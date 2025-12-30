El juvenil que está a punto de irse de River por la patria potestad, sin firmar contrato con el club

El juvenil Luca Scarlato, perteneciente a la séptima división, estaría próximo a alejarse de River por la vía de la patria potestad, lo que implica ningún tipo de resarcimiento económico para el club, dado que todavía no posee contrato profesional.

Según la agencia Noticias Argentinas, desde la Comisión Directiva de River sostienen que a Scarlato se le acercaron varias ofertas al volante ofensivo para formalizar su primer vínculo como profesional, la última en octubre pasado, pero que las mismas fueron rechazadas por Martín Guastadisegno, su representante.

El agente tendría concretada la salida del juvenil de la categoría 2009 rumbo al fútbol italiano desde hace tiempo y, si bien varias versiones lo situaban en Inter de Milán, sería Parma el destino elegido para el juvenil, que se marcharía en condición de libre.

⚪🔴 ¡Atención a este nombre del River Camp!



🔟 Luca Scarlato, mediocampista de la 7ma del Millonario, la rompió y fue la figura de su equipo ante Ferro



¡Así jugó!



⚽ #SCNext pic.twitter.com/9P3FoYbMaD — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2025

Scarlato no pasó desapercibido durante su tiempo en el River Camp, ya que su desempeño lo ubicó en reiteradas ocasiones en las nóminas juveniles de la selección argentina y hace unos días consiguió el título de la Copa UC en Chile con la Sub 16 albiceleste. En esta temporada, el juvenil anotó 16 goles en la séptima. A pesar de contar con un buen presente en las divisiones inferiores de la Banda, el joven mediocampista, en conjunto con su familia, tendría decidido partir a Italia y continuar su carrera futbolística en la Serie A.

En todo caso, no es la primera vez que Guastadisegno asoma como artífice de la salida de un jugador del fútbol argentino por esta vía. Matías Soulé, actual figura de la Roma, fue el más destacado cuando dejó Vélez para unirse a Juventus con apenas 15 años. En su momento, Joaquín Panichelli, hoy delantero goleador del Racing de Estrasburgo, en la Ligue 1 francesa, también dejó River por la patria potestad.

Luca Scarlato, una de las figuras de la séptima división de River

Otro antecedente se produjo en 2020, cuando Tiago Geralnik dejó el club de Núñez para sumarse a las divisiones inferiores Villarreal, de España, pero la realidad es que nunca se afianzó y no logró llegar al primer equipo del Submarino Amarillo. Hoy, con 22 años, actúa en Lusail SC, en la segunda división del fútbol qatarí, donde llegó por un traspaso de 300.000 euros.

Un caso similar ocurrió semanas atrás en Boca. Milton Pereyra, delantero de 17 años, dejó el conjunto azul y oro para llegar al Napoli.