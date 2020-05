"Estoy desbordada con todo el amor que recibí", escribió Gabriela Sabatini, en redes sociales, tras cumplir 50 años. Crédito: twitter @sabatinigabyok

La mirada sobre Gabriela Sabatini, una de las mejores deportistas argentinas de la historia, es unánime: se la admira y se la disfruta por su pasado tenístico y por su calidez como mujer. La campeona del US Open 1990 ayer cumplió 50 años y, si bien lo vivió físicamente lejos de sus seres queridos en Buenos Aires ya que la cuarentena la encontró en Miami y no pudo viajar, se nutrió de una innumerable cantidad de afectuosos mensajes por redes sociales, Zoom y WhatsApp. Gaby, siempre atenta, respondió cada uno de ellos.

Habían trascurrido 57 minutos de este domingo cuando Sabatini publicó, en Twitter, un mensaje de agradecimiento, acompañado por una foto en la que está posando con una torta mil hojas, flores y globos. "Estoy realmente desbordada con todo el amor que recibí, todo lo que yo pueda decir es poco. Un día mágico que jamás voy a olvidar. GRACIAS GRACIAS GRACIAS".

Gabriela, ex número 3 del mundo, recibió el cariño virtual de ex compañeras del circuito (Martina Navratilova, Billie Jean King, Conchita Martínez, Pam Schriver, Arantxa Sánchez Vicario, entre otras), de representantes del tour masculino (Guillermo Vilas, José Luis Clerc, David Ferrer, David Nalbandian, Guga Kuerten, Horacio de la Peña, Franco Davin, entre otros), de torneos e instituciones (US Open, ITF, Salón de la Fama), de artistas y protagonistas del mundo del espectáculo (Mirtha Legrand, Valeria Lynch, Juan José Campanella), de tenista argentinas retiradas y en actividad (Nadia Podoroska, Gisela Dulko, María Irigoyen, Paula Ormaechea, Mercedes Paz) y periodistas.

Sabatini continuará en el sur de la Florida estadounidense y, en cuanto pueda, viajará a Zúrich, la ciudad en la que suele residir una buena porción del año. Eso era lo que tenía planificado cuando viajó a EE.UU., antes del furioso brote de Covid-19. Por lo pronto, recibió una enorme cantidad de muestras de afecto y admiración que la mantienen feliz y en calma.