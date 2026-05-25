Video: el furioso reclamo de Pierre-Hugues Herbert contra el juez de línea durante un partido de Roland Garros

Lorenzo Sonego y el francés Pierre-Hugues Herbert protagonizaron un emocionante partido a cinco sets en la primera rueda de Roland Garros. Sin embargo, el encuentro estuvo matizado por la discusión y la polémica. Sucedió que el tenista local fue protagonista de un fuerte cruce con el umpire por una controvertida decisión durante un momento decisivo del duelo.

Mientras se disputaba el quinto set de un partido cargado de tensión, Pierre-Hugues Herbert interrumpió el juego que estaba 1 a 0 a favor de su rival, en un punto de quiebre. El tenista francés consideró que una pelota que devolvió su rival italiano había salido. Incluso, se acercó hasta el lugar y marcó el sector con el marco de su raqueta.

El francés Pierre-Hugues Herbert cayó ante Lorenzo Sonego en un partido que duró más de cuatro horas ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El público llenó el Court Simonne-Mathieu y comenzó a apoyar al tenista local, mientrwas que el juez de silla bajó para verificar la marca. De inmediato, marcó que la bola de Sonego había sido buena: “Está en la línea. Te equivocaste. de todos modos, la marca está en la línea”, expresó.

El fallo provocó el enojo del francés, que comenzó a hacer gestos ampulosos y se tomó la cara, como no pudiendo creer y gritando “No! No!”. Se mostró muy molesto mientras todo el público abucheaba al juez de línea y se dirigió a la autoridad: “Lo vas a ver. Mírame a los ojos. Vas a ver que está fuera. Y si no pides perdón después de esto, nunca más te volveré a hablar. Ni siquiera te imaginas”, expresó el tenista de 35 años, convencido de que la pelota había salido en su totalidad.

Pierre Herbert was furious with the umpire's decision after he believed Lorenzo Sonego's shot was out 😳 pic.twitter.com/hIDb0afVzy — TNT Sports (@tntsports) May 24, 2026

Luego del episodio, Sonego logró quebrar el servicio y se puso 2-0 arriba en el set decisivo. Finalmente, se quedó con una enorme y luchada victoria por 7-6 (3), 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 después de un partido que duró cuatro horas y nueve minutos, y que se convirtió en el más largo del día, ya que finalizó finalizo pasadas las 12:15 AM, hora local.

El triunfo le permitió a Lorenzo Sonego avanzar a la segunda rueda del segundo Gran Slam del año y se enfrentará al ganador del partido entre el cabeza de serie número 24, Tommy Paul, y Rinky Hijikata. Además, si el italiano gana ese partido, podría medirse en la tercera ronda al dos veces finalista de Roland Garros, Casper Ruud. Por otra parte, entre sus posibles rivales en cuarta ronda se encuentran Novak Djokovic y João Fonseca.