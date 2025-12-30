Carlos Alcaraz y un curioso método para perfeccionar el saque: qué busca antes del Australian Open

Carlos Alcaraz, el N° 1 del circuito tenístico, está bajo la lupa más de lo habitual desde que, hace unas semanas, sorprendió al anunciar el final del vínculo con el entrenador que lo terminó de formar y, luego, lo potenció en la elite, Juan Carlos Ferrero. Declaraciones de algunos involucrados, sentencias pesimistas de personajes periféricos al jugador español y versiones de todo tipo invadieron el escenario. El murciano, al margen de ello, continúa su pretemporada con miras a la gira por Oceanía: su gran objetivo es obtener el Abierto de Australia, el único Grand Slam que no logró.

Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, perfeccionó su saque Lynne Sladky - AP

Ya sin el Mosquito Ferrero, Alcaraz trabaja en su ciudad, con Samuel López asumiendo la función de coach principal. López, en su momento, ayudó a Antonio Martínez Cascales a fundar la Academia Equelite (posteriormente rebautizada como Academia Ferrero) en Villena, Alicante. También fue conductor de Pablo Carreño Busta y, desde hace un tiempo, se unió al equipo de Alcaraz como segundo coach (ahora, ya sin Ferrero, tiene mayor responsabilidad, aunque no se descarta que el líder del ranking sume a otro entrenador en los próximos meses).

En los últimos días se viralizó una foto del nuevo tatuaje que se hizo Alcaraz: esta vez, en el brazo izquierdo, se dibujó la Estatua de la Libertad y el puente de Broolyn, haciendo referencia a su último gran título conquistado, el US Open 2025, en Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. Ya tiene la Torre Eiffel (ganó dos veces Roland Garros) y una fresa (en relación con Wimbledon).

El curioso ejercicio del saque de Alcaraz

Aunque, en lo estrictamente deportivo, una de las imágenes que llamó la atención en las últimas horas fue a partir de un curioso método para perfeccionar el saque. En el video que circuló en las redes sociales se observa a Samuel López sosteniendo en lo alto un mini aro de básquetbol delante de Alcaraz, con el reto de que el tenista de 22 años enceste la pelotita mientras hace el ritual del toss, el lanzamiento para el saque.

¿Cuál es la intención del ejercicio? Que el tenista lance más alto la pelota en el saque y logre un ángulo perfecto para que el golpe sea mejor y más eficiente. Uno de los recursos que más perfeccionó Alcaraz en los últimos tiempos fue, precisamente, el saque, un golpe con el que marca el ritmo y, muchas veces, le permite “ganar puntos gratis”.

Está claro que Alcaraz tendrá un gran desafío en el Abierto de Australia, su primer torneo oficial tras la salida de Ferrero. El mundo de las raquetas se sorprendió por la ruptura de una sociedad que fue sumamente exitosa: de hecho, en 2025, el jugador nacido en la localidad murciana de El Palmar regresó a la cima del ranking y ganó ocho títulos, entre ellos Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos. Será interesante ver cómo reacciona Alcaraz sin el sostén emocional que le brindaba Ferrero (además de su conocimiento estratégico, claro). No todos confían en que las acciones fluirán de la misma manera.

Alcaraz y Ferrero formaron una extensa y exitosa sociedad, pero todo se cortó abruptamente WILLIAM WEST� - AFP�

Todd Woodbridge, por ejemplo, el extenista australiano número 1 de dobles en 1992 y 19° de singles en 1997, sentenció: “Creo que va a ser muy difícil para Carlos ganar un major el año que viene. Sabemos que es lo suficientemente bueno. Pero ese cambio, a estas alturas de su carrera, me parece alucinante (...) Estamos hablando de uno de los mejores dúos jugador-entrenador que nuestro deporte haya visto. Según los informes que circulan, parece que no fue un asunto entre ellos dos, sino entre fuentes externas y negociaciones. Y si estamos hablando de un poco de dinero aquí o de programación allá, hazlo bien, organízalo todo y continúa con esta increíble carrera".