El primer Road to Australia tiene a sus campeones: Julia Riera y Mariano Navone

El primer Road to Australia, desarrollado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, llegó a su fin. Entre los varones se impuso Mariano Navone, que derrotó a Román Burruchaga en el partido decisivo por 7-5, 4-6 y 10-8 (tie-break largo en lugar de tercer set). Julia Riera se consagró campeona entre las mujeres al vencer en la final a Jazmín Ortenzi por 6-4 y 6-3.

La competencia sirvió como preparación para el primer certamen de Grand Slam de la próxima temporada, un torneo al que los argentinos llegan históricamente con puesta a punto sobre superficie dura. La catedral del tenis nacional presentó ese tipo de cancha en esta competencia, incluso hasta con un color semejante al de los courts de Melbourne Park.

“A esta altura de la pretemporada, rotos, no queremos regalar nada”, dijo el campeón Navone a ESPN. Luego agradeció a los espectadores: “Gracias a todos por venir. Es increíble la cantidad de gente. Un sábado. Hermoso jugar en este contexto, en este lugar. Se jugó en serio, corrimos bastante. Esto va a prepararnos para el año que viene. Esperemos tener un buen año”, se esperanzó el tenista de 9 de Julio.

También habló Riera, la ganadora de la rama femenina de Road to Australia (Camino a Australia). “Me sentí muy bien. Está bueno tener un poco de adrenalina durante la pretemporada. Trabajé las cosas que vinimos haciendo en la semana y salieron muy bien”, dijo la pergaminense de 23 años tras su triunfo. Y añadió: “No sé si lo siento como una revancha. En el Argentina Open tuve una molestia, y me dolió un poco porque ése es uno de mis torneos favoritos. Ahora ya me encuentro muy bien y con muchas ganas de ir a Australia”.

Julia Riera es la primera campeona de Road to Australia; "está bueno tener un poco de adrenalina durante la pretemporada", apuntó la pergaminense. Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

La campeona comentó sobre el partido que le ganó a Ortenzi: “Al estar en pretemporada me costó un poco al principio. Lo que más venimos trabajando es la devolución del segundo saque, intentar arriesgar un poco más. Creo que salió bastante bien. Me voy conforme con eso y con el hecho de estar haciendo puntos, que es muy importante”.

Road To Australia se parece en algunas cosas al primer campeonato de Grand Slam del año. Por un lado, por la superficie, rápida. Por otro, por las pelotas: se usa el mismo tipo que el de las del torneo grande. Según los organizadores, la idea es “trasladar parte del espíritu del Australian Open, un torneo que combina alto rendimiento con experiencias para el público: música, gastronomía y un ambiente familiar”.

Riera le ganó a Jazmín Ortenzi la final de un certamen que pretende emular a escala el espíritu del Abierto de Australia, con buen tenis, música, gastronomía y ambiente familiar.

A su vez, Emiliano Serrano, director del campeonato argentino y CEO de We Grow Sports, manifestó sobre las canchas en el sitio de ESPN: “Son cuatro capas. Primero se aplicó un nylon que se utiliza de cobertor para la superficie original, que es el polvo de ladrillo. Después de ese nylon se aplicó un asfalto acrílico, que es un tipo de hormigón especial. Después se colocó una red de fibra de vidrio, esto es, una suerte de manta. Finalmente, sobre la fibra de vidrio se puso varias manos de slarring cushion, básicamente polvo de caucho. Se le dio varias manos de una pintura especial que tiene los colores de la cancha de Australia, con su azul y celeste bien característicos".