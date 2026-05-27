Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la cuarta jornada se disputan encuentros de la segunda ronda de los torneos masculino y femenino; juegan Novak Djokovic, Alexander Zverev y cinco argentinos
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles continúa Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia; con los primeros partidos correspondientes a la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el campeonato de varones, Novak Djokovic (3°) y Alexander Zverev (2°) se presentan continuadamente de las 9.20 en el Court Philippe Chatrier. El serbio enfrenta al francés Valentin Royer mientras que el alemán hace lo propio con el checo Tomas Machac. Además, a las 10 en la Suzanne Lenglen Casper Ruud (15°), dos veces finalista en París, se mide con el serbio Hamad Medjedovic.
También se presentan cinco argentinos. Marco Trungelliti abre la jornada en la Suzanne Lenglen frente al ruso Karen Khachanov (13°) y en simultáneo, pero en el Court 14, Thiago Tirante se mide con el español Alejandro Davidovich Fokina (21°). A las 7.10 Camilo Ugo Carabelli se mide con el también moscovita Andrey Rublev (11°) en el Court Simonne Mathieu; y media hora más tarde en la Cancha 6 Mariano Navone choca con el checo Jakub Mensik.
Cuadro de Roland Garros masculino
Tabla de campeones de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - 8
- Björn Borg (Suecia) - 6
- Henri Cochet (Francia) - 5
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2
En el certamen de mujeres sobresalen las presentaciones de Iga Swiatek (4ª) vs. Sara Bejlek a las 7 en el Court Philippe Chatrier y, luego de la ucraniana Elina Svitolina (7ª) vs. la española Kaitlin Quevedo (Q).
En la Suzanne Lenglen, a las 7.40 sale a escena Elena Rybakina (2ª) ante Yuliia Starodubtseva mientras que después se presenta la única argentina en el cuadro principal que es Solana Sierra. La marplatense choca ante la italiana Jasmine Paolini (13ª) con el anhelo de lograr su segundo victoria en Roland Garros y avanzar a la tercera ronda.
Cuadro de Roland Garros femenino
Tabla de campeonas de Roland Garros femenino
- Chris Evert (Estados Unidos) - 7
- Suzanne Lenglen (Francia) / Steffi Graf (Alemania) - 6
- Adine Masson (Francia) / Margaret Court (Australia) - 5
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Justine Henin (Bélgica) - 4
- Hilde Sperling (Alemania) / Arantxa Sánchez (España) / Monica Seles (Yugoslavia) / Serena Williams (Estados Unidos) - 3
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Roland Garros
En París. El álbum de fotos de Sabalenka durante su tiempo libre en Roland Garros
"Quiero divertirme". La nueva joya francesa en Roland Garros: tiene 17 años, fanático de Messi y sin licencia de conducir
"Todos tenemos calor". Daniil Medvedev quedó eliminado en la primera ronda de Roland Garros: cruces con el público y reproches de su esposa
- 1
Naomi Osaka ganó en Roland Garros y deslumbró con un diseño de alta costura que cautivó a París
- 2
Roland Garros: Díaz Acosta logró su primer triunfo en París, Burruchaga avanzó y también ganaron Comesaña y Cerúndolo
- 3
Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 4
Video: el furioso reclamo de Pierre-Hugues Herbert contra el juez de línea durante un partido de Roland Garros