El final menos esperado: Carlos Alcaraz se adueñó del Masters 1000 de Cincinnati por el abandono de Jannik Sinner

Toda la expectativa que se generó, con toda la trascendencia que impone un reto entre los dos mejores del circuito, se deshizo en apenas 23 minutos. Eso fue lo que duró la final del Masters 1000 de Cincinnati entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El italiano se retiró cuando perdía 5-0, en principio afectado por un malestar estomacal, en medio de una tarde de mucho calor y humedad -como sucedió a lo largo del torneo- en Ohio.

Hasta entonces, todo fue para Alcaraz, dentro de un primer set con el español como único protagonista. Apenas se disputaron 29 puntos, y Sinner sólo ganó 8. En ese lapso, quedó claro que algo no andaba bien del lado del número 1 del mundo con los 10 errores no forzados que anotó en apenas cinco games, además de ceder el saque en tres oportunidades. “Perdón, pero no tengo energía”, le dijo el italiano al fisioterapeuta y al juez de silla antes de anunciar su retiro.

“Mis disculpas a todos, lo siento mucho. Lamentablemente no me sentía bien desde ayer, pensé que iba a mejorar durante la noche y no fue lo que sucedió, todo empeoró. Traté de jugar, pero no pude hacer nada más. Este ha sido uno de los torneos más calurosos en los que hemos estado. Sé que muchos dejaron cosas para venir a ver la final, y me avergüenza lo que pasó. Es frustrante, lamento defraudarlos, pero a veces pasan estas cosas. espero volver el año próximo y en mejor forma”, expresó Sinner, que defendía el título en este certamen.

Por su parte, Alcaraz comentó: “Obviamente, no es la manera en la que uno quiere ganar un trofeo”. Se dirigió a Sinner y expresó: “Entiendo cómo te debés estar sintiendo. Eres un gran campeón y vas a recuperarte de esta situación y volver más fuerte, porque siempre lo haces y es lo que hacen los campeones como vos”.

En lo inmediato, es probable que Sinner se retire del torneo de dobles mixtos del US Open que se jugará desde el martes, y en el que iba a tener como compañera a Katerina Siniakova. El nacido en San Candido, en el norte de Italia, cumplió 24 años el sábado y venía con una gran racha de 12 victorias seguidas en el tour, y 26 en canchas rápidas (la última, ante Alcaraz, en Shanghai 2024). También se quedó con las ganas de ser el primer jugador en retener la corona de Cincinnati, algo que no sucede desde que Roger Federer lo logró en 2014 y 2015. En principio, debería recuperarse para jugar el último Grand Slam de la temporada, que comenzará la semana próxima en Flushing Meadows.

En cuanto al ranking, no habrá cambios en lo inmediato, ya que Sinner se mantendrá al tope, ahora con 11.480 puntos, mientras que Alcaraz suma 1000 unidades y llega a 9590. De cara al próximo US Open, donde Sinner también defiende la corona, y a lo que queda de la temporada, el español ha recortado una buena diferencia, y la lucha por el número 1 al final de la temporada promete más capítulos en las próximas semanas.

Por otro lado, Alcaraz amplió a 9-5 la ventaja que tiene sobre Sinner en el frente a frente entre ambos. El de Cincinnati fue el primer cotejo que terminó con un retiro, y el cuarto en esta temporada, después de que el murciano se impuso en las finales de Roma y Roland Garros, mientras que el italiano festejó en Wimbledon.

El jugador nacido en El Palmar llega a 22 títulos, seis de ellos en 2025: Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen’s (Londres) y Cincinnati. También se trató de su octava corona en el nivel de Masters 1000, tras sus éxitos en Indian Wells (2 veces), Miami, Montecarlo, Madrid (2) y Roma; en esta categoría le quedan por conquistar los torneos de Canadá, Shanghai y París-Bercy. Con 22 años, es el segundo tenista más joven en alzar ocho títulos de Masters 1000, sólo superado por su compatriota Rafael Nadal, y también es el jugador con más triunfos en lo que va de 2025, con 54 victorias y una marca de 39-2 desde abril. Antes de comenzar su participación en los singles, se prevé que dispute el nuevo torneo de dobles mixto del US Open, en el que tendrá como compañera a la británica Emma Raducanu.