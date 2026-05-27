Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia; con los primeros partidos correspondientes a la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones, Novak Djokovic (3°) y Alexander Zverev (2°) se presentan continuadamente de las 9.20 en el Court Philippe Chatrier. El serbio enfrenta al francés Valentin Royer mientras que el alemán hace lo propio con el checo Tomas Machac. Además, a las 10 en la Suzanne Lenglen Casper Ruud (15°), dos veces finalista en París, se mide con el serbio Hamad Medjedovic.

Alexander Zverev buscará avanzar a la tercera ronda Manu Fernandez - AP

También se presentan cinco argentinos. Marco Trungelliti abre la jornada en la Suzanne Lenglen frente al ruso Karen Khachanov (13°) y en simultáneo, pero en el Court 14, Thiago Tirante se mide con el español Alejandro Davidovich Fokina (21°). A las 7.10 Camilo Ugo Carabelli se mide con el también moscovita Andrey Rublev (11°) en el Court Simonne Mathieu; y media hora más tarde en la Cancha 6 Mariano Navone choca con el checo Jakub Mensik.

Cuadro de Roland Garros masculino

La parte alta del cuadro masculino de Roland Garros

La parte baja del cuadro masculino de Roland Garros

Tabla de campeones de Roland Garros

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - 8

Björn Borg (Suecia) - 6

Henri Cochet (Francia) - 5

André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4

Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3

Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2

El brasileño Gustavo Kuerten ganó tres veces Roland Garros

En el certamen de mujeres sobresalen las presentaciones de Iga Swiatek (4ª) vs. Sara Bejlek a las 7 en el Court Philippe Chatrier y, luego de la ucraniana Elina Svitolina (7ª) vs. la española Kaitlin Quevedo (Q).

En la Suzanne Lenglen, a las 7.40 sale a escena Elena Rybakina (2ª) ante Yuliia Starodubtseva mientras que después se presenta la única argentina en el cuadro principal que es Solana Sierra. La marplatense choca ante la italiana Jasmine Paolini (13ª) con el anhelo de lograr su segundo victoria en Roland Garros y avanzar a la tercera ronda.

Cuadro de Roland Garros femenino

La parte alta del cuadro femenino de Roland Garros

La parte baja del cuadro femenino de Roland Garros

Tabla de campeonas de Roland Garros femenino