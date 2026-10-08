El court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club cumple cien años: el estadio donde Guillermo Vilas masificó el deporte

El estadio de tenis más emblemático de la Argentina, el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo, este jueves cumple cien años. La Catedral, oficialmente llamada “Tribuna Central Dr. Horacio Billoch Caride”, escenario de un sinfín de momentos movilizantes para el deporte de las raquetas en el país, se inauguró el 8 de octubre de 1926, con la disputa de las finales de la Copa Mitre entre la Argentina y Brasil.

Claro que un año después, en noviembre de 1927, la ilustre visita de los franceses Jacques Brugnon, Jean Borotra y Christian Boussus, integrantes del equipo de Copa Davis que esa temporada conquistó por primera vez la Ensaladera de plata, sirvió de marco para la presentación oficial.

Horacio Billoch Caride, presidente del Buenos Aires Lawn Tennis Club durante 35 años: la tribuna del court central lleva su nombre

Pero fue el 26 de octubre de 1925, cuando el entonces presidente del BALTC, Henry Woodgate, y la comisión directiva solicitaron presupuestos para construir un estadio de tenis. La obra se hizo financiada con aportes de los socios del club y comenzó en mayo de 1926, de acuerdo con los planos diseñados por Alberto y Carlos Dumas, ingeniero y arquitecto, respectivamente, que asumieron la dirección de la construcción. Cinco meses más tarde, el estadio, el primero de hormigón de la Ciudad de Buenos Aires y, en su momento, el más grande de Sudamérica para la práctica del tenis, fue puesto en funcionamiento.

Un jovencísimo Ivan Lendl, antes de enfrentar a Vilas, en la semifinal de la Copa Davis 1980: ganó el checo -luego nacionalizado estadounidense- por 7-5, 8-6 y 9-7 Archivo LA NACION

Un dato curioso que sirve para poner en contexto: el estadio central de Roland Garros, el Philippe-Chatrier, en el Bois de Boulogne de París, la casa de la mayor competencia mundial sobre polvo de ladrillo, fue construido en 1928. La tribuna de la Catedral recibió el nombre de Billoch Caride, Tito, presidente del BALTC durante 35 años (asumió en 1968), jugador, titular de la Asociación Argentina de Tenis en dos períodos (1967-73 y entre 1979-80) y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El primer título oficial de la carrera de Vilas fue el Abierto de Buenos Aires de 1973, al derrotar en la final al sueco Björn Borg por abandono (tras un golpe con una silla del juez de línea); en la imagen, también Enrique Morea Archivo LA NACION

En 1953, el estadio central del BALTC fue ampliado al doble de su capacidad mediante una obra proyectada por Mario Roberto Álvarez. Hoy, alberga a 5027 espectadores. Aunque el récord de asistencia de público corresponde a una serie de Copa Davis de 1983, en el éxito 3-2 ante los Estados Unidos, con Guillermo Vilas, José Luis Clerc y John McEnroe como protagonistas. Esa vez se superó -de forma excepcional- los 10.000 espectadores en la cancha central: para ese evento se montaron estructuras tubulares alrededor de todo el court central.

John McEnroe, jugando en el BALTC, en la serie de Copa Davis de 1983, en el éxito 3-2 ante los Estados Unidos, cuando hubo 10.000 espectadores en la cancha Archivo LA NACION

En el estadio, donde Vilas se convirtió en superhéroe, popularizó y masificó el tenis, se jugaron casi medio centenar de partidos de la Copa Davis y, también, se disputa el Campeonato del Río de la Plata, puesto en juego en 1893 y sostenido ininterrumpidamente desde entonces. Además, desde 2001 es escenario del Argentina Open, único certamen del ATP Tour que se organiza en nuestro país.

Dos leyendas en el BALTC: Gabriela Sabatini y la estadounidense Martina Navratilova durante una exhibición benéfica, en 2009 Archivo LA NACION

En el emblemático polvo de ladrillo de la Catedral actuaron los tenistas argentinos más destacados de todos los tiempos, como Vilas, Gabriela Sabatini, Clerc, Juan Martín del Potro (de hecho, su último partido oficial fue allí, en el Argentina Open 2022), Gastón Gaudio, Alejo Russell, David Nalbandian, Guillermo Coria, Paola Suárez, Mary Terán de Weiss, Norma Baylon, Horacio Zeballos, Enrique Morea, Alberto Mancini, Gisela Dulko y Gustavo Fernández, entre otros.

Rafael Nadal debutó en el torneo de Buenos Aires en 2005, cuando llegó a cuartos de final: volvió en 2015 (fue campeón) y 2016 (semifinalista) Archivo

Además, actuaron figuras internacionales como Rod Laver, Billie Jean King, Björn Borg, Martina Navratilova, McEnroe, Steffi Graf, Andre Agassi, Mats Wilander, Serena Williams, Roy Emerson, Ilie Năstase, Margaret Court, Ivan Lendl, Monica Seles, Rafael Nadal, Ion Tiriac, Guga Kuerten, Carlos Moya, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Stan Wawrinka y Carlos Alcaraz.

Febrero de 2022, en el BALTC: el último partido oficial de Juan Martín Del Potro, al caer con Federico Delbonis en el Argentina Open Aníbal Greco - LA NACION

A mediados de 2023, el Buenos Aires Lawn Tennis Club y Tennium (la empresa que tenía la propiedad del Argentina Open desde 2017 y ahora vendió la licencia a la propia ATP) acordaron la renovación del vínculo por diez años (2033). A partir de ese momento, de manera conjunta, se impulsaron obras necesarias en un estadio que presentaba limitaciones por el paso del tiempo y la falta de refacciones: se incluyeron una nueva sala de jugadores, los vestuarios, el anillo perimetral del court central y la impermeabilización de una tribuna.

El court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club sumamente poblado, como es habitual durante el Argentina Open Oscar Roberto Castro

El estadio es el corazón del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ubicado en el Parque 3 de Febrero desde 1910, a metros de la entonces Estación Golf, hoy Lisandro de la Torre, del Ferrocarril Mitre, ramal Tigre. Actualmente cuenta con 1200 socios. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se sumó a los festejos y conmemorará el 100° aniversario de la inauguración del estadio: el 24 de este mes descubrirán una plaqueta en el lugar.