Croacia con el anhelo de conquistar el único gran trofeo que el deporte celeste y blanco tenía pendiente, sin dudas, la presencia del astro actuaría como incentivo emocional, pero también existía la posibilidad de que la efervescencia pudiera desenfocar la atención en el objetivo principal. Del Potro, no obstante, confesó que se tomó unas pequeñas licencias. "Me acuerdo de que en esa final en Zagreb teníamos que seguir concentrados y no salirnos del foco. Pero yo tenía una relación con Diego y cada noche, sin que nadie se entere, lo veía 10 minutos. Él se había comprado un pijama muy llamativo y bajaba con esa vestimenta. Nos dábamos un beso, hablábamos y nos íbamos a dormir. Era sólo eso y yo no quería romper nuestras estructuras. Lo hacíamos en privado y a mí me hizo muy bien".

Cuando Maradona salió del camarín argentino en el Arena Zagreb, lo hizo con un regalo muy especial: la camiseta y una de las raquetas que utilizó la Torre de Tandil en la victoria frente a Marin Cilic. "Yo le pregunté: '¿Qué te gustaría que te regale?'. ¡Pero él ya tenía mi raqueta en la mano! Así que no siquiera hizo falta que Diego eligiera algo. A él las cosas simples lo ponían feliz. Por eso es tan grande. Los que tuvimos la suerte de vivir momentos a su lado nos lleva a pensar que todo eso es imborrable", indicó Del Potro.

Asimismo, el tandilense rememoró otra historia. Una anécdota compartida con Maradona en 2007 cuando el N° 10 se alojó unos días en Tandil tras someterse a una operación. "Yo era chico, estaba revolucionado y Diego me recibió en la Posada de los Pájaros. Mi papá conocía a la gente del lugar y preguntamos. Maradona dijo: 'Sí, que venga el pibito este que juega al tenis'. Así que fuimos con un amigo y charlamos un rato. Mucho tiempo después, cuando falleció Doña Tota, en pleno velatorio, Diego se acercó y me dijo: 'Me acuerdo muy bien de aquel día en el que nos vimos cuando apenas eras un pibe'. Yo no podía creer la grandeza de él en un momento tan delicado de su vida. Fue increíble".

Finalmente, a la distancia, Del Potro reveló cómo vivió el dolor por la muerte de Maradona. "El entierro final me movilizó mucho. No pude despedirlo porque estoy de viaje y no me daba el tiempo para llegar. En estos momentos trato de tener recuerdos lindos, historias. Y quiero sentir que no se fue. Diego siempre va a estar entre nosotros por todo lo que ha marcado a miles de personas. Y tenemos que estar orgullosos de él".

