Djokovic batalló más de cuatro horas, venció a Sinner y jugará la final del Australian Open

A los 38 años, Novak Djokovic sigue haciendo historia en el tenis. En un partido inolvidable y de tintes épicos, el N° 4 del mundo venció a Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 en cuatro horas y nueve minutos de juego para meterse en la final del Australian Open. El domingo a las 5.30 (hora argentina) enfrentará a Carlos Alcaraz en busca de obtener su Grand Slam N° 25.

El encuentro comenzó con un Sinner arrollador, que le quebró el saque a su rival en el segundo game del partido. Con seis aces y un gran porcentaje de primeros servicios, el serbio se vio superado durante la totalidad del parcial, sufriendo mucho con los peloteos largos que lo exigían físicamente.

En el segundo set, Djokovic consiguió el break decisivo en el cuarto juego y demostró en el siguiente game por qué se mantiene vigente a los 38 años al salvar tres pelotas de quiebre con su saque. Más tarde, hizo valer toda su experiencia y sacó su mejor tenis en los puntos decisivos para igualar el marcador.

Djokovic jugó en un nivel altísimo y demostró por qué es una leyenda en actividad MARTIN KEEP� - AFP�

Asimismo, por primera vez en cuatro partidos, el serbio lograba ganarle un parcial al N° 2 del mundo. La última vez había sido hace dos años, en la edición del Australian Open llevada a cabo en 2024, cuando Nole cayó derrotado en cuatro sets ante Sinner.

El tercer parcial mostró un nivel parejo de ambos jugadores que no sufrieron problemas con su servicio. El serbio comenzó a evidenciar problemas físicos y respiratorios, que lo llevaron a taparse la cara con la toalla en repetidas ocasiones durante el descanso. En el décimo juego, Sinner pisó el acelerador y aprovechó varios errores no forzados de su rival para quebrarle el servicio, y así llevarse el set por 6-4.

Jannik Sinner comenzó con un ritmo arrollador, pero Djokovic pudo neutralizarlo Asanka Brendon Ratnayake� - AP�

Djokovic cambió de aire en el cuarto set, arrancó quebrándole el saque a su rival y lo confirmo al siguiente game con su servicio. A pesar de haber elongado en varios momentos, el serbio mostró su mejor nivel en el partido y llegó a salvar dos pelotas de quiebre en el octavo juego. Más tarde, gracias a un buen servicio y una devolución de Sinner en la red, el N° 4 del mundo se quedó con el parcial y estiró la definición de la segunda semifinal.

El quinto parcial comenzó con el N° 2 del mundo más metido dentro de la cancha e incluso contó con varias oportunidades de quiebre, que Djokovic salvó a base de garra y lucha. El serbio debió batallar mucho para mantener su saque, a diferencia del italiano que los ganaba en cero.

Sin embargo, en el séptimo juego, el N° 4 del mundo aprovechó su única chance de quebrarle el saque a su rival para ponerse arriba en el marcador. Nole debió batallar en el siguiente game para confirmar el break y remontó un 0-40 para dar un paso más hacia la victoria. Finalmente, en su tercer match point logró cerrar el partido y meterse en su final N° 11 en el Australian Open.

“Parece irreal. La verdad es que parece surrealista. He jugado cuatro horas y son casi las dos de la madrugada. Recuerdo que en 2012 jugué contra Rafa (Nadal) en una final que duró casi seis horas. Pero el nivel de intensidad y la calidad del tenis fueron extremadamente altos”, señaló después del encuentro.

A su vez, el serbio habló sobre el nivel que mostró su rival en el encuentro: “Sabía que era la única forma de tener alguna posibilidad de ganarle hoy. Me había ganado los últimos cinco partidos. Le he dado las gracias en la red por permitirme ganar al menos uno de los últimos dos años. Le tengo un enorme respeto. Es un jugador increíble, te lleva al límite, que es lo que me ha hecho esta noche. Así que se merece un gran aplauso por su actuación”.

Novak Djokovic, incrédulo: la emoción del serbio tras derrotar a Jannik Sinner en la semifinal de Australian Open Dita Alangkara� - AP�

De esta forma, Djokovic alcanzó su final N° 38 en un Grand Slam y quedó a un paso de ganar su título N° 25 en un major. Su último título en un torneo de esta jerarquía fue en el US Open de 2023 cuando derrotó a Daniil Medvedev en sets corridos, mientras que volverá a jugar un partido definitorio por primera vez desde Wimbledon 2024 (perdió contra Alcaraz).

El domingo enfrentará a Carlos Alcaraz por tercera vez en una final de Grand Slam. Previamente, se enfrentaron en las ediciones 2023 y 2024 de Wimbledon donde el español obtuvo el triunfo en ambas ocasiones. El historial lo lidera el serbio 5-4, aunque el último encuentro lo ganó el N° 1 del mundo en la semifinal del US Open.

