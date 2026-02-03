El increíble viaje de Gaby Sabatini por la Argentina: de la Duna Mágica en Catamarca a un recorrido por San Luis y La Rioja

Volver a casa siempre es especial y más aún después de tanto tiempo lejos. Si bien su vida transcurre desde hace varios años en Europa, Gabriela Sabatini decidió que era una buena idea arrancar el 2026 en la Argentina. La extenista visitó las Dunas de Tatón en Catamarca e hizo el circuito de la Ruta del Adobe, recorrió el Parque Nacional Talampaya en La Rioja y pasó por Potrero de los Funes en San Luis. Se tomó varias fotos que no tardó en compartir en su cuenta de Instagram y celebró su regreso al país: “Argentina, qué linda sos”.

El lunes 2 de febrero, Gabriela Sabatini compartió con sus 688 mil seguidores las mejores postales de su espectacular experiencia por cuatro provincias de su país de origen. Se la pudo ver radiante y con una sonrisa plena, feliz con la posibilidad de visitar la Argentina. “Recorrido inolvidable por San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Gente cálida y hermosa. Vuelvo con el corazón lleno de amor. Gracias a los guías y guardaparques por su pasión y dedicación”, expresó.

La extenista visitó Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis (Foto: Instagram @sabatinigaby)

Sus palabras estuvieron acompañadas por varias imágenes. De hecho, su selección fue tan amplia que incluyó dos publicaciones para no dejar nada afuera. En la provincia de Catamarca, visitó las Dunas Mágicas de Saujil y las de Taton e hizo el circuito de la Ruta del Adobe con paradas en la Iglesia Nuestra Señora de Andacollo en la localidad de La Falda y la Capilla Nuestra Señora del Rosario en Anillaco.

“Argentina, qué linda sos”, expresó la extenista en sus redes (Foto: Instagram @sabatinigaby)

En La Rioja visitó el Parque Nacional Talampaya y en San Juan eligió pasar por el Parque Provincial Ischigualasto —conocido popularmente como el Valle de la Luna—, el Museo Casa Natal de Sarmiento, el Dique Punta Negra, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y el Estadio del Bicentenario. Parte del recorrido fue en bicicleta y hasta asistió a la competencia de ciclismo Vuelta a San Juan, en la que alentó a los deportistas Agustin Ferrari y Ramiro Videla. Para cerrar el viaje, pasó por San Luis y visitó la Catedral, el Potrero de los Funes y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

Gaby Sabatini en las Dunas Mágicas de Saujil, en Catamarca (Foto: Instagram @sabatinigaby)

Sabatini hizo el circuito de la Ruta del Adobe y posó frente a la Iglesia Nuestra Señora de Andacollo (Foto: Instagram @sabatinigaby)

El Parque Nacional Talampaya en La Rioja fue otro de los destinos que visitó (Foto: Instagram @sabatinigaby)

Adicionalmente, durante su paso por la Argentina, la extenista también pasó por Santa Fe y se tomó el tiempo de visitar Scala Bakery, la pastelería de Corina Scaloni, hermana de Lionel, ubicada en el pueblo santafesino de Pujato. Sabatini tiene una muy buena relación con el director técnico de la selección argentina y no dudó en conocer, apoyar y degustar el emprendimiento de su familia. “Qué lindo conocer Scala Bakery. Te felicito, Cori, todo exquisito”, expresó Sabatini. Por su parte, la dueña del local le dedicó un afectuoso mensaje: “Un orgullo recibir en Pujato a semejante campeona y sobre todo una gran persona. Gracias Gaby, siempre”.

En San Juan Sabatini pasó por el Museo Casa Natal de Sarmiento (Foto: Instagram @sabatinigaby)

La extenista también recorrió San Juan en bicicleta (Foto: Instagram @sabatinigaby)

Gabriela Sabatini en el Estadio del Bicentenario (Foto: Instagram @sabatinigaby)

Durante su estadía en San Luis, visitó la Catedral (Foto: Instagram @sabatinigaby)

De lo que no hubo evidencia es de si, durante su estadía en la Argentina, Gabriela Sabatini se reunió con su hermano Osvaldo luego de que se hiciera pública la fuerte disputa familiar que, según trascendió, se habría desencadenado tras la muerte de su madre Beatriz “Betty” Garófalo.

La extenista no asistió al casamiento de su sobrina mayor, Oriana Sabatini, con Paulo Dybala, que se celebró en Buenos Aires en julio de 2024 y, según la cantante, tampoco se comunicó con ella para felicitarla por su embarazo. A fines de diciembre de 2025, el panelista de A la tarde (América TV) Daniel Fava sostuvo que Gaby Sabatini habría decidido “no tener nunca más un vínculo con su familia”, aunque aclaró que con su sobrina mayor, con quien siempre fue muy cercana, podría haber intenciones de recomponer la relación.