Roland Garros: Díaz Acosta logró su primer triunfo en París y Burruchaga avanzó por la lesión de Báez

La buena marcha de los argentinos en Roland Garros sumó nuevas celebraciones este martes. Después de un lunes pleno de victorias, Facundo Díaz Acosta consiguió el primer triunfo de su carrera en el cuadro principal del Grand Slam francés al derrotar al chino Zhizhen Zhang, mientras que Román Burruchaga avanzó a la segunda ronda luego del retiro de Sebastián Báez en un duelo entre compatriotas.

Díaz Acosta confirmó en París las señales de recuperación que había mostrado durante la temporada. El jugador nacido en La Lucila, 151° del ranking, venció por 6-1, 6-4 y 6-3 a Zhizhen Zhang, actual 224 del mundo, y celebró una victoria especial: fue la primera en Roland Garros y apenas la tercera en torneos de Grand Slam.

El argentino, que ingresó al torneo tras superar la clasificación, resolvió el partido con autoridad en una hora y 42 minutos. Mostró solidez desde el fondo de la cancha y marcó diferencias con el saque: ganó el 78 por ciento de los puntos disputados con el primer servicio y apenas cedió un quiebre ante un rival que le ofreció 15 oportunidades de break.

“Traté de empujarlo un poco, que no pudiera agarrar la pelota a la altura de la cintura y sacarlo de su zona de confort. Sabía que tenía que tratar de moverlo yo. Y salió bien, así que recontra contento”, explicó Díaz Acosta en diálogo con ESPN, después de una actuación convincente sobre el polvo de ladrillo de Bois de Boulogne.

¡Victoria y buenas sensaciones para Facu Díaz Acosta! 🇦🇷✨ El argentino analizó junto a Alejandro Klappenbach su primera presentación en #París.



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El bonaerense también reconoció la tensión lógica del momento. “Estoy cansado y venía un poco nervioso, pero estaba jugando bien también. El partido se empezó a dar favorable para mí y traté de agarrarme un poquito de eso y no pensar tanto en la primera victoria y en lo que conlleva el triunfo”, comentó.

Hasta este martes, Díaz Acosta solo había ganado dos partidos en torneos grandes: uno en el US Open 2024 y otro en el Australian Open 2025. En Roland Garros apenas tenía una experiencia previa, cuando ingresó como lucky loser en 2023 y cayó en la primera ronda. Ese mismo año obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

Campeón del Argentina Open en 2024, atravesó un complicado 2025 por distintas lesiones que lo hicieron salir del top 300. En esta temporada encontró nuevamente continuidad, sobre todo en el circuito Challenger, donde conquistó tres títulos. Esa recuperación también empezó a reflejarse en el circuito principal y el triunfo ante Zhang le permitirá volver a acercarse al top 130.

En la segunda ronda tendrá una exigencia mayor frente al estadounidense Learner Tien, 18° preclasificado y reciente campeón en Ginebra, donde derrotó en la final a Mariano Navone.

Román Burruchaga logró una victoria ante Sebastián Baéz, que salió lesionado

La otra alegría argentina llegó con un matiz distinto. Román Burruchaga avanzó por primera vez a la segunda ronda de un Grand Slam tras imponerse sobre Sebastián Báez, que abandonó por molestias en la rodilla derecha cuando el marcador estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0.

El encuentro había comenzado favorable para Báez, que dominó el primer set con agresividad y profundidad desde el fondo. Sin embargo, Burruchaga reaccionó a tiempo, elevó el nivel y empezó a aprovechar las dificultades físicas de su compatriota, que pidió atención médica durante el tercer parcial.

Báez mostró visibles molestias en la rodilla derecha, una zona que ya le había generado problemas en el pasado. Aunque recibió atención médica e intentó continuar, el dolor condicionó claramente sus movimientos y terminó abandonando en el inicio del cuarto parcial, cuando Burruchaga ya controlaba el desarrollo.

El hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga sostuvo la intensidad desde la devolución y consiguió revertir un segundo set que parecía encaminado para Báez. A partir de allí tomó el control del partido hasta que la molestia física obligó al abandono del número 64 del ranking.

Burruchaga enfrentará ahora al ganador del cruce entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el alemán Daniel Altmaier, en busca de prolongar el mejor torneo de Grand Slam de su carrera.

Zeballos también festejó en dobles

En el cuadro de dobles masculino también hubo presencia argentina en la jornada. Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers debutaron con una victoria sólida ante el húngaro Márton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron por 6-3 y 6-2.

Esperan por el ganador de los franceses Luca Van Assche y Corentin Moutet o el neerlandés Bart Stevens y el estadounidense Vasil Kirkov.

En el cuadro de dobles masculino, en tanto, Francisco Cerúndolo y Mariano Kestelboim no pudieron avanzar en el debut. La pareja argentina cayó frente al indio Yuki Bhambri y el neozelandés Michael Venus por 7-5 y 6-2, en un encuentro en el que sus rivales marcaron diferencias con la efectividad del servicio y el dominio en la red.