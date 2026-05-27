El extraño motivo por el que un tenista belga debió retirarse de Roland Garros

El partido entre el australiano Alex De Miñaur y el belga Alexander Blockx debía abrir la jornada de este miércoles en Roland Garros en el court Suzanne-Lenglen. Sin embargo, este duelo de segunda ronda no se jugó debido a que el tenista europeo tuvo que retirarse forzosamente del torneo. ¿El motivo? una lesión en el tobillo derecho que sufrió durante un entrenamiento y que se produjo tras engancharse un pie con una lona ubicada en el fondo de la cancha. El jugador de 21 años hizo una publicación en sus redes sociales lamentando lo que le sucedió, pero luego tuvo que editarla.

En una de las imágenes que se viralizaron a través de la cuenta X, se lo observa a Blockx bajando de un auto con dificultad, solo apoyando la pierna izquierda y sin pisar con su pie derecho, en el que llevaba una venda. La imagen fue el resultado de su lesión durante una práctica que llevó a cabo en el centro de entrenamiento Jean-Bouin, uno de los espacios en el que los jugadores pueden entrenarse y que se encuentra enfrente del complejo de Bois de Boulogne. Durante esa sesión, Blockx se torció su tobillo con una de las lonas que están ubicadas detrás de la cancha.

Una de las imágenes del día en #RolandGarros



Alexander Blockx, con el tobillo vendado y a la pata coja tras lesionarse en el entrenamiento por culpa de una lona



El belga se ha tenido que retirar del torneo y no jugó ante Álex de Miñaur. pic.twitter.com/1AiQ3N0Sps — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2026

Así, el duelo de segunda ronda que debía jugar ante Alex De Minaur quedó vacío y de este modo el australiano avanzó a la próxima ronda sin jugar y aguarda por un rival.

Pero también, la polémica tuvo lugar en el episodio. Luego de que se supiera que no podía continuar en el torneo, el jugador belga hizo un posteo en su cuenta oficial de Instagram acompañado de una foto suya en blanco y negro. En primer lugar, escribió: “Por desgracia, oí un crujido en mi tobillo, que se torció por culpa de las lonas absolutamente ‘necesarias’ que hay detrás de la pista. Por eso tuve que retirarme antes del partido de mañana, que tenía muchas ganas de jugar. Hay mucha frustración, pero hay que seguir adelante”.

Sin embargo, su texto fue escrito con ironía y la primera versión fue editada posteriormente. Allí, eliminó la parte que dice “por culpa de las lonas absolutamente ‘necesarias’ que hay detrás de la pista”. Se trató de una situación de mucha mala suerte para Blockx, porque este año había accedido por primera vez en el cuadro prinfcipal de Roland Garros. Esta semana ocupaba el puesto 37 del ranking mundial y era uno de los jóvenes tenistas a seguir.

they made him edit the caption 😭 pic.twitter.com/gXxIpwrpjO — deb (@armandists) May 26, 2026

Sin embargo, no es la primera vez que sucede un incidente como el que sufrió Alexander Blockx. En 2017 y también dentro del contexto de Roland Garros, otro belga (David Goffin) también se torció el tobillo debido a una lona durante su partido de tercera ronda contra Horacio Zeballos. Mientras sacaba para ganar el primer set, Goffin cayó al final de su deslizamiento y su pie quedó atrapado en la lona naranja colocada al fondo de la cancha. Por ese episodio se torció gravemente el tobillo y debió retirarse.

El entonces director del torneo, Guy Forget, lamentó su lesión, al tiempo que recordaba a todos que el tamaño de la cancha es un factor que los jugadores deben tener en cuenta: “Es parte del juego”, enfatizó. “Esto no es un campo de fútbol. La lona está a 9 metros de distancia. Los jugadores tienen que jugar dentro de los límites de la cancha, y David lo sabe. Es cierto que las lonas están más lejos en la cancha Philippe-Chatrier. Pero si estás en una cancha exterior, están muy cerca de los jugadores. Son parte de la cancha, al igual que las sillas de los árbitros y las paredes”.