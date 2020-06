Del Potro y un mensaje en redes sociales sobre este momento que vive el tenis en general Crédito: captura de video

Juan Martín del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, que actualmente sigue tratando de recuperarse de una cirugía en la rodilla derecha, se solidarizó y apoyó a los distintos trabajadores de su deporte, muchos de ellos todavía imposibilitados de retomar sus actividades, sobre todo en el AMBA. En la mañana del domingo, de hecho, muchos de ellos se manifestaron al respecto en la puerta de la residencia presidencial de Olivos.

"Hola a todos. Quería saludar especialmente a los profes de tenis, a los jugadores, a toda la gente que trabaja alrededor de nuestro deporte, a toda la gente que trabaja en los clubes, a los cancheros, al personal de limpieza de los vestuarios y a toda la gente que trabaja alrededor nuestro, para mandarles fuerza, para decirles que es un momento complicado. Sé que tienen muchas ganas de volver a trabajar, pero hay que tener paciencia", expresó el tandilense, actual 128° del ranking mundial, en un video viralizado por los distintos profesores de tenis. En forma pacífica, pidiendo que los autoricen a volver a trabajar, antes del mediodía de hoyllevaron sus raquetas a Olivos.

"Ojalá que pronto salgan las habilitaciones para que la actividad vuelva a tomar su curso y poder volver a trabajar. Como decimos nosotros, esto es un partido largo y tal vez estemos en el tercer o cuarto set, y ahora es donde más garra y más fuerza hay que poner. Así que este saludo con todo el amor del mundo para ustedes. Les mando todas mis fuerzas. Un abrazo", concluyó Del Potro, cuyo último partido oficial fue en junio de 2019, en el torneo de Queen's.

El 27 de enero pasado, el ex número 3 del mundo, de 31 años, se operó, por segunda vez, la rodilla derecha [una artroscopia en la zona donde sufrió la fractura de rótula] y sigue luchando por tratar de recuperarse y regresar al tour.

Del Potro no fue el único en apoyar a los distintos afectados por la crisis que genera el coronavirus. Diego Schwartzman, el mejor argentino del ranking individual (13°), afirmó, mediante un video: "Quería mandar este mensaje en apoyo a todos los entrenadores que van a hacer esa marcha en paz para pedir que vuelvan las actividades. Como muchos saben, el tenis todavía en la Capital y Provincia no pudo volver. Se firmó un decreto para que los atletas que estaban clasificados a Tokio podamos, pero la realidad es que los entrenadores y mucha gente que vive del tenis todavía no puede volver, quería mandarles este mensaje en apoyo, les mando un abrazo grande y ojalá que pronto puedan volver a trabajar".

Profesores, alumnos, cancheros, administrativos de los clubes y personal de mantenimiento y seguridad de las instituciones tenían previsto acercarse este domingo a la Quinta Presidencial, sobre la avenida Maipú. Se convocaron y pidieron que los que concurrieran mantuvieran la distancia social, usarán tapabocas y llevarán raquetas y raqueteros, entre otros lemas.

Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, San Luis, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Cruz son las provincias que escalonadamente permitieron el retorno a la actividad tenística. Además, las provincias que comenzaron a abrir de forma parcial la actividad, con ciertas restricciones, son: Chaco (en Sáenz Peña, San Bernardo, Charata, Las Breñas, Villa Ángela y Gral. San Martín) y Buenos Aires (Tres Arroyos, Rojas, Pehuajó, Rivadavia, Roque Pérez, Miramar, Lincoln, Tandil, Dolores y Bragado).