Efecto Podoroska: un sacudón de energía en el tenis femenino para aprovechar

Nadia Podoroska y un grito en París que jamás olvidará Fuente: AFP - Crédito: Anne-Christine Poujoulat

Sebastián Torok Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 08:31

Nadia Podoroska provocó un sacudón de energía positiva para el tenis femenino nacional. La rosarina, de 23 años, arribó a París, hace tres semanas, con la raqueta encendida después de ganar, en Saint-malo, un torneo de 60.000 dólares, en el que superó en la final a la por entonces 177a de la WTA, la española cristina Bucsa. Pero Roland Garros, el mundial sobre polvo de ladrillo, la ubicó en otra escala, la potenció como nunca.

Semifinalista en el Philippe Chatrier, un crecimiento en el ranking de más de 80 posiciones (del 131° al 48°), primeros triunfos frente a raquetas top como la ucraniana Elina Svitolina (5°) y la kazaka Yulia Putintseva (27°), un premio económico superior al de toda su carrera (425.500 euros), para Nadia ya no será lo mismo una vez que despegue desde el aeropuerto Charles de Gaulle hacia España, donde reside. la última función, una dura caída por 6-2 y 6-1 frente a la polaca iga Swiatek (una de las joyas de la nueva generación) no minimiza ni un poco todo lo que hizo.

Podoroska generó, en un puñado de días, un valioso efecto contagio. El tenis femenino argentino, todavía melancólico por la figura de Gabriela Sabatini, necesitaba una referencia que hiciera fuerza en un contexto en el que las chicas optan, mayormente, por jugar al hockey sobre césped en lugar de empuñar una raqueta. además, el tenis nacional precisaba un impulso anímico para las jóvenes tenistas ya profesionales afectadas por las limitaciones económicas, geográficas y estructurales de nuestro país.

Podoroska produjo un cimbronazo de entusiasmo que debería ser aprovechado, con creatividad y estrategia, por quienes conducen a la asociación argentina de Tenis. la falta de competencia en la región es un mazazo para cualquier proyección y muchas chicas quedan en el camino por las serias dificultades para progresar e insertarse. Se escuchó, durante los últimos días, que los organizadores del ATP de 250 de Buenos Aires podrían anunciar una fecha porteña del circuito WTA para 2021 o 2022, una noticia que sería, sin dudas, trascendente. Sin embargo, un único evento de esa categoría no representaría una solución de fondo, ya que en ese hipotético torneo jugarían Podoroska y alguna argentina más que recibiera una invitación, dejando afuera del cuadro a numerosas jugadoras de menor ranking, aquellas que necesitan nutrirse de competencia de la categoría W15 y W25.

Desde la clasificación de Roland Garros, Podoroska volvió a poner al tenis femenino en el primer plano Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Lo que más hace falta hoy en día en la región son torneos. Básicamente son esas las oportunidades que se les da a las chicas para insertarse en el nivel, competir y tener varias semanas seguidas en el año. Eso es lo que más genera nivel y oportunidades y que, al venir a Europa, no sea tan nuevo, tan diferente todo. Esa sería la mejor opción [para aprovechar el contagio que ella generó]. obviamente, el costo para realizar torneos es alto y más con la situación económica de hoy", analizó Podoroska, en rueda de prensa virtual a la que tuvo acceso la nacion, algo frustrada luego de caer frente a Swiatek (este sábado definirá el título contra la estadounidense Sofia Kenin, cuarta preclasificada y ganadora de australia en enero, que venció a la checa Petra Kvitova por 6-4 y 7-5). "ojalá que haya un WTA en la Argentina. Sería muy especial jugar ahí y para que se les dé más difusión y repercusión a las jugadoras argentinas. Todas esas cosas ayudan a la motivación de las chicas", apuntó Podoroska.

