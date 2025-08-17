Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Cincinnati

El Masters 1000 de Cincinnati tiene finalistas y son Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°), los dos mejores preclasificados y máximos favoritos a quedarse con el certamen que se desarrolla en Ohio, Estados Unidos, en la antesala del US Open.

El italiano derrotó en semifinales al francés Terence Atmane por 7-6 (4) y 6-2 y sigue en carrera para defender la corona que ganó la temporada pasada. El español, por su parte, eliminó al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-4 y 6-3 y buscará quitarle al mejor tenista de la actualidad uno de los tantos títulos que ostenta.

Resultados de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner (1°) a Terence Atmane por 7-6 (4) y 6-2.

a Terence Atmane por 7-6 (4) y 6-2. Carlos Alcaraz (2°) a Alexander Zverev (3°) por 6-4 y 6-3.

Final del Masters 1000 de Cincinnati

Lunes 18 de agosto.

16: Jannik Sinner (1°) vs. Carlos Alcaraz (2°).

*Hora argentina.

El cuadro del Masters 1000 de Cincinnati, con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en la final ATP

La definición entre Sinner y Alcaraz se disputará este lunes a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Será la cuarta vez seguida que ambos tenistas se ven las caras en una definición, todas en esta temporada. Ya jugaron por el título en el Masters 1000 de Roma, Roland Garros y Wimbledon con alegría para el murciano en los certamenes sobre canchas de polvo de ladrillo y para el itálico en el césped del All England Lawn Tennis Club. El historial entre sí favorece a Alcaraz 8-5 con cinco triunfos en los últimos seis duelos.

Pero la de este lunes será una nueva historia. Jannik llega al choque con 26 victorias consecutivas en canchas de cemento y aspira a su su quinto título de Masters 1000 y el 21º de su carrera. Alcaraz, por su parte, afronta su séptima final seguida y la 29° en el circuito de la ATP, en la que intentará conquistar el Masters 1000 de Cincinnati por primera vez.

En el último partido entre sí, por la final de Wimbledon, Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz Kin Cheung - AP

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnatti