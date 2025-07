El curioso reproche de Jannik Sinner a su hermano después de ganar su primer Wimbledon

Jannik Sinner ya sabe lo que es ganar en Wimbledon. El tenista italiano, número 1 del ranking ATP, conquistó este domingo el torneo más tradicional del circuito y levantó por primera vez en su carrera el trofeo dorado en el All England Lawn Tennis Club, tras derrotar al español Carlos Alcaraz, bicampeón defensor y actual número 2, en cuatro sets: 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, luego de tres horas y seis minutos de juego en la catedral del tenis mundial.

En un escenario cargado de historia y solemnidad, Sinner protagonizó un partido de altísimo nivel ante uno de sus grandes rivales contemporáneos. Y fue también fuera de la cancha, durante la ceremonia de premiación, donde regaló uno de los momentos más emotivos y también más divertidos del día. Con el trofeo entre las manos, visiblemente emocionado y con la voz algo entrecortada, agradeció a su equipo, a su familia y, con una sonrisa cómplice, lanzó un curioso reproche a su hermano Marco, presente en las gradas de la cancha central.

“Es muy especial, están mis padres acá, también mi hermano. Todo mi equipo es increíble, pero le quiero agradecer especialmente a mi hermano que, como no hubo carrera de Fórmula 1, está acá”, bromeó Sinner, generando risas y aplausos en el estadio.

🗣 "Un agradecimiento especial a mi hermano porque no hay carrera de Fórmula 1 este fin de semana. Por eso está aquí".



Jannik Sinner 💀😂 pic.twitter.com/8WZudc9P6R — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 13, 2025

La frase no fue casual. Fue una devolución sutil a lo ocurrido semanas atrás, durante la final del Masters 1000 de Roma, donde Jannik había caído precisamente ante Alcaraz. Aquel día, Marco Sinner prefirió asistir al Gran Premio de Emilia-Romagna en Imola, a solo 30 kilómetros de Bolonia, en lugar de ver a su hermano disputar la definición en el Foro Itálico. Tras aquella derrota, Jannik había recordado con algo de ironía esa ausencia: “Un agradecimiento especial a mi hermano, que en lugar de estar aquí, está en Imola viendo la Fórmula 1”.

Esta vez, el destino y el calendario se alinearon a favor. Sin carrera de F1, Marco estuvo en Wimbledon para acompañar a Jannik en uno de los días más importante de su carrera. Y su hermano no dejó pasar la oportunidad de saldar la cuenta emocional con un guiño simpático y sentido.

La felicidad de Sinner al besar por primera vez el trofeo que reciben los campeones de Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Marco Sinner, el hermano del campeón, nació en 1998 en Rostov del Don, Rusia, y fue adoptado por la familia Sinner cuando tenía 9 meses, dos años antes de que naciera Jannik en 2001. En la actualidad es instructor de bomberos en Vilpiano, cerca de Bolzano, en el Tirol del Sur, un trabajo que siempre ha quiso desempeñar.

En noviembre de 2023, Marco habló sobre el N° 1 del mundo a Alto Adige, un diario italiano con sede en Bolzano. “La relación con Jannik es normal, imagino que como la de la mayoría de los hermanos. Discutimos, claro, pero nos reconciliamos enseguida. Jugábamos al tenis, al menos lo intenté. Durante unos años logré seguirle el ritmo, pero luego se fue y fue imposible incluso intercambiar golpes”, comentó, y agregó: “Tanto dentro como fuera de la cancha, siempre ha sido un tipo muy tranquilo. Al fin y al cabo, como mamá y papá. Estoy contento con los resultados que está logrando Jannik; lo sigo a diario. Pero tengo mi vida y sigue igual que antes. La popularidad no nos ha cambiado en absoluto”.

Marco Sinner en su trabajo como bombero, junto con Jannik, el tenista campeón de Wimbledon

Y añadió: “Estoy acostumbrado a no verlo en casa, pero cuando vuelve es maravilloso: paseamos por la montaña con mis amigos y los suyos, todos de aquí. Y cuando podemos, también jugamos al golf. Todas las semanas del año están llenas de entrenamientos y torneos, así que intentamos mantenernos al día por teléfono casi a diario”.

Más allá del color familiar, la final fue un duelo de enorme nivel tenístico y una muestra más del brillante presente de ambos jugadores, que venían de protagonizar una final espectacular en Roland Garros.

Alcaraz, que buscaba su tercer título consecutivo en Londres, reconoció con hidalguía la superioridad de su rival en esta ocasión: “Es difícil perder una final. Tengo que felicitar a Jannik por el trofeo, jugó un gran tenis y felicitaciones a tu equipo también. Estoy muy feliz por vos. Es una gran rivalidad dentro de la cancha y una gran relación fuera de ella”.

El italiano Jannik Sinner, campeón de Wimbledon, posa con el español Carlos Alcaraz, tras ganar la final de Wimbledon 2025 Kin Cheung - AP

Sinner, por su parte, destacó la exigencia emocional que implicó enfrentarse nuevamente al español, sobre todo después de la dolorosa derrota en Roland Garros: “Creo que el mayor esfuerzo fue emocional, porque tuve una derrota muy dura ante Carlos en París. Hay que entender qué se hace bien y qué se hace mal, y a partir de ahí seguir trabajando. Por eso puedo sostener este trofeo hoy, que significa mucho para mí”.

A sus 23 años, el nacido en San Cándido ya acumula 20 títulos ATP, incluyendo dos Grand Slams en este 2025: el Abierto de Australia y ahora Wimbledon. Su crecimiento parece imparable, no solo por lo que muestra en el juego, sino también por la solidez emocional que transmite partido tras partido.

“Hace años, nunca hubiera imaginado estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Quiero agradecer a mi equipo y a todos los que me vinieron a ver. Me obligan a seguir empujando y trabajando, pero sobre todo porque me ayudan a ser mejor persona”, expresó Sinner.