Una de sus postales de gloria en Roland Garros Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuente

Nadia rompió varias marcas en el Bois de Boulogne. La última argentina en integrar el top 50 de la WTA había sido, en julio de 2011, Gisela Dulko. Fue la jugadora de menor ranking (131°) en la Era abierta en alcanzar las semifinales de Roland Garros. Su escenario, de aquí en adelante, se modificará en varios aspectos. aunque ella entiende que no: "Yo no lo veo de esa manera. Para mí seguirá siendo casi todo igual, con mis entrenamientos, mis ganas de mejorar; voy a seguir jugando al tenis. Mi vida va a ser prácticamente la misma. Sí voy a poder jugar mejores torneos, con mejores rivales, voy a estar un poco más holgada de dinero para elegir a qué torneo ir, pero después será prácticamente lo mismo". Sus entrenadores (Emiliano Redondi y Juan Pablo Guzmán), su familia (en Fisherton) y la gente que maneja sus contratos comerciales saben que la atención en nadia aumentó y que deberán protegerla todavía más.

Antes de disputar la clasificación del abierto de Francia, Podoroska y su equipo tenían proyectado, para después del Grand Slam parisiense, viajar a los Estados Unidos para jugar dos certámenes ITF, el W80 de Macon, Georgia (19 al 25 de octubre) y el de Tyler, Texas (26 de octubre al 1 de noviembre). Pero, a partir de la explosión, no competirá allí. la WTA canceló los torneos que había en asia y, hasta el momento, si las autoridades sanitarias del gobierno de la República checa lo sostienen, hay sólo uno confirmado en Ostrava, desde el 19 de octubre, aunque ya cerró la inscripción y Nadia no entró.

El equipo de la argentina gestionará una invitación. "De físico estoy muy bien [ndr: en París estuvo bajo la órbita de Martiniano Orazi, el mismo PF de Diego Schwartzman]. los próximos días voy a descansar para asimilar, no solo estas tres semanas, sino las anteriores, que me fueron muy bien. la realidad es que el calendario es una incertidumbre. no tengo muchas opciones para competir. Sinceramente me gustaría seguir compitiendo por cómo vengo jugando, pero ya me sentaré con mi equipo para ver qué es lo mejor. También se está hablando de ir temprano a australia. Se hará el esfuerzo para conseguir el wild card en el torneo de República checa porque cerró duro, no entré y es el único WTA que hay hasta el 9 de noviembre, que hay otro en linz. ojalá que se pueda conseguir para seguir en competencia. Veremos", explicó la tenista diestra y de 1,70m.

La argentina Nadia Podoroska devuelve ante la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales Crédito: Thomas SAMSON / AFP

Podría esperarse que después de semejante actuación, Podoroska regresaría a la argentina para reunirse con sus padres y hermanos en Rosario, sin embargo permanecerá en alicante, donde hace base. "lo tomo como mi lugar de entrenamiento, si sigue el año tengo que seguir enfocada en la competencia. Pero sin dudas tengo ganas de ir a la argentina apenas termine la temporada, me hace muy bien ir unos días para allá", contó, tras acomodar en la valija diversos aprendizajes. ¿cuáles? "Que a la hora de entrar en la cancha somos dos seres humanos, dos jugadoras con virtudes y debilidades, y es cuestión de ver cómo sale ese día. lo que mejor hice fue sacar un poco el contexto, el ranking, a quién le gané. Si hubiese pensado en eso no hubiera llegado al lugar que alcancé", acotó Podoroska, que incorporó ejercicios "mentales" con Pedro Merani, un coach argentino de bowling que vive en Doha y conduce al seleccionado qatarí de esa actividad, que desarrolló un método para potenciar la confianza y aislar la tensión sobre la base del bompu zen y las neurociencias.

¿cuáles son las próximas aspiraciones de Podoroska? Revalidar en el circuito lo que hizo en París: "Recién me estoy insertando en el alto nivel. Pero tengo nivel suficiente para mantenerme acá. no es casualidad lo que logré".

Conforme a los criterios de Más información