Gaby Sabatini visitó la pastelería de la hermana de Scaloni en Rosario y dio su veredicto sobre la comida
La extenista estuvo en Pujato y visitó Scala Bakery, el local de Corina, la hermana del entrenador de la selección argentina; el ida y vuelta en Instagram
Gabriela Sabatini recorre el mundo como embajadora del tenis y el ciclismo. Sus imágenes y videos la ubican en distintos puntos geográficos, pero su semblante cambia cuando se encuentra en Argentina, su tierra natal. Siempre en movimiento, la extenista se tomó un tiempo de su día para visitar la pastelería de Corina Scaloni, hermana de Lionel, ubicada en el pueblo santafesino de Pujato.
Con la intención de conocer el seno íntimo de la familia del actual entrenador de la selección argentina, con quien mantiene una cordial relación, Sabatini arribó al local de Scala Bakery y Corina le abrió sus puertas para que pruebe las distintas exquisiteces que vende en su comercio.
“Qué lindo conocer Scala Bakery. Te felicito, Cori, todo exquisito”, subrayó Sabatini en una historia de Instagram donde posó junto a la fundadora del local. Ambas con una sonrisa reluciente, disfrutaron de una tarde con un mate de por medio y, cómo no podía ser de otra forma, degustando las distintas variedades de facturas, galletitas y otros tantos productos que se encuentran en el catálogo.
Tras la publicación de la foto y el agradecimiento, Corina reposteó la historia y le sumó un mensaje afectivo hacia Sabatini. “Un orgullo recibir en Pujato a semejante campeona y sobre todo una gran persona. Gracias Gaby, siempre”, remarcó.
Aunque se desconoce cuál fue el menú de degustación, Sabatini se trasladó a Pujato para conectarse con la vida de este pueblo y compartió una jornada distinta junto a Corina, quien agradeció enormemente el gesto que tuvo la extenista.
Un emprendimiento que creció por una mención de Lionel Scaloni
Luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, el fenómeno Scaloni creció exponencialmente. A raíz de ello, el director técnico se dedicó a dar varias entrevistas acerca de cómo fue la gesta deportiva y, también, hizo mención, en algunas oportunidades, a cómo es su vida en familia.
Sin tomar dimensión del efecto que generan sus declaraciones, el DT contó, en una entrevista con AFA Estudio, que su hermana Corina abrió un local de pastelería. “Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender más, ¿quién le va a ir a comprar si está en Pujato?“, indicó, inocente, sin tomar dimensión que sería un espaldarazo enorme para el crecimiento del proyecto.
Desde ese entonces, la cuenta de Instagram de Scala Bakery sumó una cantidad sideral de seguidores (actualmente tiene 360 mil) y los pedidos no cesaron desde ese entonces.
Al ingresar al local, ubicado en Pujato, las tres estrellas -en relación a los títulos de la selección argentina- decoran una parte del mobiliario. Luego, como carta de presentación, Corina ofrece una variedad de productos de excelente calidad que la llevó a acaparar a clientes de cercana y larga distancia.
