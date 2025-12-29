Quién ganó la “Batalla de los sexos” del tenis 2025, entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios

La “Batalla de los sexos” del tenis tuvo este fin de semana una nueva versión en el Coca-Cola Arena de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con Aryna Sabalenka, la mejor tenistas del circuito de la WTA, vs. Nick Kyrgios, número 671° del ranking ATP.

El resultado favoreció al australiano por un doble 6-3, a pesar de que la bielorrusa jugó en una cancha un 9% más pequeña. Además, no hubo cambios de lado y cada jugador volvía al mismo lado de la cancha luego del descanso y solo se permitió un saque, por lo que en caso de fallar automáticamente el sacador perdía el punto. El objetivo de modificar reglas tradicionales del circuito fue equiparar ambos físicos.

Aryna Sabalenka jugó en una cancha 9% más pequeña que la de Nick Kyrgios AMR ALFIKY - POOL

Más allá de la diferencia de ranking que hay en la actualidad, la posición de Kyrgios obedece a que en el último año sufrió reiteradas lesiones que le impidieron estar en el circuito de la ATP desde marzo de 2025. Sin embargo, es un jugador de elite que llegó a estar 13° en el escalafón. Fue finalista en Wimbledon 2022 y ganó siete títulos de ATP.

El oceánico, fue elogioso con su rival luego del triunfo: “Es una gran luchadora y me quebró el saque varias veces. Obviamente, estaba nervioso, no creo que mucha gente hubiera levantado la mano de estar en mi lugar. Fue un partido reñido, uno del que todo el mundo ha estado hablando durante los últimos meses. Hubo quiebres en ambos lados, podría haber ido para cualquier lado”.

Nick Kyrgios defeats Aryna Sabalenka to win the Battle of the Sexes 👏 pic.twitter.com/9Yysdt6F5V — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

Sabalenka, la número 1 de la WTA, logró lastimar a su rival con su gran agresividad, característica en ella. Sin embargo, no fue suficiente y quedó en evidencia la diferencia que hay entre una rama y la otra. Más allá de eso, la europea no ocultó su satisfacción post derrota: “Me sentí genial. Creo que di una gran pelea. Él estaba pasando apuros, se cansó muchísimo. Creo que el nivel fue muy alto, pegué muchos tiros hermosos, subí mucho a la red, jugué pelotas cortas. Lo disfruté mucho. Contra un hombre se juega un tenis muy diferente”.

Además, pidió una revancha: “La próxima vez que juegue contra él, ya conoceré sus tácticas, sus fortalezas y debilidades, y sin duda será un partido mejor. Me encanta ponerme a prueba y me encantaría volver a enfrentarme a él”.

Aryna Sabalenka jugó de igual a igual con Nick Kyrgios en la "Batalla de los sexos" Christopher Pike - PA Wire

Un hecho con varios precedentes

A lo largo de la historia hubo varios partidos entre tenistas de diferentes ramas, pero solo cuatro de ellos fueron denominado “Batalla de los sexos” como el de Sabalenka vs. Kyrgios. Todos, lógicamente, fueron exhibiciones.

El más emblemático de todos ocurrió en 1973 en Houston, Estados Unidos, donde la legendaria estadounidense Billie Jean King le ganó a si compatriota Bobby Riggs por 6-4, 6-3 y 6-3. Un dato no menor es que Jean King, que por entonces reclamaba la paridad de género salarial e intentó demostrar que las mujeres podían jugar al mismo nivel que los hombres, tenía 29 años y Riggs, 55.

Ese mismo año, pero unos meses antes, Riggs había enfrentado a la australiana Margaret Court en California y la superó sin atenuantes por 6-2 y 6-1. Previo al duelo entre la bielorrusa y el australiano de este año, en 1992 Martina Navratilova y Jimmy Connors se cruzaron en Las Vegas con victoria para el segundo por 7-5 y 6-2.