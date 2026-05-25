Video: el furioso reclamo de Pierre-Hugues Herbert contra el juez de línea durante un partido de Roland Garros
El jugador de 35 fue protagonista de una acción controversial en un duelo de primera ronda del Grand Slam que se disputa en París
- 3 minutos de lectura'
Lorenzo Sonego y el francés Pierre-Hugues Herbert protagonizaron un emocionante partido a cinco sets en la primera rueda de Roland Garros. Sin embargo, el encuentro estuvo matizado por la discusión y la polémica. Sucedió que el tenista local fue protagonista de un fuerte cruce con el umpire por una controvertida decisión durante un momento decisivo del duelo.
Mientras se disputaba el quinto set de un partido cargado de tensión, Pierre-Hugues Herbert interrumpió el juego que estaba 1 a 0 a favor de su rival, en un punto de quiebre. El tenista francés consideró que una pelota que devolvió su rival italiano había salido. Incluso, se acercó hasta el lugar y marcó el sector con el marco de su raqueta.
El público llenó el Court Simonne-Mathieu y comenzó a apoyar al tenista local, mientrwas que el juez de silla bajó para verificar la marca. De inmediato, marcó que la bola de Sonego había sido buena: “Está en la línea. Te equivocaste. de todos modos, la marca está en la línea”, expresó.
El fallo provocó el enojo del francés, que comenzó a hacer gestos ampulosos y se tomó la cara, como no pudiendo creer y gritando “No! No!”. Se mostró muy molesto mientras todo el público abucheaba al juez de línea y se dirigió a la autoridad: “Lo vas a ver. Mírame a los ojos. Vas a ver que está fuera. Y si no pides perdón después de esto, nunca más te volveré a hablar. Ni siquiera te imaginas”, expresó el tenista de 35 años, convencido de que la pelota había salido en su totalidad.
Pierre Herbert was furious with the umpire's decision after he believed Lorenzo Sonego's shot was out 😳 pic.twitter.com/hIDb0afVzy— TNT Sports (@tntsports) May 24, 2026
Luego del episodio, Sonego logró quebrar el servicio y se puso 2-0 arriba en el set decisivo. Finalmente, se quedó con una enorme y luchada victoria por 7-6 (3), 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 después de un partido que duró cuatro horas y nueve minutos, y que se convirtió en el más largo del día, ya que finalizó finalizo pasadas las 12:15 AM, hora local.
El triunfo le permitió a Lorenzo Sonego avanzar a la segunda rueda del segundo Gran Slam del año y se enfrentará al ganador del partido entre el cabeza de serie número 24, Tommy Paul, y Rinky Hijikata. Además, si el italiano gana ese partido, podría medirse en la tercera ronda al dos veces finalista de Roland Garros, Casper Ruud. Por otra parte, entre sus posibles rivales en cuarta ronda se encuentran Novak Djokovic y João Fonseca.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Roland Garros
Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
Con altibajos. Solana Sierra se dio el gusto: batió a una excampeona del US Open y logró su primer triunfo en Roland Garros
"Diferente; la misma esencia". Trungelliti: del viaje en auto hace ocho años a ser parte del main draw de Roland Garros y ganar
- 1
Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 2
El detrás de escena de Roland Garros: el francés complicado para ir al baño y el duro recuerdo de guerra de Kostyuk
- 3
Thiago Tirante se impuso en un debut exigente y avanzó a la segunda ronda de Roland Garros
- 4
Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro